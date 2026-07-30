Từ cậu bé đóng phim VTV đến biên đạo múa tài năng

SVO - Từng bén duyên với màn ảnh nhỏ qua các bộ phim truyền hình của VTV từ thuở nhỏ, Nguyễn Bá Anh (sinh năm 2006) đã có cú rẽ hướng ngoạn mục để theo đuổi nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Bằng tư duy 'kỷ luật sắt' và bản lĩnh kiên cường, nam sinh trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội không chỉ khẳng định tài năng qua loạt giải thưởng danh giá, mà còn đang ấp ủ khát vọng đưa chất liệu văn hóa dân tộc vươn tầm quốc tế.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật sâu sắc, Nguyễn Bá Anh (sinh năm 2006) sớm được bén duyên với màn ảnh qua các MV ca nhạc và bộ phim truyền hình nổi tiếng của VTV, trong đó có Trái tim người mẹ. Chính hành trình trải nghiệm nghệ thuật đa dạng từ thuở nhỏ, đã dẫn lối anh tìm thấy điểm tựa lớn nhất của đời mình, chính là nghệ thuật múa.

Bá Anh chia sẻ về bước ngoặt định hình ước mơ trở thành diễn viên và biên đạo múa chuyên nghiệp: "Trong quá trình học và trải nghiệm các bộ môn ấy, mình nhận ra bản thân có khả năng và thực sự say mê nghệ thuật múa".

Nguyễn Bá Anh (sinh năm 2006) - sinh viên chuyên ngành Biên đạo Múa, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Để hiện thực hóa ước mơ, năm 2021, Bá Anh thi đỗ vào Học viện Múa Việt Nam – cái nôi đào tạo hàng đầu cả nước. Không dừng lại ở đó, Bá Anh tiếp tục trau dồi chuyên môn sâu tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Biên đạo Múa. Đây là bước đi vững chắc khẳng định tư duy làm nghề nghiêm túc và định hướng sự nghiệp rõ ràng của chàng trai trẻ.

Đằng sau ánh đèn sân khấu của Nguyễn Bá Anh là một hành trình dài của mồ hôi, áp lực và ý chí kiên cường. Những ngày đầu chập chững vào nghề, sự thiếu hụt kinh nghiệm từng khiến anh đối mặt với không ít thất vọng, khi liên tục trượt mục tiêu.

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, áp lực lại trở thành động lực thúc đẩy Bá Anh bước vào một guồng quay kỷ luật khắc nghiệt. Suốt 5 năm qua, sàn múa trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi anh tự rèn luyện bền bỉ từ sáng sớm đến đêm muộn.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật sâu sắc, Bá Anh sớm được bén duyên với màn ảnh qua các MV ca nhạc và bộ phim truyền hình nổi tiếng của VTV.

Để chạm tay vào giấc mơ chuyên nghiệp, Nguyễn Bá Anh đã phải trải qua một hành trình khắc nghiệt với những đòi hỏi cực hạn về cả thể xác lẫn tinh thần. Giai đoạn bắt đầu, luôn là thử thách lớn nhất khi lịch tập dày đặc và các bài tập kỹ thuật mới vắt kiệt sức lực của chàng trai trẻ.

Thế nhưng, vượt lên trên những đau đớn thể xác, Bá Anh nhận ra giá trị cốt lõi của bộ môn nghệ thuật này. Với anh, múa không đơn thuần là sự dẻo dai hay giải phóng hình thể, mà là một bài toán cân não: "Rèn luyện múa không chỉ là rèn luyện cơ thể, mà còn rèn luyện tính chuẩn xác, sự kiên nhẫn và tư duy khoa học".

Chính tinh thần thép và khả năng tư duy logic ấy đã giúp anh vượt qua ngưỡng giới hạn của bản thân. Khi cơ thể đã thích nghi với cường độ khắc nghiệt, cũng là lúc người nghệ sĩ trưởng thành về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc, sẵn sàng truyền tải những thông điệp nghệ thuật sâu sắc qua từng chuyển động.

Đằng sau ánh đèn sân khấu của Nguyễn Bá Anh là một hành trình dài của mồ hôi, áp lực và ý chí kiên cường.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần thép, Nguyễn Bá Anh đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào, minh chứng cho tài năng và sự cống hiến của mình. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với giải Nhất cuộc thi Tài năng sinh viên trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, một minh chứng đanh thép cho sự bứt phá và tài năng được công nhận trong môi trường học thuật chuyên nghiệp. Trước đó, vào năm 2017, Bá Anh đoạt giải Nhất tại Liên hoan thiếu nhi hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc TP. Hà Nội.

Đồng thời, anh cũng liên tục góp mặt trong các tour biểu diễn xuyên Việt, vươn ra quốc tế và đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. "Mình yêu sân khấu, vì đó là nơi mình được sống trọn vẹn nhất với cái tôi nghệ thuật", Bá Anh tự hào khẳng định.

Những giải thưởng danh giá không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là bệ phóng để Bá Anh hướng tới những tham vọng lớn hơn trong tương lai. Giữ vững tư duy "kỷ luật sắt", Bá Anh đang ấp ủ khát khao đào sâu vào các “tầng vỉa” văn hóa: "Dự định sắp tới của mình là tiếp tục trau dồi bản thân và tìm kiếm chất liệu từ nhiều nền văn hóa dân tộc khác nhau, để cho ra đời những tác phẩm múa độc đáo, đặc biệt".

Nhờ sự nỗ lực và tinh thần thép, Bá Anh đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào.

Tầm nhìn của Bá Anh không dừng lại ở kỹ thuật hình thể đơn thuần, mà hướng tới sự hòa quyện giữa tính bản sắc và dòng chảy hiện đại. Bản lĩnh ấy gắn liền với ước mơ, mang nghệ thuật múa Việt Nam lưu diễn tại nhiều quốc gia mới, để kết nối với bạn bè quốc tế.

"Hãy để lại một chút lấp lánh bất cứ nơi nào bạn đi qua" – câu châm ngôn sống yêu thích cũng chính là kim chỉ nam cho hành trình nghệ thuật của Nguyễn Bá Anh. Với ngọn lửa đam mê và tư duy làm nghề nghiêm túc, chắc chắn anh sẽ còn tiến xa, tiếp tục tỏa sáng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ tiếp nối.

(Ảnh: NVCC)