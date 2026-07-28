Nữ sinh PTIT mang tư duy thời đại số đến Hoa hậu Việt Nam 2026

SVO - Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút của người con gái xứ Nghệ, Trần Thị Xuân (ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), còn mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026 một tư duy cởi mở với công nghệ, khát vọng kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị nhân văn trên nền tảng số.

Môi trường đào tạo chú trọng chuyển đổi số tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), chính là bệ phóng giúp Trần Thị Xuân (sinh năm 2004) định hình tư duy sẵn sàng thích nghi và làm chủ công nghệ mới như AI. Đây cũng là "vũ khí" độc đáo giúp cô bước vào Hoa Hậu Việt Nam 2026 với tâm thế cởi mở, kết nối hài hòa giữa vẻ đẹp, tri thức và các giá trị thời đại.

Trần Thị Xuân (sinh năm 2004) - sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Xuân không chỉ học cách kể một câu chuyện hay, mà còn được trang bị kiến thức, tận dụng công nghệ, đưa câu chuyện đó đến đúng đối tượng mục tiêu và tạo ra những giá trị tích cực. Cô quan niệm, một người trẻ có sức ảnh hưởng trong thời đại số, cần biết sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm để kiến tạo các giá trị tích cực cho cộng đồng.

Xuân khẳng định: "Hình ảnh cá nhân không phải là những gì mình nói về bản thân, mà là những gì mọi người cảm nhận được thông qua việc mình làm". Nền tảng chuyên môn bài bản giúp cô xây dựng hình ảnh nhất quán từ nội dung, đến cách tương tác, biến mạng xã hội thành công cụ mạnh mẽ để lan tỏa những thông điệp nhân văn.

Xuân từng là đại diện sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, vinh dự được trao tặng bó hoa tươi thắm đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông.

Quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 được Xuân xem là bước ngoặt lớn để bứt phá bản thân. Vốn quen thuộc với vai trò đứng sau ống kính làm sản xuất nội dung tại trường học, việc đứng trước công chúng là một thử thách hoàn toàn mới. Cô chia sẻ: "Mình muốn xem bản thân có thể đi được bao xa, nếu đủ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Dù kết quả thế nào, đây chắc chắn là hành trình trưởng thành rất đáng giá".

Đến với cuộc thi bằng sự chân thành và tinh thần kết nối, Xuân tin rằng, truyền thông chỉ thực sự ý nghĩa khi chạm đến trái tim bằng những giá trị tích cực. Cô kỳ vọng, sẽ tận dụng thế mạnh chuyên môn của bản thân để lan tỏa các câu chuyện truyền cảm hứng và các hoạt động nhân ái, góp phần kiến tạo những thay đổi tốt đẹp cho cộng đồng.

Giữa "rừng nhan sắc" Gen Z tài năng tại cuộc thi năm nay, Xuân không so sánh mình với bất kỳ ai, bởi cô hiểu, mỗi thí sinh đều sở hữu một câu chuyện và thế mạnh riêng. Vũ khí tự tin nhất của cô gái trẻ, chính là khả năng học hỏi nhanh và tinh thần luôn sẵn sàng thích nghi với mọi thử thách.

Nền tảng truyền thông bài bản mang lại cho Xuân góc nhìn sâu sắc trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và lan tỏa các giá trị trên nền tảng số. Cô khẳng định: "Vẻ đẹp bền vững không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở tư duy, sự tử tế và khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng".

Xuân bước vào "Hoa Hậu Việt Nam 2026" với tâm thế cởi mở, kết nối hài hòa giữa vẻ đẹp, tri thức và các giá trị thời đại.

Nếu có cơ hội tiến xa hơn tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Xuân dự định ứng dụng trọn vẹn nền tảng truyền thông số tích lũy sau 4 năm học tại PTIT, để xây dựng các chiến dịch cộng đồng sáng tạo dành cho giới trẻ. Mục tiêu của cô là "bình dân hóa" những vấn đề xã hội phức tạp, biến chúng trở nên gần gũi nhằm thu hút sự tham gia chủ động từ cộng đồng.

Ý thức rõ tầm vóc của cuộc thi, Xuân nhấn mạnh: "Danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận mà còn đi kèm với trách nhiệm". Nếu có cơ hội, cô khẳng định, sẽ dùng tiếng nói và chuyên môn để kiến tạo những giá trị lâu dài, thay vì chỉ tạo ra những hiệu ứng nhất thời trên truyền thông.

(Ảnh: NVCC)