Hoa khôi Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh: ‘Chỉ cần dám bước, mình đã thắng chính mình’

SVO - Nguyễn Diệu Chi (2007), Hoa khôi Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Vinh, vừa ghi tên mình vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhưng trước khi có được sự tự tin ấy, cô từng là một nữ sinh ngại giao tiếp và sợ đứng trước đám đông.

Từ cô gái rụt rè đến lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, Nguyễn Diệu Chi lựa chọn theo học Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh vì tin rằng, đây sẽ là môi trường giúp cô trưởng thành hơn. Trước khi nhập học, Chi từng tìm hiểu về trường qua trải nghiệm của anh chị khóa trên và ấn tượng với sự năng động của sinh viên nơi đây.

Thế nhưng, những ngày đầu đại học lại khác hoàn toàn với những gì Diệu Chi hình dung. Cô phải tự thích nghi với cuộc sống mới. Trong lớp học, Chi gần như không quen ai. Mỗi lần giảng viên đặt câu hỏi, cô đều muốn giơ tay nhưng rồi lại chần chừ vì sợ nói sai, sợ bị mọi người chú ý.

"Lúc mới vào đại học, mình khá ngợp. Mình vốn không phải người hướng ngoại nên việc làm quen với một môi trường hoàn toàn mới khiến mình mất khá nhiều thời gian”, Chi chia sẻ.

Nguyễn Diệu Chi, sinh viên năm hai ngành Quản lý Nhà nước, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh.

Bước ngoặt đến trong một giờ học môn Tâm lý học ở năm nhất. Sau nhiều phút do dự, Chi quyết định giơ tay phát biểu. "Tay mình run, tim đập rất nhanh. Nhưng khi trả lời xong, mình nhận được lời động viên của cô giáo và sự hưởng ứng từ các bạn. Lúc đó mình nhận ra, điều mình sợ thực ra không đáng sợ như mình nghĩ”, Diệu Chi kể lại.

Sau lần phát biểu ấy, cô bắt đầu chủ động kết bạn, tham gia các hoạt động của lớp và không còn ngại thể hiện quan điểm trước đám đông: "Mình hiểu rằng, nhiều khi chính mình mới là người tự tạo áp lực cho bản thân. Chỉ cần dám thử một lần, mình sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”.

Sự tự tin ấy không tự nhiên sinh ra, mà được bồi đắp từ chính môi trường học tập tại Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - một trong những đơn vị đào tạo trọng điểm thuộc Trường Đại học Vinh. Nơi đây không chỉ trang bị tri thức chuyên sâu về các ngành học như Quản lý Nhà nước, Luật, Báo chí, Công tác xã hội... mà còn là "ngôi nhà chung" nuôi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng mềm và tinh thần chủ động cho sinh viên.

Với không khí học thuật cởi mở, đội ngũ giảng viên tận tâm cùng hàng loạt hoạt động ngoại khóa, CLB tài năng, nhà trường đã tạo tiền đề vững chắc giúp những người trẻ từng rụt rè như Diệu Chi bước ra khỏi vùng an toàn.

Danh hiệu Hoa khôi là phần thưởng cho một hành trình thay đổi

Khi đã tự tin hơn, Diệu Chi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi “Hoa khôi Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn”. Ban đầu, cô không đặt mục tiêu giành danh hiệu mà chỉ muốn thử sức ở một môi trường mới.

"Mình từng nghĩ những cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho những người thật sự nổi bật. Có lúc mình cũng tự hỏi liệu mình có phù hợp hay không”, Diệu Chi chia sẻ.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, nữ sinh phải cân bằng giữa việc học và lịch tập luyện. Có những ngày, cô lên lớp từ sáng, buổi tối tiếp tục tập catwalk, kỹ năng trình diễn và chuẩn bị cho các phần thi.

Nguyễn Diệu Chi đăng quang Hoa khôi Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh. Với nữ sinh xứ Nghệ, danh hiệu là dấu mốc đánh dấu hành trình vượt qua sự rụt rè để tự tin khẳng định bản thân.

Ngày tên mình được xướng lên ở ngôi vị Hoa khôi, điều đầu tiên Chi nghĩ đến là chặng đường mình vừa đi qua: "Sau khoảnh khắc đăng quang, mình nhớ đến cô gái ngày đầu đại học từng ngại nói chuyện với người lạ. Nếu là mình của hai năm trước, chắc chắn mình sẽ không dám đứng ở vị trí đó”.

Sau cuộc thi, điều thay đổi lớn nhất là sự tự tin. Chi cho biết, cô cởi mở hơn, chủ động nắm bắt cơ hội và sẵn sàng thử sức với những trải nghiệm mới.

Mỗi ngày tiến thêm một bước để trở thành phiên bản tốt hơn

Ngoài thời gian học, Diệu Chi yêu thích âm nhạc và thường nghe nhạc để thư giãn sau những giờ học. Cô cũng dành thời gian tìm hiểu về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, bởi tin rằng, đó sẽ là hành trang cần thiết cho tương lai. "Mình không phải người tiếp thu quá nhanh. Có những kiến thức mình phải học đi học lại nhiều lần mới nhớ. Nhưng mình nghĩ chỉ cần kiên trì thì mỗi ngày mình đều sẽ tiến bộ”, Diệu Chi bộc bạch.

Nhìn lại hành trình đã qua, Diệu Chi cho rằng, điều ý nghĩa nhất mình nhận được là sự trưởng thành sau mỗi lần dám vượt qua nỗi sợ.

Trong thời gian tới, nữ sinh mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân cả về kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ, đồng thời tích cực tham gia nhiều hoạt động để có thêm trải nghiệm trong quãng đời sinh viên.

Cô cũng gửi gắm lời nhắn đến những bạn trẻ sắp bước vào giảng đường đại học: "Đừng sợ mình chưa đủ giỏi hay chưa đủ tự tin. Mỗi người đều có những nỗi sợ của riêng mình. Chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình đã chiến thắng chính mình rồi. Thành tích sẽ đến sau những lần mình dám bắt đầu”.

Mới đây, Nguyễn Diệu Chi (SBD: 142) tiếp tục ghi dấu ấn khi vượt qua vòng sơ khảo miền Bắc, trở thành một trong những thí sinh bước vào vòng chung khảo "Hoa hậu Việt Nam 2026". Với nữ sinh, mỗi cột mốc đạt được đều là động lực để tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

ẢNh: NVCC