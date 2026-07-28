Nữ sinh HV Tài chính gây chú ý với chiều cao 1m78 và tư duy sắc bén tại ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’

SVO - Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc vượt trội với chiều cao 1m78, Bùi Thị Thái Thanh (Học viện Tài chính) còn ghi dấu ấn mạnh mẽ tại ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ nhờ nền tảng học thuật nghiêm túc và tư duy sắc bén. Coi tri thức là "thứ trang sức lộng lẫy và quyền lực nhất", đại diện sinh năm 2006 đang từng bước chứng minh nhan sắc và trí tuệ hoàn toàn có thể song hành để tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m78 cùng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Bùi Thị Thái Thanh (sinh năm 2006) – sinh viên khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ để thử thách bản thân, mà còn khát khao, lan tỏa vẻ đẹp của tri thức và lòng nhân ái bền vững.

Bùi Thị Thái Thanh (sinh năm 2006) – sinh viên khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính.

Từng lọt vào chung kết cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Gems of AOF 2025, Thái Thanh tiếp tục hành trình mới với sự ủng hộ tuyệt đối từ thầy cô và bạn bè. Điểm tựa tinh thần vững chắc đó, giúp cô biến lợi thế hình thể, thành dấu ấn cá nhân đậm nét, quyết tâm không để bản thân bị hòa lẫn giữa dàn thí sinh năm nay.

Đặc biệt, sự rèn luyện từ những bài toán kinh tế và mô hình phân tích tại Học viện Tài chính đã định hình cho nữ sinh một tư duy logic, đa chiều. Thay vì xem đây là sự khô khan, Thái Thanh đã khéo léo biến tư duy kinh tế, thành chiến lược sắc bén tại cuộc thi nhan sắc.

Cô chia sẻ: "Sự logic giúp mình vạch ra chiến lược rõ ràng: từ tối ưu hóa thời gian, phân tích tiêu chí ban giám khảo, cho đến việc giữ một cái đầu lạnh, một trái tim nóng, để luôn bình tĩnh, linh hoạt thích nghi và tỏa sáng trong mọi thử thách".

Thái Thanh sở hữu chiều cao nổi bật 1m78.

Thái Thanh đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, mang theo sứ mệnh thách thức “định kiến cũ” cho rằng, nhan sắc và trí tuệ khó có thể song hành. Trên nền tảng vững chắc của Học viện Tài chính, cô mong muốn truyền cảm hứng về một thế hệ phụ nữ mới: tự tin khẳng định bản thân qua các bài toán quản lý và mô hình kinh tế phức tạp.

Vũ khí sắc bén nhất giúp Thái Thanh chứng minh bản thân không phải là một "bình hoa di động", chính là tư duy logic và nền tảng học thuật nghiêm túc. Thay vì chỉ trau chuốt vẻ bề ngoài, Thái Thanh dành nhiều tâm huyết cho các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, từ đó rèn luyện nhãn quan nhạy bén với các vấn đề kinh tế - xã hội.

Thái Thanh khẳng định: "Một cô gái đẹp có thể thu hút ánh nhìn trong vài giây, nhưng một người phụ nữ có chiều sâu tri thức và sự thấu hiểu mới có thể tạo ra những giá trị bền vững. Mình đứng đây, không chỉ bằng sự tự tin ngoại hình, mà muốn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: Tri thức chính là thứ trang sức lộng lẫy, quyền lực nhất để phái đẹp tự tin cất lên tiếng nói và cống hiến thiết thực cho cộng đồng".

Hai năm tự lập tại giảng đường đại học đã mang lại cho Thái Thanh vốn sống phong phú cùng kỹ năng ứng xử và khả năng làm chủ sân khấu đầy tự tin. Dù vậy, trước một sân chơi nhan sắc tầm cỡ quốc gia, nữ sinh Học viện Tài chính vẫn không ngừng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân. Cô đang nỗ lực luyện tập catwalk mỗi ngày để kiểm soát từng bước đi, phong thái, nhằm truyền tải trọn vẹn tinh thần của các bộ trang phục.

Thái Thanh đến với "Hoa hậu Việt Nam 2026" không chỉ để thử thách bản thân, mà còn khát khao, lan tỏa vẻ đẹp của tri thức và lòng nhân ái bền vững.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Thị Thái Thanh đại diện cho một thế hệ sinh viên hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và không ngại bứt phá khỏi vùng an toàn.

Thái Thanh khẳng định: "Vẻ đẹp thực sự khởi nguồn từ tư duy độc lập và một trái tim trắc ẩn. Thế hệ trẻ chúng ta không chỉ cần năng động trong thời kỳ hội nhập, mà còn phải biết dùng chính tri thức của bản thân, để kiến tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng".

(Ảnh: NVCC)