Nữ sinh Bắc Ninh: Từ giải Nhất học sinh giỏi quốc gia đến thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm Lịch sử

SVO - Từng đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, Nguyễn Thúy Hiền (sinh năm 2004, Bắc Ninh) tiếp tục trở thành thủ khoa đầu ra khóa K72 chất lượng cao, khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Với Thúy Hiền, kết quả ấy không đến từ năng khiếu hay thành tích trong quá khứ mà là hành trình của sự kiên trì, chủ động và không ngừng thay đổi để thích nghi.

Từ học sinh giỏi quốc gia đến thủ khoa đầu ra

Ngay từ khi còn học phổ thông, Thúy Hiền đã lựa chọn theo đuổi môn Lịch sử. Với cô, đây không chỉ là môn học giúp hiểu về cội nguồn mà còn mang đến góc nhìn để lý giải nhiều vấn đề của cuộc sống. Tình yêu với Lịch sử cùng mong muốn trở thành giáo viên đã đưa Hiền đến lớp K72 chất lượng cao, khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Trước khi trở thành sinh viên, Hiền từng đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Tuy nhiên, cô cho rằng, thành tích ấy chỉ là nền tảng, bởi môi trường đại học đòi hỏi cách học hoàn toàn khác.

Thúy Hiền tại Lễ tốt nghiệp của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tháng 6/2026.

"Nếu ở phổ thông, mình chủ yếu tập trung nắm chắc kiến thức, ghi nhớ hệ thống sự kiện và rèn kỹ năng phân tích, trình bày thì khi vào đại học, mình nhận ra, học Lịch sử không chỉ là ghi nhớ mà còn phải biết đặt câu hỏi, đọc và đối chiếu nhiều nguồn tài liệu để nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ", Hiền chia sẻ.

Vì vậy, cô dần chuyển từ cách học thiên về tiếp nhận kiến thức sang chủ động nghiên cứu, trao đổi với giảng viên và bạn bè để hình thành quan điểm của riêng mình. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, Hiền cũng chú trọng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nhằm tìm cách truyền tải kiến thức lịch sử đến học sinh theo hướng dễ hiểu và gần gũi hơn.

Sự thay đổi trong phương pháp học của cô cũng bắt nguồn từ những khó khăn ở những năm đầu đại học. Khối lượng kiến thức lớn, yêu cầu tự nghiên cứu và quản lý thời gian khiến Hiền từng gặp không ít áp lực, có thời điểm kết quả học tập chưa như mong muốn.

Thay vì giữ nguyên cách học cũ, cô xây dựng kế hoạch học tập cụ thể hơn, chủ động đọc tài liệu trước khi lên lớp, hệ thống kiến thức sau mỗi học phần và tích cực trao đổi với giảng viên khi gặp nội dung chưa hiểu.

"Từ trải nghiệm đó, mình nhận ra, thành tích trong quá khứ chỉ là nền tảng. Muốn tiếp tục tiến bộ thì bản thân phải biết thay đổi và không ngừng hoàn thiện", Hiền nói.

Nhờ duy trì sự kiên trì và tinh thần chủ động, Hiền khép lại bốn năm đại học với danh hiệu thủ khoa đầu ra. Theo cô, kết quả này không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự đồng hành của thầy cô, gia đình và bạn bè.

"Danh hiệu thủ khoa không chỉ là kết quả của điểm số mà còn là thành quả của một hành trình nỗ lực, kỷ luật và luôn cầu tiến", nữ sinh chia sẻ.

Ngoài học tập, Hiền duy trì việc rèn luyện võ thuật trong suốt thời gian đại học. Với cô, việc tập luyện không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn rèn tính kỷ luật, sự kiên trì và khả năng kiểm soát bản thân. Những trải nghiệm này giúp cô bình tĩnh hơn trước khó khăn và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.

Hướng đến trở thành giáo viên truyền cảm hứng

Sau khi tốt nghiệp, Hiền mong muốn làm việc trong môi trường giáo dục để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời có cơ hội học lên các bậc học cao hơn tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Về lâu dài, nữ thủ khoa đặt mục tiêu trở thành giáo viên Lịch sử có chuyên môn vững vàng và gần gũi với học sinh. Cô mong muốn góp phần đổi mới cách tiếp cận môn học theo hướng sinh động, giúp học sinh hiểu đúng giá trị của Lịch sử và thêm yêu môn học.

Thúy Hiền tham gia Tuần lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tháng 11/2025.

Nhìn lại hành trình từ học sinh giỏi quốc gia đến thủ khoa đầu ra, Hiền cho rằng, mỗi thành quả đều được tạo nên từ sự kiên trì và những nỗ lực được tích lũy qua từng ngày. Theo cô, trên hành trình học tập sẽ luôn có những thời điểm khó khăn hay hoài nghi bản thân, nhưng nếu giữ vững mục tiêu, sẵn sàng thay đổi để hoàn thiện mình và không bỏ cuộc, những cố gắng ấy sẽ được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.

(Ảnh: NVCC)