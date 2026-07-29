Từ nữ sinh chuyên Sinh đến thủ khoa ngành Tài chính - Ngân hàng: ‘Chọn đúng điều mình yêu để đi đường dài’

SVO - Từng có ước mơ theo học ngành Y, Phạm Phan Thiên Trang (sinh năm 2004) quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực tài chính từ những tháng cuối cấp THPT. Sau bốn năm học tại trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội), cô trở thành thủ khoa đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng, với GPA 3,85/4,0, đồng thời nhận học bổng khuyến khích học tập loại A suốt 6 học kỳ và hoàn thành CFA Level I.

Từ hứng thú với tài chính đến thành tích thủ khoa

Từng là học sinh chuyên Sinh với ước mơ theo ngành Y, Thiên Trang quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính vào học kỳ II lớp 12, sau khi tìm thấy sự hứng thú với môi trường làm việc, tư duy phân tích và những vấn đề của ngành. Nhìn lại lựa chọn ấy, Trang cho biết, cô chưa từng hối tiếc bởi quãng thời gian học tập tại trường ĐH Kinh tế đã giúp cô xác định rõ định hướng nghề nghiệp.

Tốt nghiệp với GPA 3,85/4,0, nhận học bổng khuyến khích học tập loại A suốt 6 học kỳ và hoàn thành CFA Level I, Trang cho rằng, bí quyết không nằm ở việc học quá nhiều mà ở cách học có hệ thống. Cô duy trì thói quen lập kế hoạch theo tuần, theo tháng, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để hiểu bài và hệ thống kiến thức thay vì học thuộc.

"Mình không phải người quá chăm chỉ, cũng thường xuyên 'nước đến chân mới nhảy'. Nhưng mình luôn cố gắng tận dụng thời gian trên lớp để nghe và hiểu bài. Đến cuối kỳ, mình chỉ cần hệ thống lại kiến thức, ghi nhớ và ôn tập các dạng bài đã học", Trang chia sẻ.

Theo nữ sinh, việc liên kết các kiến thức thành một hệ thống logic giúp cô hiểu sâu, ghi nhớ lâu và duy trì hiệu quả học tập.

Thiên Trang trong vai trò Phó ban Sự kiện tại chương trình SK Máu Kinh tế - UEB Club’s Day.

Tích lũy năng lực từ nghiên cứu khoa học và sân chơi học thuật

Bên cạnh thành tích học tập, Thiên Trang tích cực tham gia các cuộc thi chuyên môn như CFA Research Challenge, Go Finance, Startup Wars và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu về thị trường tài chính. Theo cô, những trải nghiệm này giúp rèn luyện tư duy phân tích, phản biện, kỹ năng xử lý dữ liệu và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao.

Thông qua nghiên cứu khoa học, Trang tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại, học cách viết học thuật và ứng dụng ngôn ngữ lập trình vào phân tích dữ liệu. Tại CFA Research Challenge, cô cùng đồng đội phân tích doanh nghiệp, xây dựng mô hình tài chính và định giá doanh nghiệp, qua đó củng cố kiến thức chuyên môn và kỹ năng phân tích.

"Mình còn học được rất nhiều từ đồng đội. Mỗi người có cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau. Làm việc cùng nhiều nhóm giúp mình học hỏi được điểm mạnh của mọi người và mở rộng các mối quan hệ", Trang chia sẻ.

Hai đề tài nghiên cứu của cô đều tập trung vào thị trường tài chính, hàng hóa và tài sản kỹ thuật số. Theo Trang, đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến ngành tài chính. Cô mong muốn các nghiên cứu có thể góp thêm góc nhìn cho nhà đầu tư và nhà quản lý rủi ro, đồng thời tiếp tục theo đuổi lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech). Trang cho biết, chương trình đào tạo của Khoa Tài chính - Ngân hàng đã tạo nền tảng quan trọng khi sinh viên được tiếp cận tài chính số, tiền mã hóa và ngôn ngữ lập trình Python ngay từ trên giảng đường.

Trưởng thành từ những giai đoạn áp lực

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Thiên Trang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Đầu tư Tài chính, lớp phó, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và hiến máu. Theo Trang, những trải nghiệm này giúp cô rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bày tỏ quan điểm, kết nối tập thể và trở nên tự tin hơn.

Nữ sinh cho biết, thử thách lớn nhất trong quãng thời gian đại học là học kỳ I năm thứ ba, khi cùng lúc đảm nhận nhiều hoạt động của câu lạc bộ, khoa, nghiên cứu khoa học và các học phần chuyên ngành, với khối lượng kiến thức lớn. Áp lực từ nhiều đầu việc và thời hạn khiến cô từng hoang mang về lựa chọn của mình.

Để vượt qua giai đoạn này, Trang chủ động dành thời gian nhìn lại, sắp xếp lại kế hoạch và giải quyết công việc theo thứ tự ưu tiên. Cô cho rằng, sự đồng hành của bạn bè, thầy cô và gia đình là nguồn động viên quan trọng giúp mình lấy lại động lực và tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Thiên Trang tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng, UEB.

Theo đuổi sự nghiệp tài chính bằng tinh thần học hỏi không ngừng

Hiện nay, Thiên Trang đang làm Credit Officer trong lĩnh vực cho thuê tài chính. Theo cô, kiến thức chuyên ngành cùng CFA Level I hỗ trợ đáng kể trong việc phân tích báo cáo tài chính, đánh giá năng lực doanh nghiệp và đề xuất phương án tài trợ. Theo Trang, chương trình đào tạo với nhiều học phần bằng tiếng Anh và bám sát thực tiễn đã tạo nền tảng để cô tự tin thích nghi khi bước vào môi trường làm việc.

Dù vậy, Trang cho rằng, khoảng cách giữa kiến thức học thuật và thực tiễn vẫn còn khá lớn, vì vậy, cô luôn chủ động học hỏi để hoàn thiện chuyên môn. Trong thời gian tới, nữ cử nhân dự định tiếp tục chinh phục các cấp độ tiếp theo của CFA, học lên cao nếu có cơ hội và hướng đến mục tiêu trở thành chuyên viên tài chính cho doanh nghiệp.

Nhìn lại hành trình đã qua, Thiên Trang cho rằng, mỗi quyết định và trải nghiệm đều mang lại những bài học giá trị. Vì vậy, cô mong các bạn trẻ dám thử sức, nỗ lực với lựa chọn ở hiện tại và xem đó là nền tảng để từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

(Ảnh: NVCC)