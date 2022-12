Từ kiên trì đến hạnh phúc của Celine Dion

SVVN - Cùng Whitney Houston và Mariah Carey, Celine Dion đã thay đổi nhạc pop thập niên 90 một cách toàn diện, cũng như để lại ảnh hưởng vô cùng to lớn cho đến ngày nay. Điều gì làm nên thành công cho một nghệ sĩ mà sau 4 thập kỷ làm nghề giọng hát vẫn như ngày đầu?

Giọng hát đến từ hạnh phúc

Celine Dion: Câu chuyện đời tôi, Giấc mơ trong tôi chính là tự truyện của nữ diva, phát hành vào năm 2001 sau thành công lớn của album Let’s Talk About Love. Đi từ những ngày thơ ấu cho đến vụt sáng trở thành ngôi sao, một Celine chân thật đã được hiện lên sau lớp vỏ hào nhoáng.

Hệt như Celine thú nhận, bản thân cô giống búp bê Nga, khi mà bên trong chứa đựng sâu thẳm nhiều bản thể nhỏ. Ở đó có một Celine hạnh phúc với gia đình ở Charlemagne, có một thiếu nữ mơ màng vì yêu, và cũng có một nghệ sĩ kiên trì, nghiêm túc, cống hiến hết mình dành cho âm nhạc.

Từ thời thơ ấu, Celine đã cho thấy cách mà âm nhạc thay đổi và đến trú ngụ trong bản thân mình. Sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc có niềm đam mê âm nhạc dù không chuyên nghiệp, bố mẹ và 13 anh chị em của cô đã cùng gắn kết, từ đó trở thành “bệ phóng” cho nữ danh ca nổi tiếng sau này.

Khoảng thời gian đó được Celine kể lại đầy hoài nhớ với các khoảnh khắc ngọt ngào khi cả gia đình cùng nhau ca hát. Nơi đó là chốn thiên đường mà những trái tim vẫn luôn hướng về. Do đó sau khi thành danh, Celine thường nhớ về chúng, khi mà danh vọng cũng như tiền tài không mang đến được.

Có hai cá nhân đã đóng góp lớn cho sự nghiệp của Celine. Một trong số đó là mẹ của cô. Cũng như Richard Williams – cha của cặp chị em lừng danh trong làng quần vợt, mẹ của Celine bằng chính trực giác nhạy bén và tư duy bẩm sinh về nền công nghiệp giải trí đã hướng cô đến ước mơ của mình.

Rene Angelil – quản lý và cũng chính là tình yêu của cô, có một vai trò đặc biệt không chỉ ở trong cuộc sống cá nhân, mà còn liên quan đến một sự nghiệp dài lâu của Celine Dion. Không như phần lớn những mối quan hệ sẽ bị chi phối giữa tình và tiền như của Whitney Houston, Edith Piaf hay Aretha Franklin… Rene đã đến và cùng phát triển với cô một mối quan hệ hoàn toàn bền chặt.

Ông là người phát hiện ra tiềm năng của cô, và đưa nó ra ánh sáng. Từ thị trường Quebec (Canada), Celine "tung cánh" bay sang các thị trường lớn khác, từ châu Âu, Mỹ, Anh cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc… trong sự hậu thuẫn của chính Rene và các mối quan hệ của ông.

Như Celine chia sẻ, Rene luôn bày ra trước mắt cô những áp lực lớn, nhưng song song đó cũng là những lời động viên, quan tâm lo lắng. Bên cạnh Rene, Celine cảm giác chính mình như một cô gái tuyệt vời và là một nghệ sĩ thực thụ.

Qua cuốn sách này, ta có thể thấy rằng cuộc đời Celine Dion luôn luôn gắn liền cùng với hạnh phúc. Từ một gia đình vui vẻ cho đến một người quản lý và một tình yêu quan tâm hết mực. Celine truyền đi tình yêu qua giọng hát mình, bởi cô lớn lên và rồi trưởng thành từ chính hạt giống hạnh phúc.

Sự thật lần đầu tiên kể

Yếu tố quan trọng khiến cho các cuốn hồi ký luôn được bạn đọc quan tâm là những câu chuyện lần đầu được kể. Trong cuốn sách này, Celine sẽ nói nhiều hơn về những khó khăn trong cuộc đời mình, trong cả sự nghiệp cũng như đời sống cá nhân.

Theo đó tuy cho đến nay cuộc tình vượt qua thời gian của cô và Rene vẫn được truyền thông - khán giả ca ngợi hết lời, thế nhưng ban đầu nó không diễn tiến một cách dễ dàng. Khi mới vào nghề, chập chững "đập cánh" ra khỏi Quebec và còn là một thiếu nữ, Celine đã thấy có những cảm giác vô cùng đặc biệt với người quản lý của mình.

Liệu đó là những tình cảm chân thật, hay chỉ là cơn "cảm nắng" của người thiếu nữ chưa từng biết yêu? Hẳn nhiên mối tình của hai người họ đã phải trải qua rất nhiều thử thách, không chỉ từ phía gia đình, mà đó còn là chính họ, của một nghệ sĩ với một sự nghiệp đang lên và người đàn ông đã có gia đình. Sau đó còn là bệnh tật và những giây phút tưởng như không thể vượt qua.

Những giằng xé, phân vân, chênh vênh… đã được Celine mô tả một cách chân thật dưới góc nhìn của cô thiếu nữ thời đó. Từ đó với sự thấu hiểu cũng như vượt qua muôn trùng khó khăn, khi album The Colour of My Love ra đời cũng là thời điểm tình yêu của cô cùng với Rene bừng nở, đi cùng với nhau cho đến ngày cuối.

Một quá trình khác cũng được Celine thường trực nhắc đến là các vấn đề liên quan đến giọng hát của mình. Được đánh giá là có giọng hát trời ban, tuy thế Celine lại chưa học qua lớp thanh nhạc nào. Cô đã có thời hoàng kim nhưng cũng có lúc rơi vào tuyệt vọng khi giọng hát của mình không còn như trước.

Với việc lạm dụng làm việc quá sức và hát không đúng kỹ thuật, khi sự nghiệp bắt đầu "leo dốc" ở thị trường Âu – Mỹ, cũng là lúc những dây thanh đới của cô gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Đây chính là cơn ác mộng của nhiều ca sĩ, và Celine đã vượt qua nó một cách nhanh chóng chính bằng tình yêu nghệ thuật và sự kiên trì của bản thân mình.

Sau khi chẩn đoán, Celine có thời gian "kiêng nói" kéo dài đằng đẵng suốt nhiều tháng ròng. Cô cũng ý thức mình phải theo học thanh nhạc, từ đó thương tổn thôi không còn lớn, cô cũng khai thác được những thanh âm mình chưa từng biết. Và cũng có lẽ chính sự kiên trì và dũng cảm ấy mà vị thế của một diva nhạc pop cho đến ngày nay vẫn được duy trì, sau 4 thập kỷ không ngừng ca hát cũng như cống hiến.

Như Celine nói "Cuộc sống chính là thay đổi, là khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm những cơ hội trong mọi thứ, trong âm nhạc và tình yêu", qua cuốn sách này, một chân dung Celine Dion chân thành đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đã kịp hiện lên. Qua đó ta còn hiểu được bài học hạnh phúc vẫn luôn từ những điều nhỏ nhặt và rất giản dị, từ những suy ngẫm từ một trong những giọng hát tuyệt vời nhất hành tinh này.