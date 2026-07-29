Nhan sắc nổi bật của nữ sinh trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Trần Yến Ngọc, sinh viên năm thứ tư, trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) là một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh tại buổi Sơ khảo . Yến Ngọc đặc biệt yêu thích các hoạt động xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội.

Yến Ngọc rạng rỡ tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Chia sẻ về động lực bước ra khỏi vùng an toàn, Yến Ngọc tâm đắc với quan niệm: Tuổi trẻ chỉ có một lần nên phải sống sao cho trọn vẹn . "Có một câu nói mà mình luôn rất tâm đắc, đó chính là bạn chỉ được sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ. Đấy chính là lý do mình có mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026", Yến Ngọc chia sẻ . Đến với sân chơi này, nữ sinh mang theo khao khát giành được ngôi vị cao nhất, đồng thời gửi lời chúc phong độ và xinh đẹp đến tất cả các thí sinh .

Đồng hành cùng Yến Ngọc, Nguyễn Thị Thu Trang (22 tuổi, Phú Thọ) cũng để lại nhiều dấu ấn tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam' khu vực phía Bắc. Thu Trang đang chuẩn bị tốt nghiệp cử nhân tại trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội). Ngoài nhan sắc, Thu Trang cũng có thành tích học tập đáng nể, khi liên tục giành học bổng khuyến khích ở tất cả các học kỳ, cùng với đó, luôn cống hiến hết mình cho các hoạt động Đoàn - Hội.

Thu Trang nổi bật với vẻ đẹp trong trẻo tại vòng Sơ khảo

Tự tin khẳng định bản thân tại đấu trường nhan sắc cấp quốc gia, nữ sinh quê Phú Thọ đặt kỳ vọng sẽ vượt qua vòng Sơ khảo để tiến sâu hơn . "Kỳ vọng của mình hôm nay là được vào vòng trong và chạm đến ngôi vị cao quý nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026", Thu Trang chia sẻ .