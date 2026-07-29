Nữ sinh trường ĐH Hải Dương tự tin toả sáng tại Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Ngày 29/7, vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam' 2026 khu vực phía Bắc ghi nhận sự xuất hiện rạng rỡ của ba đại diện đến từ trường ĐH Hải Dương. Mang theo tinh thần nhiệt huyết, các cô gái không chỉ tự tin khoe sắc mà còn khẳng định bản lĩnh của sinh viên thời đại mới.

Đồng hành cùng các thí sinh, chị Vũ Thị Hương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Hải Dương cho biết, nhà trường đã tuyển chọn và cử ba nữ sinh xuất sắc nhất đến với sân chơi nhan sắc này . Đánh giá về sự chuẩn bị của đoàn, chị Hương chia sẻ: "Các bạn sinh viên đều rất nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động xã hội lẫn học tập. Đến với cuộc thi, các bạn đã được trang bị rất kỹ lưỡng về tri thức, khả năng giao tiếp cũng như trình độ ngoại ngữ" .

Chị Vũ Thị Hương (ngoài cùng, bên phải) cùng cán bộ trường ĐH Hải Dương đồng hành, 'tiếp lửa' cho thí sinh tham gia Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Chị Hương cũng nhấn mạnh, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ việc sắp xếp thời gian, cử cán bộ dẫn đoàn cho đến hỗ trợ truyền thông tích cực trên các kênh của trường và thành phố, với hy vọng các thí sinh sẽ giành được thành tích cao .

Gây ấn tượng với phong thái tự tin, Dư Thanh Trà (ngành Sư phạm Tiếng Anh) không giấu được sự háo hức khi bước vào một hành trình mới . Nữ sinh là một trong những gương mặt nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ cấp Trường, cấp Thành phố đến cấp Trung ương. Trà bộc bạch: "Mình rất vui khi được chọn bước vào vòng Sơ khảo. Tuy có một chút hồi hộp vì mặt bằng chung năm nay rất giỏi, nhưng mình mong muốn sẽ lan tỏa được những giá trị, nét đẹp của thanh niên Việt Nam đến với Hoa hậu Việt Nam 2026" .

Nữ sinh trường ĐH Hải Dương rạng rỡ tại thảm đỏ sự kiện.

Dương Thị Linh Chi (khoa Giáo dục Tiểu học) chia sẻ: "Ban đầu, mình có chút lo lắng trước quy mô hoành tráng của cuộc thi, tuy nhiên, mình vẫn tự tin với những thành tích đã đạt được trong học tập cũng như các hoạt động nghệ thuật dành cho sinh viên . Mình muốn nhắn nhủ rằng, các bạn hãy cứ tự tin. Dù kết quả có ra sao, chúng ta cũng đã chiến thắng chính mình".

Sự góp mặt của dàn thí sinh trường ĐH Hải Dương không chỉ làm phong phú thêm màu sắc cho vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mà còn khẳng định vai trò quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học địa phương . Nơi đây không chỉ thực hiện sứ mệnh cốt lõi là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng dân trí cho cộng đồng địa phương , mà còn là môi trường rèn luyện toàn diện giúp sinh viên tự tin bước ra những sân chơi lớn.