Sinh viên Việt Nam từ 11 quốc gia 'đổ bộ' sân chơi AI lớn nhất năm 2026

SVO - Hơn 225.000 lượt dự thi, thí sinh đến từ 24 trường đại học trên thế giới và 288 trường đại học trong nước, 'Vietnamese Student HackAIthon 2026' trở thành điểm hẹn của cộng đồng sinh viên Việt Nam toàn cầu. Từ Mỹ, Anh, Nhật Bản đến Australia, nhiều du học sinh mang các dự án AI trở về tranh tài với kỳ vọng biến ý tưởng công nghệ thành giải pháp phục vụ đất nước.

Điều tạo nên dấu ấn khác biệt của Vietnamese Student HackAIthon 2026 không chỉ nằm ở quy mô một cuộc thi về trí tuệ nhân tạo, mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

Sau gần hai tháng triển khai, cuộc thi do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Công ty VNPT AI, đã thu hút thí sinh đến từ 288 trường đại học, học viện tại Việt Nam và 24 trường đại học, học viện trên thế giới.

Cuộc thi, thu hút thí sinh đến từ 288 trường đại học, học viện tại Việt Nam và 24 trường đại học, học viện trên thế giới.

Đặc biệt, nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập tại 11 quốc gia, gồm Việt Nam, Mỹ, Anh, Thụy Điển, Trung Quốc, Hungary, Australia, Pháp, Canada, Phần Lan và Tây Ban Nha đã đăng ký tham gia cuộc thi, mang theo những ý tưởng công nghệ được hình thành từ nhiều môi trường đào tạo khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên, một sân chơi AI dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam có sự tham gia đông đảo của cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tạo nên mạng lưới kết nối tri thức trẻ xuyên biên giới. Theo Ban tổ chức, điều này cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của hệ thống Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước trong việc tập hợp, kết nối và khuyến khích sinh viên hướng về các hoạt động đổi mới sáng tạo phục vụ sự phát triển của đất nước.

Sinh viên Việt Nam từ 11 quốc gia hội tụ tại sân chơi AI lớn nhất năm 2026.

Không chỉ mang đến những sản phẩm dự thi, nhiều du học sinh còn xem Vietnamese Student HackAIthon là cơ hội để kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và các nhóm nghiên cứu trong nước, qua đó đưa những ý tưởng AI từ giảng đường trở thành các giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Từ Nhật Bản đến Australia, sinh viên Việt Nam cùng mang ý tưởng AI về quê hương

Một trong những đội thi tiêu biểu của mùa giải năm nay là AIgnite, quy tụ các thành viên đang học tập tại nước ngoài.

Phạm Gia Hưng, sinh viên nhận học bổng toàn phần 4 năm của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) tại Shibaura Institute of Technology, đồng thời là nhóm trưởng đội AIgnite cho biết, chính yếu tố kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới đã tạo nên sức hút đặc biệt của cuộc thi.

Phạm Gia Hưng, sinh viên nhận học bổng toàn phần 4 năm của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) tại Shibaura Institute of Technology.

"Là sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản, mình rất hào hứng khi biết đến Vietnamese Student HackAIthon 2026. Đây là một sân chơi rất ý nghĩa, khi lần đầu tiên có một cuộc thi quy mô dành riêng cho sinh viên đam mê AI, tạo cơ hội để các bạn trong và ngoài nước cùng học hỏi, giao lưu và phát triển những ý tưởng công nghệ. Mình rất vui khi đội AIgnite được góp mặt tại vòng chung kết. Mình tin rằng, cuộc thi sẽ là cầu nối để nhiều ý tưởng AI của sinh viên Việt Nam tiếp tục được phát triển, kết nối với doanh nghiệp và từng bước ứng dụng vào thực tiễn", Gia Hưng chia sẻ.

Nguyễn Sơn Hải Anh, sinh viên RMIT University, thành viên đội AIgnite cho rằng, cuộc thi đã tạo ra một không gian để sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài có cơ hội đóng góp trực tiếp cho hệ sinh thái AI của Việt Nam.

Nguyễn Sơn Hải Anh, sinh viên RMIT University, thành viên đội AIgnite.

"Vietnamese Student HackAIthon 2026 đã mở ra cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài được trở về đóng góp cho hệ sinh thái AI của Việt Nam thông qua những ý tưởng sáng tạo. Đối với mình, việc góp mặt tại vòng chung kết không chỉ là niềm vui mà còn là cơ hội quý giá để thử thách bản thân, lắng nghe góp ý từ các chuyên gia và học hỏi từ các đội thi xuất sắc trên cả nước. Chúng mình sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và mong muốn mang đến một dự án thật sự hữu ích, có thể tiếp tục phát triển sau cuộc thi", Hải Anh bày tỏ.

Theo nhiều đội thi, điều giá trị nhất mà Vietnamese Student HackAIthon mang lại không chỉ là giải thưởng mà còn là cơ hội để trí thức trẻ Việt Nam ở nhiều quốc gia cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tìm lời giải cho những bài toán thực tiễn của Việt Nam bằng công nghệ AI.

Hơn 225.000 lượt dự thi cho thấy sức hút mạnh mẽ của AI với giới trẻ

Bên cạnh dấu ấn quốc tế, cuộc thi cũng ghi nhận quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Ở Bảng A, nội dung đánh giá khả năng sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các tình huống thực tiễn, Ban tổ chức ghi nhận 225.168 bài dự thi.

Bảng B, nội dung xây dựng giải pháp AI, tiếp nhận 210 dự án, lựa chọn 8 đội vào vòng chung kết.

Trong khi đó, Bảng C về thiết kế trợ lý AI Agent xử lý đa tác vụ nhận 98 sản phẩm, với 6 đội tiếp tục tranh tài tại vòng cuối.

Song song với cuộc thi, hệ thống học liệu số về trí tuệ nhân tạo ghi nhận hơn một triệu lượt truy cập, phản ánh nhu cầu học tập và ứng dụng AI ngày càng lớn của học sinh, sinh viên.

Theo Ban tổ chức, các sản phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, hành chính công, ngân hàng số, chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội... Nhiều dự án không chỉ dừng ở việc thử nghiệm công nghệ mà hướng đến giải quyết các vấn đề cụ thể của xã hội.

Kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Vietnamese Student HackAIthon sẽ từng bước được phát triển thành nền tảng kết nối, phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên có năng lực về trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Theo anh Lâm Tùng, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô cuộc thi, phát triển hệ thống học liệu số, các chương trình đào tạo chuyên sâu; tăng cường kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm có tiềm năng tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều cơ hội thực tập, phát triển sản phẩm và kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ.

Theo Ban tổ chức, thành công của Vietnamese Student HackAIthon 2026 không chỉ được đo bằng 225.168 lượt dự thi hay hàng trăm dự án AI, mà còn ở việc lần đầu tiên hình thành một mạng lưới kết nối rộng lớn giữa sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước thông qua một sân chơi công nghệ. Việc quy tụ thí sinh từ 300 trường đại học, học viện trong và ngoài nước, cùng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại 11 quốc gia, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước trong việc tập hợp trí thức trẻ, kết nối chất xám Việt trên toàn cầu và thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo hướng về quê hương. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực AI chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.