Winter của aespa mừng sinh nhật giữa 'bão tin đồn'

Winter đã chia sẻ một số bức ảnh trên Instagram của mình, đăng kèm biểu tượng trái tim. Trong các bức ảnh, cô tạo dáng trong một không gian lễ hội tràn ngập đồ trang trí và bóng bay màu bạc lấp lánh, tay cầm một quả bóng bay hình trái tim màu đỏ sát mặt và nhìn thẳng vào máy ảnh.

Phong cách phối đồ với áo len đen, khéo léo làm nổi bật bờ vai, kết hợp với kiểu tóc bob tự nhiên, tạo nên một bầu không khí dịu dàng nhưng đáng yêu, tôn lên vẻ quyến rũ đặc trưng của nữ thần tượng. Trong một loạt ảnh khác, Winter ngồi trước những quả bóng bay màu hồng và một tấm rèm bạc, tinh nghịch nháy mắt hoặc nấp sau một quả bóng hình trái tim, thể hiện cả sự hào hứng của một bữa tiệc sinh nhật và vẻ đáng yêu của cô. Người hâm mộ đã phản hồi nhiệt tình: 'Em bé' dễ thương quá; Chúng tôi luôn cổ vũ bạn; Xinh đẹp quá; Chúc mừng sinh nhật thật sự; Hãy cùng nhau hạnh phúc hơn nữa vào năm 2026...

Năm ngoái, Winter trở thành tâm điểm của tin đồn hẹn hò với thành viên Jungkook của nhóm BTS, với một số người hâm mộ đưa ra bằng chứng gián tiếp là hình xăm đôi và tên người dùng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai công ty quản lý đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về những tin đồn này. Thay vào đó, phía Winter đã tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại những bình luận ác ý.