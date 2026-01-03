Miyase Ryuya gặp 'sao quả tạ' ngay đầu năm 2026

Kōki, con gái thứ hai của Takuya Kimura và Shizuka Kudo, đang bị chỉ trích vì những bài đăng trên mạng xã hội ám chỉ mối quan hệ với nam diễn viên Ryuya Miyase, người đóng cùng cô trong series phim True Beauty, năm 2025.

Miyase là một diễn viên trẻ nổi tiếng, được Nikkei Trendy bình chọn là "Gương mặt của năm 2026". Vấn đề nảy sinh từ những bài đăng mà cả hai cùng tải lên Instagram vào cuối tháng 12/2025, với việc mọi người chỉ ra rằng, những món đồ họ mặc, chẳng hạn như mũ len và găng tay, rất giống nhau. Người hâm mộ đã tràn ngập trang mạng xã hội với những bình luận: Ai đã chụp những bức ảnh Giáng sinh đó?; Hòn đá phía sau Kōki làm tôi nhớ đến bức tường nhà của Miyase Ryuya; Bức ảnh của Miyase Ryuya và Kōki. Đó không phải là gợi ý, đó chính là câu trả lời. Chiếc mũ và đôi găng tay quá độc đáo...

Có rất nhiều trường hợp đồ vật rất giống nhau, nên hoàn toàn có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vì mẹ và chị gái nữ diễn viên thường xuyên "ám chỉ" mối quan hệ này, nên dư luận đã chỉ trích gay gắt Kōki. Hiện tại, Instagram của Miyase cũng nhận được những bình luận thất vọng từ những người hâm mộ. Sự thật liệu có được tiết lộ trong năm nay vẫn còn ở phía trước.