'Nữ ca sĩ tỷ phú’ Hà Phương tâm sự: 'Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân'

SVO - Mới đây, trong bữa tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới (đám cưới kim cương) của bố mẹ chồng, ca sĩ Hà Phương đã có một hành động đáng yêu và đầy sáng tạo, gây chú ý cho tất cả khách mời.

Điểm nhấn xúc động của bữa tiệc là nghi thức “Trao lại ký ức”. Hà Phương cùng các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị những ca khúc, lời chúc đến bố mẹ chồng.

“Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn, và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn”, Hà Phương chia sẻ.

Bên cạnh không khí trang trọng và cảm động dành cho bố mẹ chồng, bữa tiệc cũng tràn ngập niềm vui khi nhắc đến thành tích học thuật ấn tượng của con gái út trong gia đình "nữ ca sĩ tỷ phú". Cô con gái thứ hai của Hà Phương vừa được tuyển thẳng vào trường ĐH Brown, ngôi trường Ivy league. Trước đó, con cả của nữ ca sĩ và tỷ phú Chính Chu cũng được tuyển thẳng vào trường ĐH Columbia.

Đây cũng là dịp hiếm hoi để Hà Phương có những khoảnh khắc đầm ấm bên hai cô con gái của mình. Buổi tiệc càng trở nên ấm cúng hơn với sự góp mặt của Minh Tuyết cùng người bạn thân lâu năm như ca sĩ Trần Sang.

Khi được hỏi về việc thường xuyên giữ kín đời tư, Hà Phương bày tỏ: "Trong cuộc sống riêng, tôi luôn muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, chúng tôi muốn trân trọng giữa vòng tay người thân, trước khi chia sẻ rộng rãi. Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa, vì chúng tôi có thể cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm của bố mẹ chồng, và cũng ghi nhận sự trưởng thành của các con".