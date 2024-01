Xuất sắc giành 6 tỷ đồng, nhà lãnh đạo trẻ in đậm dấu ấn công dân toàn cầu với 6 học bổng Chính phủ

SVVN - Sau ba năm dịch COVID - 19 với nhiều biến cố, Trần Như Trí (Christian Trần) cựu sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM đã xuất sắc ẵm trọn hai Học bổng Chính phủ toàn phần danh giá tại Úc và New Zealand và một học bổng từ Đại học London trong năm 2023. Lần lượt tại các trường University of Melbourne (Top #1 Úc, top #14 thế giới), University of Auckland (Top #1 New Zealand, top #68 thế giới), University of London (một trong 3 đại học lâu đời nhất Anh Quốc).

Cống hiến vì một Việt Nam hạnh phúc hơn

Chia sẻ với phóng viên của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Trí luôn nhắc về một tương lai hạnh phúc hơn của Việt Nam, một đất nước giàu tiềm năng, đang phát triển không ngừng với mong muốn không một ai bị bỏ lại phía sau. Không chỉ về mặt tài chính, mà còn là những kỹ năng cần thiết, từ đó cho mọi người có được nền tảng vững chắc để vươn lên. Thông qua hệ sinh thái kết nối những nhà khởi nghiệp xã hội chung tay hỗ trợ và phát triển cùng nhau.

Và đó cũng chính là lý do vì sao Trí quyết định gác lại công việc ở vị trí quản lý/giám đốc (manager) tại một ngân hàng quốc tế, để thực hiện giấc mơ với chương trình Thạc sĩ Khởi Nghiệp (Master of Entrepreneurship) tại University of Melbourne. Với mong muốn khi trở về có thể hỗ trợ mang lại những tác động tích cực và mạnh mẽ hơn cho Việt Nam.

Năm 2021, chàng trai trẻ đã vinh dự trở thành đại biểu trẻ Việt Nam tại Voice of the Future của Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2021. Qua đó soạn thảo, ký kết bản tuyên bố chung của đại biểu trẻ, trình lên và được thông qua bởi chủ tịch APEC/nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhằm kêu gọi một thế giới số và tương lai xanh cho tất cả mọi người.

Hành trình vươn ra biển lớn tại 4 châu lục

Thành công này không tự nhiên mà đến. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, cậu đã xuất sắc tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tài chính tại Đại học Quốc tế TP. HCM. Ngoài ra, ngay từ năm đầu đại học, Trí đã bắt đầu làm việc tại BIDV, Uber và PwC. Sau khi tốt nghiệp, với 4 lời mời gia nhập chương trình tuyển chọn lãnh đạo tương lai (Management Trainee), Trí đã làm việc tại một tập đoàn trong 500 công ty lớn nhất thế giới (Global Fortune 500). Ở tuổi 26, trước khi đảm nhiệm chức vụ hiện tại, Trí từng được bổ nhiệm cho vị trí giám đốc quản lý dự án chuyển đổi số tại một ngân hàng.

Dù không học trường chuyên lớp chọn nhưng chàng trai đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và trở thành một công dân toàn cầu khi vươn ra biển lớn với các chương trình học bổng danh giá. Tính đến thời điểm hiện tại, Trí đã giành được 6 học bổng chính phủ từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Úc và New Zealand. Những trải nghiệm tại các quốc gia phát triển với các đại học hàng đầu thế giới (Hokkaido University, University of Texas at Austin…) đã giúp Trí có được cái nhìn đa chiều của cả nền văn minh phương Đông và phương Tây.

Trí chia sẻ: “Nhờ những trải nghiệm đi đây đi đó như vậy, tiếp xúc với kiến thức từ khắp nơi trên thế giới, từ sách vở và từ những người mình gặp, để mình luôn tự nhắc nhở, tin rằng bản thân luôn có thể học và làm được nhiều hơn”.

Niềm vui “trong” mong đợi

Tháng 4 năm nay, Trí bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đăng ký hai Học bổng Chính phủ Úc và New Zealand. Cậu đã tích cực tìm hiểu thông tin qua website, cựu sinh viên học bổng, cũng như các buổi chia sẻ từ phía ban tổ chức.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng vòng mà Trí đã xuất sắc giành được cả hai học bổng này, với tổng giá trị lên đến 4 tỷ đồng, bao gồm cả học phí và ăn ở tại các nước sở tại. Không dừng lại ở đó, Trí đã thành công được xét tuyển vào hai trường đại học hàng đầu tại Úc và New Zealand. Lần lượt là đại học University of Melbourne (Top #1 Úc, top #14 thế giới) và University of Auckland (Top #1 New Zealand, top #68 thế giới).

Đặc biệt, vào lễ trao Học bổng Chính phủ Úc, đánh dấu 50 năm xác lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Úc, Trí đã có vinh dự trở thành MC - người dẫn chương trình, đại diện cho những cá nhân ưu tú đạt học bổng, nói lên suy nghĩ cũng như lời cảm ơn chân thành đến với ban tổ chức học bổng tại Việt Nam.

“Khoảnh khắc ngài đại sứ Úc Andrew Goledzinowski trao học bổng cho mình đã đánh dấu một chương mới hào hứng và ý nghĩa trên hành trình phát triển bản thân, đưa mình đến gần hơn với ước mơ xây dựng hệ sinh thái những nhà khởi nghiệp xã hội, nhằm đem lại những thay đổi hạnh phúc cho Việt Nam.” - Trí chia sẻ.

Lời nhắn đến thế hệ trẻ Việt Nam

Thế giới ngoài kia rộng lớn và có nhiều điều đang chờ đợi bạn; chỉ cần bước ra khỏi ranh giới an toàn quen thuộc của mình, bạn sẽ khám phá ra những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và mở rộng tầm nhìn của mình, vì chỉ khi đối mặt với những thách thức mới, bạn mới có cơ hội để phát triển.





Du học không chỉ là về việc kiến thức hàn lâm, mà còn về sự mở cửa trái tim và tâm hồn đối với sự đa dạng cùng sự mới mẻ. Dù bạn đang ở đâu trên thế giới, đều có cơ hội cho bạn tỏa sáng. Hãy nắm lấy những cơ hội, không ngần ngại trải nghiệm những điều mới, và hãy luôn giữ cho đam mê, lòng nhiệt huyết của bạn cháy bừng. Như khẩu hiệu của Đại học Melbourne, Postera Crescam Laude - “Phát triển trong sự trọng vọng của thế hệ mai sau”; chúc các bạn trẻ Việt Nam thành công trên con đường của mình và là nguồn động viên cho những thế hệ tiếp theo.

Giải thưởng/Thành tích của Trần Như Trí: 25under25 do Common Purpose (United Kingdom) trao giải cho 25 lãnh đạo trẻ dưới 25 tuổi.

Diana Award từ chính phủ Anh nhằm vinh danh Công nương Diana: dành cho các lãnh đạo trẻ có đóng góp tích cực cho xã hội.

Giải thưởng HIS-COVID: cho các dự án hỗ trợ phòng chống và phục hồi đại dịch COVID - 19 từ Sở Khoa học & Công nghệ TP. HCM.

Giải thưởng cuộc thi Viết về châu Âu do báo Sinh Viên Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức.

Đại biểu trẻ Việt Nam tại Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2021: soạn thảo, ký kết bản tuyên bố chung của đại biểu trẻ, trình lên và được thông qua bởi chủ tịch APEC/nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Đại biểu lãnh đạo trẻ Việt Nam tại hội nghị ASEAN Leader Summit và hội nghị Yenching tại Đại học Peking, Trung Quốc.

Đại biểu tại hội nghị toàn cầu HPAIR tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Học bổng: Học bổng Thạc sĩ toàn phần chính phủ Úc (Australia Awards Scholarship) tại University of Melbourne (xếp hạng #14 thế giới, QS Ranking)

Học bổng Thạc sĩ toàn phần chính phủ New Zealand (Manaaki New Zealand Scholarships Programme) tại University of Auckland.

Học bổng Thạc sĩ toàn phần từ Đại học University of London, United Kingdom.

Học bổng toàn phần chính phủ Mỹ YSEALI tại University of Texas at Austin.

Học bổng toàn phần chính phủ Hà Lan (The Orange Knowledge Programme/OKP) tại Đại học Wageningen University and Research.

Học bổng chính phủ Nhật Bản (JASSO) tại Đại học Hokkaido University.

Học bổng toàn phần Summer University tại University of Cork, Ireland.

Học bổng toàn phần trường ESB Reutligen tại Đức.

Học bổng toàn phần chính phủ Hàn Quốc (Global Korea Scholarship or GKS) tại University of Seoul.

(Ảnh: NVCC)