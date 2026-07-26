Thủ khoa đầu ra ngành Kế toán UEB và hành trình chinh phục Big4 từ giảng đường

SVO - Từ một nữ sinh từng khá rụt rè trong các hoạt động tập thể, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 2004) từng bước thay đổi bản thân bằng tinh thần chủ động học hỏi, trải nghiệm và không ngại thử sức. Bốn năm tại trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội) không chỉ mang đến cho cô danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Kế toán năm 2026, mà còn là hành trình bồi đắp tri thức, bản lĩnh và khát vọng phát triển lâu dài.

Từ hành trình học tập trọn vẹn đến danh hiệu thủ khoa

Chia sẻ về quãng thời gian học tập tại trường, Ánh Tuyết cho biết, điều khiến cô trân trọng nhất không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường học tập giàu sự đồng hành.

Theo Ánh Tuyết, các giảng viên luôn tận tình hướng dẫn, theo sát quá trình học của sinh viên, quan tâm đến việc sinh viên đã thực sự hiểu bài hay chưa. Bên cạnh đó, thầy cô cũng tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài báo và sẵn sàng hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện.

Không chỉ nhận được sự đồng hành từ giảng viên, cô còn có những người bạn luôn gắn bó, sẻ chia trong học tập và cuộc sống. Với Ánh Tuyết, bốn năm đại học là một hành trình trọn vẹn, từ học tập, thầy cô đến tình bạn.

Điều bất ngờ nhất với cô lại chính là danh hiệu thủ khoa: "Mình chỉ biết tin khi nhà trường công bố danh sách tốt nghiệp. Lúc đó, mình thực sự rất ngỡ ngàng và vui. Trong suốt bốn năm, mình biết, còn rất nhiều bạn học giỏi, nên chưa bao giờ minh nghĩ bản thân sẽ có cơ hội trở thành thủ khoa".

Ánh Tuyết là thủ khoa đầu ra ngành Kế toán năm 2026 của UEB.

Chủ động tích lũy kiến thức và sớm tiếp cận chuẩn quốc tế

Trong quá trình học tập, Ánh Tuyết liên tục đạt học bổng khuyến khích học tập ở 6/7 học kỳ và hoàn thành 5/6 môn thuộc chương trình chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB. Theo cô, kết quả này đến từ sự định hướng bài bản của Khoa Kế toán - Kiểm toán, ngay từ những năm đầu đại học.

Ánh Tuyết cho biết, các giảng viên đã khuyến khích sinh viên tiếp cận các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế từ sớm, đồng thời hướng dẫn chi tiết ở từng học phần để sinh viên vừa học tốt chương trình đào tạo, vừa có nền tảng chinh phục các kỳ thi quốc tế. "Mình may mắn khi luôn nhận được sự hướng dẫn rất tận tình từ các thầy cô. Nhờ đó, mình có cơ hội tiếp cận các chứng chỉ quốc tế sớm và đạt kết quả tốt cả ở chương trình học trên trường lẫn các môn của ICAEW CFAB", cô nói.

Không lâu trước khi tốt nghiệp, Ánh Tuyết cũng trúng tuyển vào EY - một trong bốn công ty kiểm toán lớn (Big4) tại Việt Nam. Theo cô, lợi thế lớn nhất khi ứng tuyển chính là nền tảng kiến thức được đào tạo bài bản trong suốt quá trình học. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của giảng viên cũng giúp cô tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và tham gia phỏng vấn.

"Mình được thầy Khiếu Hữu Bình hướng dẫn rất kỹ từ cách chuẩn bị hồ sơ đến các vòng phỏng vấn. Với sinh viên mới ra trường, đó là sự hỗ trợ rất quý giá", Ánh Tuyết chia sẻ.

Trưởng thành từ nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào

Bên cạnh thành tích học tập, Ánh Tuyết còn tham gia nghiên cứu khoa học và đạt điểm A+ cho đề tài của mình. Nữ sinh cho biết, giá trị lớn nhất của hoạt động nghiên cứu không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học: "Thầy cô hướng dẫn mình rất chi tiết từ cách xây dựng đề tài đến phương pháp nghiên cứu. Nhờ đó, mình học được cách tư duy logic, nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau. Đây là kỹ năng rất cần thiết trong công việc sau này".

Ngoài học tập, Ánh Tuyết còn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện và tổ chức sự kiện. Nhìn lại chặng đường ấy, điều khiến cô cảm thấy ý nghĩa nhất là khả năng kết nối với nhiều người đến từ các địa phương khác nhau, cùng xây dựng tập thể đoàn kết và tạo bầu không khí tích cực trong lớp học. "Khi làm lớp trưởng, mình có cơ hội gần gũi và hiểu các bạn hơn. Đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong quãng thời gian học tập tại UEB", cô chia sẻ.

Bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển toàn diện

Trước khi bước vào giảng đường đại học, Ánh Tuyết từng là người khá rụt rè trong các hoạt động tập thể. Chính vì vậy, khi trở thành sinh viên, cô chủ động thay đổi bằng cách mạnh dạn ứng cử lớp trưởng và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn.

Những nỗ lực ấy đã góp phần giúp Ánh Tuyết được tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố Hà Nội. Theo cô, danh hiệu không chỉ ghi nhận thành tích học tập mà còn là dấu mốc cho hành trình vượt qua giới hạn của bản thân.

Từ trải nghiệm của bản thân, cô cho rằng, sinh viên muốn phát triển toàn diện cần trước hết học tập nghiêm túc, đồng thời không ngừng học hỏi từ thầy cô, bạn bè và những trải nghiệm thực tế trong môi trường đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Ánh Tuyết dự định dành thời gian làm việc trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp tục học lên các bậc học cao hơn khi có điều kiện nhằm mở rộng kiến thức chuyên môn. Với nữ thủ khoa, quãng đời sinh viên là khoảng thời gian quý giá để học tập, trải nghiệm và khám phá năng lực bản thân. Cô mong các bạn trẻ luôn chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng để tìm thấy con đường phù hợp và tự tin theo đuổi mục tiêu của mình.

(Ảnh: NVCC)