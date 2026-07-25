Nữ sinh ngành Luật tốt nghiệp GPA 3.99/4.0: Lúc nào cũng đeo ba lô và đi rất nhanh vì ‘luôn có việc để làm’

SVO - Tốt nghiệp ngành Luật, trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) với GPA 3.99/4.0, Ninh Thúy Hoa (2004, Bắc Ninh) nhìn lại bốn năm đại học qua những ngày luôn tất bật với chiếc ba lô trên vai. Với cô, điều đáng giá nhất trong hành trình sinh viên của mình là bản lĩnh được bồi đắp từ những trải nghiệm.

Chiếc ba lô luôn trên vai và nỗi sợ bỏ lỡ tuổi trẻ

Bạn bè luôn nhớ đến mình với hình ảnh một cô gái lúc nào cũng đeo ba lô và bước đi rất nhanh. Đi học, họp câu lạc bộ, tổ chức sự kiện, tham gia cuộc thi rồi lại đi làm thêm, lịch trình của mình gần như kín từ sáng đến tối.

Thú thật, mình luôn có cảm giác thời gian của bốn năm đại học trôi rất nhanh. Mỗi ngày, mình đều tự hỏi bản thân đã học được điều gì mới, liệu còn cơ hội nào mình chưa thử hay không. Có lẽ, vì vậy mà mình chưa bao giờ muốn để bản thân có quá nhiều khoảng thời gian trống.

Đằng sau nụ cười trong ngày tốt nghiệp là bốn năm gần như không để bản thân đứng yên. Với Thúy Hoa, mỗi trải nghiệm trên giảng đường đều là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

Có người từng hỏi mình, vì sao lúc nào cũng bận như vậy. Mình nghĩ, câu trả lời đơn giản là mình sợ bỏ lỡ tuổi trẻ. Mình sợ sau này nhìn lại sẽ tiếc vì đã có cơ hội nhưng không dám thử.

Đổi lại, mình cũng phải đánh đổi khá nhiều. Có những buổi gặp gỡ bạn bè mình không thể tham gia, những cuối tuần thay vì dành cho gia đình, thì mình tham gia các cuộc họp hay những đêm thức muộn để hoàn thành công việc. Nhưng nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ sống như thế.

Bởi điều mình mang về sau bốn năm không chỉ là điểm số hay danh hiệu, mà còn là những người cộng sự, những trải nghiệm không thể học trong sách vở và một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.

Điều trường ĐH Khoa học dạy mình không có trong giáo trình

Kỳ thực, mình từng là một cô sinh viên khá rụt rè.

Ngày mới bước chân vào trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên), mình luôn nghĩ, muốn được công nhận thì phải thật giỏi, làm gì cũng phải thật hoàn hảo. Vì vậy, trước mỗi cơ hội mới, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình không phải sự háo hức, mà là nghi ngờ: "Liệu mình có làm được không?".

Bước ngoặt lớn nhất có lẽ là khi mình đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tiếng nói Trẻ 2025”. Đó cũng là lần đầu tiên mình gánh vác trách nhiệm của một chương trình quy mô toàn quốc.

Đúng thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc thi, Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của bão Matmo. Kế hoạch liên tục thay đổi, nhiều hạng mục phải điều chỉnh trong thời gian rất ngắn. Có những lúc cả êkíp ngồi với nhau đến khuya chỉ để tìm lời giải cho từng vấn đề nhỏ.

Đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "Tiếng nói Trẻ 2025" là một trong những trải nghiệm giúp Thúy Hoa vượt qua sự rụt rè, học cách lãnh đạo, phối hợp cùng tập thể và tự tin bước ra khỏi vùng an toàn.

Chính trong những ngày ấy, mình nhận ra, mình chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình. Các anh chị trong êkíp luôn sẵn sàng chia sẻ công việc, động viên khi mình áp lực và cùng nhau tìm cách tháo gỡ từng nút thắt. Nhờ vậy, mình hiểu rằng, người ta không trưởng thành vì chưa từng gặp thử thách, mà vì học được cách bước tiếp cùng những người đồng hành.

Không chỉ bạn bè, thầy cô ở Khoa Luật cũng là những người để lại dấu ấn rất đặc biệt trong hành trình của mình.

Nếu phải chọn một người thầy hay cô giáo ảnh hưởng nhất, có lẽ mình sẽ không thể gọi tên một ai. Bởi mỗi thầy cô đều cho mình một bài học khác nhau: Người giúp mình hiểu sâu hơn về pháp luật, người truyền tình yêu với nghề, người luôn động viên để mình tự tin hơn mỗi khi đứng trước một thử thách mới.

Điều mình biết ơn nhất là suốt bốn năm học tại trường ĐH KHoa học (ĐH Thái Nguyên), mình luôn cảm thấy mình thuộc về nơi này. Mình vẫn thường ví mình như một đứa con nhỏ trong đại gia đình khoa Luật, nơi mình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ bảo và tin tưởng từ các thầy cô. Có lẽ, chính sự tin tưởng ấy đã giúp mình dần tin hơn vào chính bản thân mình.

Cũng từ những lần tiếp xúc với các vụ việc pháp lý thực tế, mình hiểu rằng, nghề Luật không chỉ là những điều khoản hay hồ sơ. Đằng sau mỗi vụ việc là một con người, một câu chuyện và những lựa chọn rất khó khăn. Người làm luật vì thế không chỉ cần kiến thức, mà còn cần trách nhiệm và sự đồng cảm.

Điều còn lại sau tấm bằng GPA 3.99

Nhiều người nhìn vào GPA 3.99 hay ba năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sẽ nghĩ hành trình của mình khá suôn sẻ.

Thực tế, cũng có những giai đoạn mình mệt mỏi và hoài nghi bản thân.

Có thời điểm mình vừa học, vừa làm thêm, vừa tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Khi bước vào kỳ thực tập, làm khóa luận và chuẩn bị tốt nghiệp, mình lại lo mình chưa đủ giỏi, chưa đủ kinh nghiệm để đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc, với GPA 3.99 khép lại hành trình bốn năm tại trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên). Với Thúy Hoa, điều đáng quý nhất sau cột mốc này là bản lĩnh và sự tự tin.

Sau này nhìn lại, mình nhận ra, những lần hoài nghi ấy không phải điều tiêu cực. Chúng khiến mình biết mình còn thiếu gì để tiếp tục học hỏi, thay vì tự bằng lòng với những gì đang có.

Nếu được viết một lá thư gửi cho mình của tuổi 18, mình chỉ muốn nhắn rằng: “Đừng quá bận tâm người khác nghĩ gì. Hãy đủ kiên định với lựa chọn của mình”.

Bởi sau bốn năm đại học, điều mình hiểu rõ nhất là thành công không đến từ việc luôn chọn đúng. Thành công là khi mình dám lựa chọn, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy và không dừng lại chỉ vì một lần nghi ngờ bản thân.

Có lẽ, vì thế mà hôm nay, chiếc ba lô vẫn còn trên vai mình. Chỉ khác là mình không còn bước thật nhanh vì sợ bỏ lỡ điều gì nữa, mà bởi mình đã biết con đường mình muốn đi là đâu.

Thành tích nổi bật của Ninh Thúy Hoa Sinh viên Xuất sắc 4 năm liên tiếp (2022 - 2026).

“Sinh viên 5 tốt” cấp Trường và “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐH Thái Nguyên 3 năm liên tiếp (2022 - 2025).

Sinh viên tiêu biểu cấp ĐH Thái Nguyên năm học 2023 - 2024.

Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp trường (2024, 2025) và cấp Đại học Thái Nguyên (2025).

Chủ nhiệm CLB Luật gia trẻ nhiệm kỳ 2023 - 2024 và 2024 - 2025; Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "Tiếng nói Trẻ 2025" và chương trình "Phiên tòa tập sự số 13".

Giải Nhất cuộc thi "Sinh viên thông thái 2024" do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) tổ chức.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đạt loại Xuất sắc (96/100 điểm) với đề tài "Bảo đảm quyền thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản đối với người nghèo theo pháp luật Việt Nam".

Á quân cuộc thi "Tôi lên tiếng 2026".

Ảnh: NVCC