Nữ sinh Sư phạm đi thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026': Á khôi VinhUni nói gì trước định kiến?

SVO - Ghi danh tại 'Hoa hậu Việt Nam 2026' với hành trang là danh hiệu Á khôi 1 VinhUni, cùng dự án nhân ái ‘Gieo mầm tri thức’, Trương Thị Huyền (sinh năm 2005, ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Vinh) tiếp tục thử thách bản thân tại chặng đua ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’. Trước những góc nhìn khắt khe về việc một ‘cô giáo tương lai’ đi thi sắc đẹp, cô gái xứ Thanh đã có những chia sẻ thẳng thắn, đầy bản lĩnh về sự kết hợp hài hòa giữa tri thức giảng đường và ánh đèn sân khấu.

Trương Thị Huyền là minh chứng cho hình mẫu người trẻ năng động, khi liên tục ghi dấu ấn trong các hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện vì cộng đồng.

Từ sự e ngại ban đầu, cô gái vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã xuất sắc bước qua giới hạn bản thân, để chạm tay đến danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Miss VinhUni 2025. Bước đệm này không chỉ mang lại phần thưởng quý giá, mà quan trọng hơn, nó còn mở ra cho Huyền cơ hội được đi nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và tự tin đứng trên những sân khấu lớn. Dù vậy, Huyền luôn tâm niệm, sân khấu lớn và ý nghĩa nhất cuộc đời mình chính là bục giảng tương lai — nơi cô sẽ gieo chữ và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến các thế hệ học trò.

Trương Thị Huyền (sinh năm 2005) - sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Vinh.

Khi nói về "con gái xứ Thanh", Trương Thị Huyền tự hào nhất về sự đan xen trọn vẹn giữa vẻ dịu dàng bên ngoài và sự kiên cường bên trong. Cô nhận định: "Đằng sau nét trầm lắng, e ấp của người phụ nữ miền Trung là một sức sống vô cùng mãnh liệt, ý chí kiên cường và không bao giờ lùi bước trước khó khăn".

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Huyền mong muốn mang theo hình ảnh đại diện cho người phụ nữ xứ Thanh thời đại mới: Vừa giữ trọn nét đẹp truyền thống sâu sắc, khéo léo, vừa hội tụ trí tuệ, sự tự tin và bản lĩnh để sẵn sàng bứt phá, khẳng định giá trị bản thân trên mọi hành trình. Đây là một thông điệp mạnh mẽ về sự phát triển của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, nhưng vẫn không quên gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi.

Trương Thị Huyền ghi danh tại 'Hoa hậu Việt Nam 2026' với hành trang là danh hiệu Á khôi 1 VinhUni.

Trước những nhận định khắt khe về việc một "cô giáo tương lai" đi thi Hoa hậu, Trương Thị Huyền thẳng thắn cho rằng, sự khắt khe ấy vốn xuất phát từ niềm tôn kính và kỳ vọng rất lớn mà dư luận dành cho hình ảnh người thầy. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một sinh viên Sư phạm, cô tin rằng, giáo dục và vẻ đẹp nhan sắc không hề đối lập mà chúng bổ trợ cho nhau một cách vô cùng đẹp đẽ, hài hòa.

Huyền lý giải: "Nếu như môi trường sư phạm hướng con người ta đến các chuẩn mực nhân văn, thì một cuộc thi nhan sắc uy tín lớn như Hoa hậu Việt Nam lại là nền tảng tuyệt vời để lan tỏa những giá trị chân - thiện - mỹ ấy đến cộng đồng". Việc một cô giáo tương lai tự tin đứng trên sân khấu nhan sắc, chính là minh chứng cụ thể cho thấy, người phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể vừa giữ vững nét thanh cao trên giảng đường, vừa tỏa sáng nơi sân khấu rực rỡ ánh đèn. Quan điểm này của Huyền cho thấy tư duy cởi mở và tiến bộ, phá vỡ những định kiến cũ về vai trò và hình ảnh của người hoạt động giáo dục.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Huyền mong muốn mang theo hình ảnh đại diện cho người phụ nữ xứ Thanh thời đại mới.

Việc theo học ngành Sư phạm Ngữ văn mang lại cho Trương Thị Huyền lợi thế lớn về tư duy và kỹ năng giao tiếp tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với cô, văn học là nhịp cầu thấu cảm, giúp rèn luyện ngôn từ chuẩn mực, nhìn nhận xã hội bằng lòng trắc ẩn và kết nối chân thành với mọi người. Đây không chỉ là vũ khí giúp Huyền tỏa sáng trên sân khấu sắc đẹp, mà còn là hành trang vững chắc cho sự nghiệp giảng dạy tương lai.

Khi nói về lý tưởng sống, Huyền chọn hình tượng “cây xà nu” trong tác phẩm cùng tên của Nguyễn Trung Thành. Giống như loài cây luôn kiên cường vươn lên đón ánh mặt trời bất chấp giông bão, cô khẳng định triết lý sống hướng thiện và đầy nghị lực: Luôn hướng về ánh sáng của tri thức, sự tử tế, đồng thời giữ tâm thế kiên cường để sống một cuộc đời rực rỡ, có ích.

Là một đại diện bước ra từ trường ĐH Vinh, ngôi trường giàu truyền thống bên dòng sông Lam thơ mộng, Trương Thị Huyền mang đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 niềm tự hào và tinh thần kiên cường của người con miền Trung. Qua cuộc thi, cô mong muốn khẳng định hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, tự tin hội nhập, vừa vững chuyên môn, giàu lòng nhân ái, vừa luôn khát vọng vươn lên và sẵn sàng phụng sự xã hội.

Là một người trẻ năng động, Trương Thị Huyền liên tục ghi dấu ấn trong các hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện vì cộng đồng.

Một trong những dự án nhân ái mà Trương Thị Huyền tâm huyết, ấp ủ và muốn lan tỏa nhất tại cuộc thi năm nay là "Gieo mầm tri thức", hướng đến việc hỗ trợ giáo dục cho trẻ em yếu thế và học sinh vùng khó khăn.

Xuất phát từ niềm hy vọng của một người theo đuổi nghiệp nhà giáo, cô tin rằng, tri thức chính là con đường bền vững nhất để thay đổi số phận của một con người. Bản lĩnh và tấm lòng của cô được đúc kết trọn vẹn qua thông điệp đầy cảm hứng: "Hãy không chỉ trao cho các em sự nâng đỡ về vật chất, mà hãy trao cho các em con chữ để tự tay mở ra tương lai của chính mình".

(Ảnh: NVCC)