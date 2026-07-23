Nữ thủ khoa ngành Kinh tế với GPA 3.87: Đam mê nghiên cứu khoa học, nhiều đêm thức đến sáng để chạy số liệu

SVO - Tốt nghiệp với GPA 3.87/4,0 và trở thành thủ khoa ngành Kinh tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), Trần Quỳnh Anh cho biết, điều cô trân trọng nhất sau bốn năm đại học chính là việc tìm thấy con đường nghiên cứu mình muốn theo đuổi. Bước ngoặt ấy bắt đầu từ một cuộc thi nghiên cứu khoa học và những tháng ngày liên tục làm lại mô hình, chạy số liệu đến tận rạng sáng.

Nữ thủ khoa ngành Kinh tế và bước ngoặt từ một cuộc thi nghiên cứu khoa học

Tốt nghiệp ngành Kinh tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với GPA 3.87/4,0, Trần Quỳnh Anh là thủ khoa của ngành học. Trong bốn năm đại học, nữ sinh nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập, giành học bổng Taiwan Experience Education Program (TEEP) để thực tập nghiên cứu sáu tháng tại ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST), đồng thời tham gia nhiều công trình nghiên cứu về năng lượng và phát triển bền vững.

Quỳnh Anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu về mô hình lựa chọn năng lượng của các hộ gia đình.

Quỳnh Anh cho biết, khi mới bước chân vào giảng đường đại học, cô cũng mang tâm trạng băn khoăn như nhiều tân sinh viên khác: "Thời điểm chọn ngành học, mình không biết bản thân có thực sự phù hợp hay không. Mình chỉ đặt mục tiêu cố gắng học thật tốt. Đến khi tốt nghiệp, mình nhận ra, thành tích học tập là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân, nhưng không phải điều duy nhất làm nên giá trị của bốn năm đại học”.

Theo Quỳnh Anh, điều cô nhận được còn là sự thay đổi trong tư duy, sự biết ơn đối với thầy cô, những người bạn cùng chí hướng và ý thức sử dụng tri thức đã học một cách có trách nhiệm.

Nhiều đêm chạy số liệu đến 3h sáng

Bước ngoặt lớn nhất trong quãng đời sinh viên đến với Quỳnh Anh từ cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2024 - 2025.

Ban đầu, nữ sinh chỉ tham gia vì được bạn bè rủ lập nhóm, với suy nghĩ "nếu không đoạt giải thì cũng có thêm trải nghiệm". Thế nhưng, quá trình nghiên cứu lại mở ra một hướng đi hoàn toàn khác.

Theo Quỳnh Anh, những thành tích đạt được trong bốn năm đại học là kết quả của quá trình kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học, thay vì đặt mục tiêu chinh phục các danh hiệu ngay từ đầu.

Theo Quỳnh Anh, đó là khoảng thời gian cả nhóm thường xuyên họp sau giờ học đến khuya. Có những hôm, mọi người làm việc đến 3h - 4h sáng, rồi hôm sau tiếp tục lên lớp. Không ít lần, nhóm phải xây dựng lại mô hình, chạy lại số liệu và chỉnh sửa bản thảo từ đầu, khi kết quả chưa đạt yêu cầu.

"Quá trình nghiên cứu là rất nhiều lần chạy số liệu thất bại và số lần phải xây dựng mô hình lại từ đầu không đếm xuể. Nhưng mỗi lần học được điều mới, hay rút ra kinh nghiệm từ một thất bại, mình lại thấy yêu thích nghiên cứu hơn”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Quỳnh Anh cho biết, trong giai đoạn áp lực nhất, TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết - giảng viên hướng dẫn - luôn là người đồng hành cùng nhóm: "Có những lúc, chúng mình rất lo lắng và mất phương hướng, nhưng cô luôn tin tưởng sinh viên, luôn giữ góc nhìn tích cực và cùng tìm cách giải quyết từng vấn đề. Điều đó giúp mình có thêm niềm tin để tiếp tục”.

Sau nhiều tháng làm việc liên tục, nhóm giành giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa và giải Nhì cấp Trường. Quan trọng hơn, cuộc thi giúp Quỳnh Anh nhận ra mình muốn theo đuổi nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, thay vì chỉ học để đạt điểm cao.

Bốn năm đại học và bài học quý giá nhất

Từ nền tảng nghiên cứu có được sau cuộc thi, Quỳnh Anh tiếp tục giành học bổng thực tập nghiên cứu sáu tháng tại Đài Loan (Trung Quốc). Môi trường học thuật quốc tế giúp nữ sinh có cơ hội làm việc cùng các nhà nghiên cứu và sinh viên đến từ nhiều quốc gia, đồng thời tiếp cận phương pháp nghiên cứu chuyên nghiệp.

Điều khiến Quỳnh Anh ấn tượng nhất là môi trường làm việc cởi mở, nơi mọi người trao đổi học thuật trực tiếp, không có khoảng cách về học vị hay tuổi tác.

“Quá trình thực tập giúp mình hiểu rằng, để đi từ một ý tưởng đến một nghiên cứu có giá trị, ngoài kiến thức, còn cần kỷ luật, sự kiên trì và khả năng làm việc với nhiều lĩnh vực khác nhau”.

Đằng sau những kết quả đạt được cũng là không ít áp lực. Nữ sinh cho biết, nghiên cứu khoa học là công việc mang tính độc lập, có nhiều đêm cô phải thức trắng để tìm lời giải cho những vấn đề chưa thể tháo gỡ.

“Có nhiều khi, mình cảm thấy năng lực còn hạn chế. Nhưng mình biết mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để học hỏi. Nếu chưa đủ giỏi thì phải tiếp tục trau dồi, nhìn nhận điểm yếu của bản thân để cải thiện. Điều đó chưa bao giờ làm mình bớt yêu thích nghiên cứu khoa học”.

Những thành tích Quỳnh Anh đạt được trong bốn năm đại học là kết quả của quá trình kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học và không ngừng thử thách bản thân qua các cơ hội học thuật trong và ngoài nước.

Nhìn lại chặng đường đại học, Quỳnh Anh cho rằng, điều ý nghĩa nhất không nằm ở GPA, danh hiệu thủ khoa hay các giải thưởng nghiên cứu.

Theo nữ sinh, giá trị lớn nhất là đã tìm thấy con đường mình muốn theo đuổi và có đủ niềm tin để tiếp tục bước đi trên con đường ấy.

“Nếu ngày mới vào trường mình chỉ mong có kết quả học tập tốt thì sau bốn năm, điều mình mong muốn hơn là trở thành một người biết mình giỏi gì, còn thiếu gì, có định hướng rõ ràng và không ngừng học hỏi để sống có giá trị”.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRẦN QUỲNH ANH

Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

GPA 3.87/4,0; điểm rèn luyện 93, xếp loại Xuất sắc.

Học bổng Taiwan Experience Education Program (TEEP), thực tập nghiên cứu tại NTUST (Đài Loan, Trung Quốc).

Giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa; giải Nhì cấp Trường.

Nhiều học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập.

Đồng tác giả các công trình nghiên cứu về năng lượng và phát triển bền vững.

Ảnh: NVCC