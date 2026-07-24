Từ ‘anh nuôi’ đến Đội phó đội hình 'Mùa Hè Xanh': Hành trình trưởng thành của nam sinh ĐH Phenikaa

SVO - Bắt đầu từ công việc hậu cần phía sau gian bếp, Nguyễn Hữu Hưng (khoa Luật, ĐH Phenikaa) từng bước trưởng thành qua các chiến dịch tình nguyện. Sau ba năm gắn bó với hoạt động Đoàn, nam sinh được giao đảm nhận vai trò Đội phó đội hình 'Mùa Hè Xanh' 2026. Anh xem đây là thành quả của quá trình rèn luyện, tích lũy kỹ năng và tinh thần trách nhiệm.

Những trải nghiệm đầu tiên trong môi trường Đoàn

Ngay từ năm thứ nhất đại học, Hữu Hưng đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên và CLB Sinh viên tình nguyện, ĐH Phenikaa. Với nam sinh Khoa Luật, đây là môi trường để học hỏi, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng bên cạnh việc học.

Trong quá trình tham gia các chương trình như hỗ trợ tổ chức hội thảo, "Chào tân sinh viên", "Chủ nhật Xanh", "Địa chỉ Đỏ" hay hiến máu tình nguyện, Hưng dần hình thành tác phong làm việc có trách nhiệm, biết phối hợp với tập thể và tích lũy kinh nghiệm tổ chức hoạt động.

"Môi trường học tập năng động đã tạo cho mình nhiều cơ hội trải nghiệm. Mỗi hoạt động đều giúp mình học thêm cách làm việc nhóm và hoàn thiện hơn", Hưng chia sẻ.

Hữu Hưng đảm nhận công tác hậu cần tại chiến dịch "Đông ấm - Sơn La 2024".

Từ "anh nuôi" đến tình nguyện viên thực địa

Tháng 1/2024, Hữu Hưng lần đầu tham gia chiến dịch "Đông ấm - Cao Bằng 2023", với nhiệm vụ phụ trách hậu cần. Công việc của anh chủ yếu là chuẩn bị bữa ăn cho đội tình nguyện trong điều kiện thời tiết lạnh giá và lịch trình hoạt động dày đặc.

Một năm sau, tại chiến dịch "Đông ấm - Sơn La 2024", Hưng tiếp tục đảm nhận vai trò này. Hai mùa "Đông ấm" giúp nam sinh nhận ra rằng, những công việc phía sau hậu trường cũng góp phần quan trọng vào thành công của cả đội.

"Đó là khoảng thời gian mình hiểu rằng mỗi vị trí trong một đội hình tình nguyện đều có ý nghĩa riêng. Dù không trực tiếp tham gia các phần việc bên ngoài, mình vẫn có thể đóng góp để cả đội hoàn thành nhiệm vụ", Hưng chia sẻ.

Đến tháng 7/2025, Hưng lần đầu đảm nhận vai trò tình nguyện viên thực địa tại chiến dịch "Mùa Hè Xanh - Lạng Sơn 2025". Cùng các thành viên, anh tham gia vận chuyển vật liệu, xây dựng công trình thanh niên và hỗ trợ nhiều hoạt động tại địa phương. Những ngày lao động dưới thời tiết nắng nóng giúp nam sinh hiểu rõ hơn giá trị của tinh thần đồng đội, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn để chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn hơn.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt đội hình "Mùa Hè Xanh"

Tại chiến dịch "Mùa Hè Xanh - Lạng Sơn 2026", Hữu Hưng được tín nhiệm giao nhiệm vụ Đội phó, phụ trách đội hình Liên Chi đoàn khoa Luật, ĐH Phenikaa.

Ở cương vị mới, anh tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối nhân sự và tổ chức các hoạt động của đội trong suốt chiến dịch. Với Hưng, những trải nghiệm từ công việc hậu cần đến hoạt động thực địa là nền tảng để tự tin đảm nhận vai trò quản lý.

Hữu Hưng cho rằng, hoạt động tình nguyện là môi trường giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm.

"Từ những công việc nhỏ nhất, mình học được cách quan sát, lắng nghe và hỗ trợ đồng đội. Khi được giao nhiệm vụ mới, mình hiểu trách nhiệm của mình không chỉ là hoàn thành công việc, mà còn tạo sự gắn kết để cả đội cùng hướng đến mục tiêu chung", nam sinh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của mình, Hưng cho rằng, hoạt động tình nguyện không chỉ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ mà còn là môi trường giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm. Từ vị trí hậu cần đến vai trò Đội phó, mỗi chiến dịch đều trở thành một dấu mốc giúp nam sinh trưởng thành về kỹ năng lãnh đạo, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)