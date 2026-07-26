Nữ thủ khoa chọn học song ngành: ‘Ngoại ngữ không phải thế mạnh thì cũng không thể trở thành điểm yếu’

SVO - Tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) với GPA 3,85/4,0 cùng học bổng loại A suốt 7 học kỳ, Nguyễn Lê Phương Ngân không xem danh hiệu là đích đến. Trên hành trình chinh phục tri thức, cô cho rằng kỷ luật, tinh thần học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn mới là những yếu tố tạo nên sự trưởng thành.

Thành tích là kết quả của sự nỗ lực mỗi ngày

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), Phương Ngân luôn mang theo khát vọng học tập và niềm tin rằng sự nỗ lực sẽ giúp mỗi người tiến gần hơn đến ước mơ. Bốn năm sau ngày bước chân vào giảng đường, nữ sinh trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2026.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin trở thành thủ khoa đầu ra, Phương Ngân cho biết cảm xúc lớn nhất là sự biết ơn.

"Mình không chỉ nghĩ đến những đêm thức khuya hoàn thành bài tập hay những kỳ thi nhiều áp lực, mà còn nhớ đến gia đình luôn âm thầm dõi theo, các thầy cô tận tâm truyền cảm hứng và những người bạn đã đồng hành suốt quãng thời gian đại học", Ngân chia sẻ.

Theo nữ sinh, danh hiệu thủ khoa không đơn thuần là sự ghi nhận cho thành tích học tập mà còn là kết tinh của tình yêu thương, sự tin tưởng và những cơ hội quý giá mà mình có được. Đó vừa là cột mốc đáng nhớ, vừa là động lực để tiếp tục giữ tinh thần cầu tiến và khiêm nhường trên chặng đường phía trước.

Phương Ngân tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế.

Để duy trì GPA 3,85/4,0 cùng học bổng khuyến khích học tập loại A trong cả 7 học kỳ, Phương Ngân cho rằng yếu tố quan trọng nhất không phải là áp lực phải đứng đầu mà là sự kiên trì và tính kỷ luật.

"Mình không đặt mục tiêu phải trở thành người giỏi nhất, mà luôn cố gắng tốt hơn chính mình của ngày hôm qua", Ngân nói.

Nữ sinh xây dựng kế hoạch cho từng học kỳ, từng môn học, chia nhỏ mục tiêu để dễ theo dõi tiến độ. Trên lớp, Ngân luôn tập trung lắng nghe, chủ động phát biểu và trao đổi với giảng viên. Nhờ học đều ngay từ đầu, cô ít khi phải học dồn trước kỳ thi và có thêm thời gian để hệ thống, đào sâu kiến thức. Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa học tập, hoạt động ngoại khóa và sức khỏe cũng giúp cô duy trì trạng thái tích cực trong suốt những năm đại học.

Bước ra khỏi vùng an toàn để mở rộng giới hạn bản thân

Không dừng lại ở chương trình Quản trị Kinh doanh, Phương Ngân còn theo học bằng kép ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Điều đặc biệt là ngoại ngữ chưa bao giờ là thế mạnh của cô.

"Mình nhận thấy trong bối cảnh hội nhập, ngoại ngữ là yêu cầu cần thiết để tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội phát triển. Vì vậy, mình tự nhắc bản thân rằng dù ngoại ngữ không phải điểm mạnh thì cũng không thể trở thành điểm yếu", Ngân chia sẻ.

Việc theo học hai chương trình cùng lúc khiến lịch học, lịch thi và các bài tập thường xuyên chồng chéo. Có những giai đoạn kéo dài nhiều tuần, cô gần như liên tục chạy đua với các hạn nộp bài và từng không ít lần hoài nghi liệu mình có đang ôm đồm quá nhiều.

Bốn năm đại học, Phương Ngân duy trì học bổng khuyến khích học tập loại A trong 7 học kỳ nhờ sự kỷ luật và kiên trì.

Tuy nhiên, chính những áp lực ấy lại trở thành cơ hội để rèn luyện khả năng quản lý thời gian, xác định thứ tự ưu tiên và tính kỷ luật. Sau khi hoàn thành phần lớn chương trình Quản trị Kinh doanh vào cuối năm ba, khối lượng học tập giảm bớt, giúp cô có thêm thời gian tập trung cho ngành học thứ hai.

Nhìn lại hành trình này, điều Phương Ngân nhận được không chỉ là kiến thức từ hai lĩnh vực mà còn là sự tự tin vào khả năng thích nghi, học hỏi và vượt qua những giới hạn của chính mình.

Trưởng thành từ những trải nghiệm ngoài giảng đường

Song song với học tập, Phương Ngân tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội trong vai trò Chi Hội trưởng Chi Hội QH2022-E QTKD6 và Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi Hội Viện Quản trị Kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo Phương Ngân, lãnh đạo không đơn thuần là quản lý công việc mà quan trọng hơn là biết lắng nghe, thấu hiểu và tạo điều kiện để mỗi thành viên phát huy thế mạnh của mình. Những trải nghiệm này giúp cô hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết mâu thuẫn và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Trong nhiều hoạt động từng tham gia, UEB Job Fair là trải nghiệm để lại dấu ấn sâu sắc nhất.

Ngay sau ngày nhập học, Phương Ngân đã đăng ký tham gia Ban Tổ chức và trở thành một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của chương trình. Tại đây, cô có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp từ năm nhất, học cách tổ chức sự kiện, truyền thông và phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau.

"Mình vẫn luôn biết ơn các anh chị đã đồng hành trong những ngày đầu đại học. Chính sự hỗ trợ ấy giúp mình tự tin hơn, dám thử sức với những cơ hội mới và có thêm động lực để phát triển bản thân", Ngân chia sẻ.

Kỷ luật là nền tảng để phát triển lâu dài

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn trẻ để phát triển toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh sau khi tốt nghiệp, Phương Ngân cho rằng bản thân vẫn đang trên hành trình tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp nên chưa đủ trải nghiệm để đưa ra những công thức thành công.

Tuy nhiên, nếu có một điều mà cô luôn cố gắng duy trì trong suốt những năm đại học, đó là tính kỷ luật.

Phương Ngân cho rằng bước ra khỏi vùng an toàn là cách để mở rộng giới hạn và trưởng thành hơn mỗi ngày.

"Kỷ luật trong học tập giúp tích lũy kiến thức bền vững, kỷ luật trong sinh hoạt giúp duy trì sức khỏe, còn kỷ luật trong việc theo đuổi mục tiêu giúp mình không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Thành tích hay cơ hội thường không đến từ những nỗ lực bùng nổ trong một vài thời điểm, mà được tạo nên từ những việc nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày", Ngân chia sẻ.

Trong thời gian tới, Phương Ngân đặt mục tiêu hoàn thành chương trình bằng kép ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, đồng thời tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp. Với nữ sinh, danh hiệu thủ khoa là một cột mốc đáng nhớ nhưng không phải điểm kết thúc. Thay vì vội vàng tìm kiếm một đích đến, cô mong muốn được làm việc trong môi trường phù hợp để không ngừng học hỏi, tích lũy trải nghiệm và từng bước hoàn thiện bản thân trên hành trình phía trước.

(Ảnh: NVCC)