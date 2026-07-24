Nguyễn Quốc Khánh - Tuyển thủ U19 Việt Nam vun đắp tương lai từ sân cỏ đến giảng đường

SVO - Là cầu thủ trưởng thành từ Học viện Bóng đá PVF, từng khoác áo U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2023, Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2007) đang song song theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp và chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV). Với Khánh, sân cỏ và giảng đường là hai hành trình bổ trợ, cùng góp phần tạo nên nền tảng phát triển toàn diện.

Không chọn một trong hai

Ở tuổi 19, Quốc Khánh lựa chọn một hành trình không dễ dàng, khi vừa duy trì cường độ tập luyện, thi đấu của một cầu thủ chuyên nghiệp, vừa theo đuổi chương trình đại học quốc tế. Quyết định ấy xuất phát từ suy nghĩ rằng, sự nghiệp của một vận động viên luôn có giới hạn, còn tri thức sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Quốc Khánh trưởng thành từ Học viện Bóng đá PVF sau gần tám năm đào tạo.

"Mình xem việc học đại học là một sự đầu tư nghiêm túc cho tương lai. Bóng đá giúp mình rèn luyện ý chí và tính kỷ luật, còn việc học mang lại kiến thức, tư duy và sự chuẩn bị dài hạn. Hai hành trình này không tách rời mà bổ trợ cho nhau", Quốc Khánh chia sẻ.

Lựa chọn Quản trị Kinh doanh Quốc tế, nam sinh mong muốn trang bị kiến thức về quản trị, vận hành doanh nghiệp và môi trường kinh doanh toàn cầu. Theo Khánh, những kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian hay tư duy chiến lược đều có giá trị cả trong học tập lẫn thể thao chuyên nghiệp.

Gần tám năm theo đuổi trái bóng

Quốc Khánh đến với bóng đá từ rất sớm. Những buổi chiều trên sân bóng của đơn vị quân đội gần nhà dần nuôi dưỡng niềm yêu thích với môn thể thao vua. Khi tham gia các giải đấu học sinh và phong trào tại địa phương, anh được phát hiện năng khiếu và trúng tuyển vào PVF, năm 2018.

Từ một cậu bé chơi bóng vì đam mê, Quốc Khánh bước vào môi trường đào tạo chuyên nghiệp với những yêu cầu khắt khe về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và kỷ luật.

Nhìn lại gần tám năm gắn bó với PVF, Khánh cho rằng, điều giữ anh ở lại với bóng đá không chỉ là năng khiếu mà còn là sự kiên trì.

"Mình nghĩ, có hai yếu tố luôn song hành, đó là cái duyên và niềm đam mê với bóng đá. Nhưng càng đi lâu, mình càng hiểu, năng khiếu thôi là chưa đủ. Để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp cần sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc khi gặp khó khăn", Khánh nói.

Quốc Khánh duy trì tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp song song với việc học đại học.

Những nỗ lực ấy đã mang đến cho chàng trai trẻ nhiều dấu mốc đáng nhớ, như Huy chương Đồng Giải U17 Quốc gia và đặc biệt là cơ hội khoác áo U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á, năm 2023.

Theo Quốc Khánh, mỗi giải đấu đều là một lớp học đặc biệt mà ở đó cầu thủ được kiểm chứng năng lực trong môi trường áp lực thực sự.

"Cơ hội thi đấu quốc tế giúp mình hiểu rõ hơn khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá, từ đó có thêm động lực để hoàn thiện bản thân. Điều mình học được không chỉ là chuyên môn mà còn là tinh thần đồng đội, trách nhiệm và bản lĩnh trước áp lực", Khánh chia sẻ.

Bài toán cân bằng giữa giảng đường và sân cỏ

Lịch trình của một cầu thủ chuyên nghiệp luôn dày đặc với tập luyện, thi đấu, di chuyển và hồi phục, trong khi việc học đại học đòi hỏi hoàn thành bài tập, dự án nhóm và các kỳ kiểm tra.

Để cân bằng cả hai, Quốc Khánh cho biết, điều quan trọng nhất là quản lý thời gian và chủ động lên kế hoạch. "Mình luôn theo dõi lịch học và lịch thi đấu để sắp xếp công việc hợp lý. Có những thời điểm, lịch thi và lịch thi đấu trùng nhau, mình phải trao đổi sớm với câu lạc bộ và nhà trường để tìm phương án phù hợp", Khánh nói.

Theo nam sinh, bên cạnh nỗ lực của bản thân, sự đồng hành của gia đình, câu lạc bộ và nhà trường là yếu tố quan trọng. Trong những đợt tập huấn hoặc thi đấu xa, giảng viên BUV hỗ trợ anh học trực tuyến vào buổi tối, còn bạn bè chia sẻ tài liệu, cập nhật tiến độ và tạo điều kiện để anh tham gia các bài tập nhóm.

Với Quốc Khánh, đại học không chỉ mang đến kiến thức chuyên ngành mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kiểm soát cảm xúc và tư duy chiến lược. "Mỗi dự án nhóm đều giống như một đội bóng. Mỗi người có vai trò khác nhau và phải biết phối hợp để hướng tới mục tiêu chung", Khánh chia sẻ.

Quốc Khánh cho rằng, bóng đá và học tập là hai hành trình bổ trợ cho sự phát triển toàn diện.

Nam sinh cho biết, việc học còn giúp anh xây dựng mục tiêu dài hạn và hoàn thiện bản thân từng bước. Theo Khánh, phẩm chất quan trọng nhất của một vận động viên không phải tài năng mà là sự kiên định. "Đam mê giúp mình bắt đầu, còn sự kiên định và kỷ luật mới giúp mình đi tiếp", Khánh bày tỏ.

Hướng tới màu áo đội tuyển quốc gia

Trong thời gian tới, Quốc Khánh đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình học tại BUV, đồng thời tiếp tục phát triển chuyên môn để được triệu tập lên các cấp độ cao hơn của đội tuyển quốc gia.

Xa hơn, chàng cầu thủ trẻ mong muốn có cơ hội thi đấu tại châu Âu nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ trong môi trường bóng đá phát triển.

Gửi lời nhắn tới những bạn trẻ đang theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, Quốc Khánh cho rằng, học tập và thể thao không nhất thiết là hai lựa chọn loại trừ nhau. Theo nam cầu thủ, nếu biết sắp xếp thời gian, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và luôn kiên định với mục tiêu, mỗi người hoàn toàn có thể phát triển trên cả hai con đường. Dù hành trình ấy nhiều áp lực và thử thách, đó cũng là cơ hội để trưởng thành, hoàn thiện bản thân và có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai.

(Ảnh: NVCC)