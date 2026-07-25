Từng đi ngược định kiến để chọn ngành yêu thích, chàng trai Gen Z viết tiếp hành trình 'rực rỡ'

SVO - Không để định kiến về trường học hay áp lực từ gia đình, Hoàng Nhật Cường (SN 2004, tỉnh Ninh Bình) lựa chọn lắng nghe bản thân để theo đuổi ngành PR - Truyền thông. Từ quyết định tưởng chừng mạo hiểm ấy, chàng trai Gen Z từng bước khẳng định mình với tấm bằng cử nhân loại Giỏi, tiếp tục học song song Thạc sĩ và văn bằng hai.

Chọn đúng ngành thay vì chọn theo số đông

Là học sinh chuyên Địa ở THPT, Hoàng Nhật Cường sớm hình thành niềm yêu thích nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích các vấn đề xã hội. Những giờ học địa lý không chỉ giúp Cường hiểu hơn về con người, kinh tế hay văn hóa, mà còn nuôi dưỡng sự tò mò trước những chuyển động của cuộc sống.

Đến năm lớp 12, khi tìm hiểu về ngành PR - Truyền thông, Cường gần như xác định ngay đây là con đường mình muốn theo đuổi. "Sự kết hợp giữa tư duy nghiên cứu của một học sinh chuyên Địa và niềm yêu thích truyền thông khiến mình luôn muốn tìm hiểu những vấn đề đang diễn ra xung quanh, dù ở Việt Nam hay trên thế giới", Cường chia sẻ.

Thời điểm đăng ký nguyện vọng đại học, Cường từng có nhiều lựa chọn. Nam sinh đã trúng tuyển sớm vào một số ngành thông qua thành tích học sinh giỏi cấp Tỉnh, trong đó có ngành PR của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) và các ngành thuộc trường ĐH Luật Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường được xem là "an toàn", Cường quyết định xét tuyển bằng điểm thi và theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường ĐH Thăng Long.

Đó cũng là khoảng thời gian Cường chịu không ít áp lực. Bên cạnh những băn khoăn của chính mình về định kiến giữa trường công và trường tư, gia đình cũng mong muốn Cường theo học các ngành thuộc khối Quản lý nhà nước, Kinh tế hoặc Nhân sự.

"Cuối cùng, mình nhận ra cảm xúc chỉ là nhất thời, còn lý trí sẽ sáng suốt khi xuất phát từ sự thấu hiểu bản thân. Mình biết đam mê nằm ở đâu nên quyết định kiên định với ngành PR - Truyền thông", Cường nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, Cường cho rằng, điều quan trọng không phải học ở trường nào mà là học đúng ngành mình yêu thích và biết tận dụng môi trường để phát triển. Theo Cường, mỗi trường đều có thế mạnh riêng, còn sự trưởng thành phụ thuộc vào chính người học.

Hoàng Nhật Cường xem môi trường doanh nghiệp là nơi giúp bản thân tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện kỹ năng và mở rộng tư duy nghề nghiệp.

Đi làm từ năm nhất, không ngừng học để hoàn thiện bản thân

Ngay từ cuối năm thứ nhất đại học, Hoàng Nhật Cường đã chủ động bước vào môi trường làm việc với các vị trí truyền thông tại Trung tâm IVF - Bệnh viện Bưu điện, TOP Travel và NetSpace.

Những trải nghiệm thực tế giúp Cường nhận ra khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp. Nếu trên lớp là kiến thức nền tảng thì môi trường làm việc lại đòi hỏi khả năng thích nghi, giao tiếp, xử lý tình huống và xây dựng các mối quan hệ.

"Mỗi nơi mình đi qua đều cho mình những bài học khác nhau. Gặp một người là học thêm một điều. Điều mình quý nhất khi đi làm không chỉ là kinh nghiệm mà còn là cơ hội mở rộng tư duy và các mối quan hệ", Cường chia sẻ.

Song song với công việc, Cường vẫn duy trì thành tích học tập nổi bật. Nam sinh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Truyền thông đa phương tiện của trường ĐH Thăng Long, khóa luận tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối 10/10.

Hoàng Nhật Cường tốt nghiệp loại Giỏi ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường ĐH Thăng Long với khóa luận đạt điểm tuyệt đối 10/10.

Không dừng lại ở đó, nhiều bài báo khoa học của Cường đang được chấp duyệt trên các tạp chí trong nước như Tạp chí Xã hội học và Tâm lý học, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông. Cường cũng tham gia các hội thảo chuyên ngành, trong đó có hội thảo về truyền thông trong không gian AI của trường ĐH Thăng Long và Diễn đàn Quản trị công quốc tế thường niên năm 2025.

Hiện nay, Cường tiếp tục theo học Thạc sĩ ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quản trị truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đồng thời, nam sinh cũng theo học văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức đào tạo từ xa tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế).

Theo Cường, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, người trẻ cần chủ động thích nghi, trang bị nhiều kỹ năng nhưng vẫn phải xây dựng cho mình một năng lực cốt lõi. "Đa kỹ năng nhưng sẽ tốt hơn nếu mình vừa mạnh một lĩnh vực, vừa hiểu biết thêm nhiều lĩnh vực khác. Khi đó mình sẽ không mất đi bản sắc riêng và luôn sẵn sàng trước những thay đổi của thời đại".

'Rực rỡ là một hành trình'

Hành trình trưởng thành của Hoàng Nhật Cường không chỉ có những thành tích mà còn là quá trình vượt qua những áp lực của tuổi trẻ. Cường cho biết, giai đoạn khó khăn nhất là năm đầu đại học khi lần đầu xa gia đình để sống tự lập và thời điểm sau khi tốt nghiệp, chính thức bước vào thị trường lao động. Đó là những cột mốc buộc bản thân phải thay đổi tư duy, học cách chịu trách nhiệm và trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm.

Điều giúp Cường vượt qua áp lực từ gia đình, xã hội hay sự so sánh với bạn bè đồng trang lứa là sự kiên định với mục tiêu mình đã lựa chọn. "Rực rỡ là một hành trình, không phải là kết quả. Mỗi ngày chỉ cần mình học thêm một điều mới, giỏi hơn hôm qua một chút thì đó đã là một ngày có ý nghĩa".

Hoàng Nhật Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên, những người đồng hành và truyền cảm hứng trong hành trình học tập, nghiên cứu của nam sinh.

Bên cạnh học tập và công việc, Cường tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cùng giảng viên và các bạn trong khoa, Cường đã kêu gọi hơn 13 triệu đồng ủng hộ trẻ em vùng cao trong chuyến thiện nguyện tại Mù Cang Chải. Nam sinh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và các chương trình thiện nguyện dành cho người dân vùng khó khăn.

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Cường xem đây là động lực để tiếp tục rèn luyện, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Nhìn lại chặng đường của mình, Cường cho rằng, điều đáng tự hào nhất không phải là những tấm bằng hay thành tích đạt được, mà là bản thân trưởng thành hơn từng ngày, biết ơn nhiều hơn và luôn giữ tinh thần học hỏi không ngừng. "Nếu có điều gì mình thực sự muốn làm, hãy dũng cảm bắt đầu. Nếu không, sau này điều khiến chúng ta tiếc nuối nhất sẽ là hai chữ 'giá như'".

(Ảnh: NVCC)