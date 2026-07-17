Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII họp phiên đầu tiên

SVO - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, kế hoạch công tác toàn khóa, quy chế hoạt động và công tác nhân sự là những nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thảo luận trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ.

Sáng 17/7, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII họp phiên thứ nhất tại Hà Nội, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và nhiều nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, chủ trì.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự hội nghị còn có: Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn.

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhằm thống nhất các nội dung trọng tâm để triển khai Nghị quyết Đại hội trong toàn hệ thống Đoàn.

Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII họp phiên thứ nhất tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Hai nội dung được xem là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường vụ T.Ư Đoàn cũng thảo luận Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2026, định hướng công tác năm 2027.

Về công tác tổ chức, Hội nghị xem xét Quy chế bầu cử trong Đoàn; Quy chế hoạt động và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XIII; phương án phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; đồng thời xem xét việc thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa X.

Các nội dung được thảo luận tại phiên họp sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ T.Ư Đoàn hoàn thiện chương trình hành động, sớm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, bảo đảm Nghị quyết Đại hội XIII đi vào thực tiễn.