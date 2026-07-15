Tuổi trẻ Cụm đoàn số 8 Khối trường học Thành đoàn Hà Nội thắp sáng đường biên cương tại tỉnh Lạng Sơn

SVO - Trong hai ngày 13-14/7/2026, Cụm đoàn số 8, Khối trường học Thành đoàn Hà Nội do đồng chí Tạ Đình Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Cụm Trưởng đoàn số 8 Khối trường học Thành đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính làm Trưởng đoàn đã tổ chức Chương trình Mùa hè xanh năm 2026 tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn đến với đồng bào vùng biên giới.

Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Bùi Văn Tiên - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính; đồng chí Vũ Hồng Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành, Cụm phó Cụm đoàn số 8, Khối trường học Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; đồng chí Nguyễn Toàn Định - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Sinh viên Trường Đại học Hòa Bình; đồng chí Lê Trung Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; đồng chí Phan Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điện lực; Đại diện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên của các đơn vị tham gia chương trình.

Đoàn công tác tại chương trình khai mạc chiến dịch“Mùa hè xanh 2026”.

Ấm áp nghĩa tình nơi biên giới

Ngay sau khi đặt chân đến xã biên giới Kiên Mộc, đoàn công tác đã khẩn trương triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Tham gia đón đoàn có đồng chí Nông Đức Vượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiên Mộc, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ địa phương.

Đồng chí Tạ Đình Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Cụm Trưởng đoàn số 8 Khối trường học Thành đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính phát biểu khai mạc.

Đồng chí Nông Đức Vượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu tại chương trình.

Tại Hội trường Đảng ủy xã Kiên Mộc, đoàn đã trao tặng 50.000.000 đồng vào công trình thanh niên “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” và 10 suất quà nghĩa tình, mỗi suất 1.000.000 đồng, tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Trao tặng 50 triệu đồng vào công trình thanh niên “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”.

Trao tặng 10 suất quà tới các gia đình chính sách tại Hội trường Đảng ủy xã Kiên Mộc.

Nằm trong chuỗi hoạt động, tối cùng ngày, Cụm đoàn số 8 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Kiên Mộc và Hội đồng hương Lạng Sơn tổ chức đêm sinh hoạt hè, giao lưu văn nghệ sôi nổi cùng bà con nhân dân và các em thiếu nhi tại hai thôn Nà Lưa và Tiên Phi. Những lời ca, tiếng hát mộc mạc đã mang lại không khí vui tươi, thắp sáng niềm vui cho bà con, trẻ em nơi biên giới.

Buổi sinh hoạt hè, giao lưu văn nghệ của đoàn công tác với bà con địa phương.

Thắp sáng đường tuần tra biên cương

Sáng ngày 13/7, dưới chân Cột mốc 1297, đoàn công tác đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Đây là kết quả chung tay đóng góp của tuổi trẻ các đơn vị: Học viện Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Hòa Bình và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là đại diện tấm lòng của hơn 50.000 đoàn viên, sinh viên với mong muốn chung tay thắp sáng những cung đường tuần tra, chia sẻ bớt những khó khăn, vất vả với các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đánh giá về ý nghĩa thực tiễn của công trình, Trung tá Hoàng Ngọc Huấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Xa chia sẻ: “Các đồng chí đến đây hỗ trợ chúng tôi 25 cột đèn, mỗi cột cách nhau 50 mét. Mục đích cuối cùng là làm sao trên tất cả đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn sẽ có ánh sáng vào ban đêm, phục vụ công tác tuần tra và bảo vệ biên giới được tốt hơn và qua đó phòng ngừa những hoạt động của tội phạm, từ đó góp phần cho công tác quản lý an ninh biên giới được đảm bảo hơn. Đó là ý nghĩa của công trình”. Nhân dịp này, thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa và nhân dân địa phương, Trung tá Hoàng Ngọc Huấn đã trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời ghi nhận, biểu dương những tình cảm ấm áp, sức trẻ nhiệt huyết cùng sự quan tâm, đồng hành thiết thực mà đoàn tình nguyện Cụm đoàn số 8 đã mang đến cho vùng biên cương. Sự sẻ chia kịp thời của tuổi trẻ thủ đô chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân bám bản, vững tay súng bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc.

Trung tá Hoàng Ngọc Huấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Xa chia sẻ về ý nghĩa của công trình

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến tham quan Cột mốc quốc giới 1297. Trải nghiệm thực tế này đã giúp mỗi đoàn viên, sinh viên thấu hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Đoàn tham quan Cột mốc 1297.

Chuyến đi không chỉ mang lại những giá trị vật chất, tinh thần thiết thực cho đồng bào vùng cao, mà còn là môi trường thực tiễn sinh động để rèn luyện nhân cách, tăng cường sự gắn kết giữa tuổi trẻ các trường đại học, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.