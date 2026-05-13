Lee Yi Kyung phủ nhận hành vi cố ý trốn thuế

SVO - Lee Yi Kyung được đánh giá lại thuế sau khi trải qua cuộc kiểm tra đột xuất liên quan đến cơ quan quản lý một người của anh.

Theo báo cáo vào ngày 13/5, Cục Thuế Quốc gia gần đây đã tiến hành một cuộc điều tra thuế bất thường đối với cơ quan do cá nhân Lee Yi Kyung điều hành và sau đó thông báo về nghĩa vụ thuế bổ sung.

Các nhà chức trách được cho là đã kết luận rằng, một phần thu nhập cá nhân của Lee Yi Kyung đã được ghi nhận là doanh thu doanh nghiệp thông qua cơ cấu đại lý của nam diễn viên. Phương pháp kế toán này được cho là đã làm giảm tổng thu nhập chịu thuế của một người bằng cách áp dụng thuế suất doanh nghiệp thấp hơn thuế suất thuế thu nhập cá nhân trong một số khung nhất định. Do đó, cơ quan thuế được cho là đã xem thỏa thuận này có tiềm năng trốn thuế, mặc dù chưa có cáo buộc nào về hành vi sai trái hình sự được xác nhận.

Đáp lại, công ty quản lý của Lee Yi Kyung tuyên bố rằng, vấn đề nảy sinh từ cách giải thích khác nhau về luật thuế liên quan đến việc phân loại chi phí và thu nhập giữa công ty và cơ quan thuế trong các hoạt động thông thường. Công ty kiên quyết phủ nhận mọi hành vi cố ý trốn thuế hoặc che giấu thu nhập: “Không có hành vi cố ý bỏ sót thu nhập hay bất kỳ hình thức hoạt động gian lận nào”, đồng thời cho biết, họ tôn trọng kết luận của cơ quan thuế và sẽ tuân thủ đầy đủ việc đánh giá lại bằng cách thanh toán số tiền cần thiết ngay lập tức.

Cơ quan này cũng đưa ra lời xin lỗi, cam kết tăng cường hệ thống quản lý thuế nội bộ và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các luật liên quan trong tương lai. Các công ty một người, thường được các nghệ sĩ giải trí ở Hàn Quốc sử dụng để quản lý thu nhập và chi phí thông qua cơ cấu công ty, đã bị giám sát chặt chẽ hơn trong những năm gần đây, trong bối cảnh một loạt các đợt đánh giá lại thuế tương tự diễn ra trong ngành giải trí.

Lee Yi Kyung đã xác nhận rút khỏi chương trình Hangout With Yoo của MBC và Brave Detectives của MBC Every 1, trong đó, anh là khách mời thường xuyên. Nam diễn viên cũng không còn xuất hiện trong chương trình The Return of Superman của KBS2, song lý do chi tiết chưa được công bố. Việc rút khỏi một số chương trình lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều người đặt nghi vấn về ảnh hưởng của scandal đời tư đến sự nghiệp của Lee Yi Kyung.

