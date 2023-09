Ca sĩ ‘rich kid’ gen Z Kim Kunni ngày càng 'nghệ', nói gì khi nhạc khó tiếp cận với người nghe Việt?

SVVN - Giọng ca gen Z này khiến V-net bất ngờ khi 'chơi lớn', mỗi tháng tung một MV và đều được đầu tư bài bản. Cô cũng nói về việc âm nhạc của mình khó tiếp cận khán giả Việt Nam.

Kim Kunni sinh năm 1996, gây ấn tượng khi theo đuổi màu sắc âm nhạc với những dòng nhạc như R&B, Dream pop, soul & jazz. Bên cạnh giọng hát, Kim Kunni còn có khả năng chơi nhạc cụ như ukulele, guitar, keyboard. Cô còn được netizen ví von là ‘rich kid’ của làng nhạc Việt, khi liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới.

Trong lần trở lại này, cô giới thiệu đến công chúng sản phẩm mang tên Get me, là một màn “quay về bản ngã” của Kim Kunni. Điều đặc biệt trong bài hát này nằm ở việc Kim Kunni hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Việc này tiếp tục “bôi đậm” màu sắc mang hơi hướm US - UK của nữ ca sĩ trẻ.

Đây cũng là cách Kim Kunni thể hiện khả năng phát âm, luyến láy rõ ràng của mình. Suốt cả ca khúc, cách hát của nữ ca sĩ được đánh giá là rõ lời, rành mạch. Bên cạnh đó, giọng ca gen Z này cũng phát hành phiên bản tiếng Việt của ca khúc này.

Kim Kunni từng khẳng định tuyên ngôn của bản thân với âm nhạc: “Hiện tại, Kim vẫn hướng việc xây dựng thông điệp thông qua từng khía cạnh của sản phẩm âm nhạc, từ trang phục cho đến âm nhạc, MV đều phải mang một thông điệp đằng sau đó”.

Gen Z tài năng này nói rõ: “Kim mong muốn sẽ là một nghệ sĩ luôn hướng đến những sự phát triển trong âm nhạc sao cho phù hợp với mình nhất. Mỗi người là một cá thể khác nhau nên Kim cũng tin rằng, những gì Kim mang đến cho khán giả sẽ là một ‘nét khác biệt’ trong thị trường âm nhạc”.

Kim Kunni được định hướng phát triển theo con đường chuyên nghiệp và tiệm cận với xu hướng âm nhạc thế giới. Cô thừa nhận, âm nhạc của mình bị đánh giá "khó tiếp cận với khán giả Việt Nam". Điều này khiến nữ ca sĩ gen Z từng suy nghĩ rất nhiều trong một thời gian dài. Hiện tại, Kim Kunni khẳng định bản thân không mưu cầu những "gì đó xa xôi".

Với thế mạnh ngoại ngữ và tư duy âm nhạc hiện đại, có chất riêng, cùng sự hỗ trợ chuyên nghiệp, bài bản ở mọi khâu, Kim Kunni được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ gen Z thành công ở “sân nhà” lẫn quốc tế bằng chính dòng nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Dẫu là một nghệ sĩ gen Z, tên tuổi chưa thực sự “bùng nổ” như những người bạn đồng trang lứa, Kim Kunni được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá rất cao về sự nghiêm túc, nỗ lực hết mình với những sản phẩm âm nhạc được ra mắt. Chưa bao giờ, khán giả có cảm giác nữ ca sĩ này “xuề xòa” với nghệ thuật.

Nhiều người cho rằng, đây là cái tên “xứng đáng được biết đến nhiều hơn”. Sự bài bản trong cách làm giúp Kim Kunni trở thành một trong những ca sĩ được đánh giá cao của thế hệ trẻ.