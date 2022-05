Cát Phượng hé lộ lý do ẩn chứa sau chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn, hóa ra không như mọi người tưởng

SVVN - Khi Cát Phượng chính thức lên tiếng về thông tin chia tay với bạn trai lâu năm Kiều Minh Tuấn, ngay lặp tức có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt là Cát Phượng còn hé lộ cả 'drama' An Nguy – Kiều Minh Tuấn, khiến netizen một phen 'mất ngủ'.

Mới đây, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với báo chí để chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong buổi trò chuyện này, Cát Phượng xác nhận cô và Kiều Minh Tuấn chia tay sau 12 năm bên nhau. Hiện tại, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, tri kỷ. Mở đầu câu chuyện, Cát Phượng xác nhận, vào ngày 14/2/2021, cả hai đã chấm dứt chuyện tình cảm và Kiều Minh Tuấn là người mở lời cho vấn đề chia tay.

Ai cũng thắc mắc, liệu phản ứng của nữ nghệ sĩ sẽ như thế nào khi bạn trai kết thúc mối tình 12 năm, chỉ với lý do nghe có vẻ rất đơn giản. Cô cho biết: “Cát Phượng cảm thấy bình thường. Khi Kiều Minh Tuấn nói dừng lại, Cát có hỏi lý do? Tuấn nói là lý do không hợp. Cát xúc động nói: “12 năm mà nói tiếng 'không hợp'. Có vẻ mắc cười thôi. Ví dụ, bạn bè thân nhau chơi không hợp, mình ráng cầm cự lắm luôn thì được 2 - 3 năm, đó là bạn bè. Tình yêu cho cố gắng lắm là 5 năm. Còn đây, 12 năm mà nói 'không hợp' thì chị thấy 'không hợp' nó hơi lạ lùng đó”.

Liên quan đến hôm nay mới tuyên bố tan vỡ, dù cả hai đã kết thúc từ một năm trước, cô cho biết: “Thời điểm 14/2 năm nay là Cát muốn lên tiếng một lần, vì ai cũng muốn hỏi hết trơn. Định công bố thì dính dự án, những nhà sản xuất người ta gọi điện cho Cát, ảnh hưởng đến dự án của họ khi mà chuyện này công bố ra còn ảnh hưởng rất nhiều. Nói chung, mình vì người ta, mình coi lại. Cát xin lỗi khán giả, thật lòng mọi người nghĩ chiêu trò nhưng Cát cũng chỉ vì những dự án mà không thể bày tỏ được câu chuyện".

Cô nói thêm: "Đến thời điểm Cát nhập viện vì tiền đình, Kiều Minh Tuấn nhắn tin: “Anh vừa quay xong, anh đang chuẩn bị vào thăm em, ăn cái gì không anh mua lên” thì Cát mới nhắn lại "Anh đừng có lên, về đi, không sao đâu". May nhờ cái tin đó, chị mới chụp lại nhờ báo chí đăng lên thì mới lắng xuống. Ngày 14/2 vừa qua cũng định chính thức nói thì vô tình em Thu Trang điện thoại, Trang không biết chuyện Cát và Kiều Minh Tuấn chia tay. Đêm ra mắt phim, Cát không đến được, vì nếu đến có Kiều Minh Tuấn, báo chí sẽ làm phiền ê kíp. Khi đó, Cát nói hết sự thật cho Thu Trang, Trang có nói thương em thì đừng công khai. Mong mọi người hiểu, chứ Cát chẳng muốn nói dối làm gì cả”.

Và trong lần chia sẻ lý do chia tay với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng cũng hé lộ luôn lùm xùm 'drama' giữa An Nguy và bạn trai của mình. Nữ diễn viên bày tỏ, cô không phải là người “đạo diễn” đứng sau ồn ào đó. Tất cả là sự hiểu sai từ An Nguy và Cát Phượng chưa hề lên tiếng giải thích. Trong thời gian yêu đương, chuyện tình của hai người từng có scandal ồn ào liên quan đến An Nguy. Đó là thời điểm Kiều Minh Tuấn đóng cặp cùng An Nguy trong Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Lúc đó, Kiều Minh Tuấn xác nhận rung động trước bạn diễn. Những tưởng cặp 'sao' “toang” nhưng sau đó cả hai vẫn như hình với bóng khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Những tưởng sẽ đồng hành lâu dài, chuyện tình của Kiều - Cát cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Nhưng chuyện tình 12 năm này đã tan vỡ trong sự tiếc nuối của khán giả.

Ngay khi tin tức này phát ra, netizen có nhiều ý kiến trái chiều về câu chuyện. Phía Kiều Minh Tuấn hiện tại vẫn chưa có động thái phản hồi nào. Nhưng trên trang cá nhân của nam diễn viên, nhiều người vào “thả” bình luận chê trách Kiều Minh Tuấn bội bạc. Còn trên các trang showbiz mạng, cũng có ý kiến rằng, Cát Phượng tung tin này để PR cho dự án kinh doanh.

Nhìn lại tình duyên của Cát Phượng, ai cũng thấy thương cho nữ diễn viên khi gặp quá nhiều lận đận. Khi Cát Phượng kết hôn với Thái Hoà, khán giả ai cũng chúc phúc và tưởng họ sẽ mãi bên nhau. Nhưng nào ngờ sau 4 năm chung sống lại nảy sinh bất hòa. Mâu thuẫn lên đến 'đỉnh điểm' khi Cát Phượng cảm thấy Thái Hòa không hề quan tâm mình, dẫn đến việc cô đưa ra quyết định ly hôn.

Sau đó, Cát Phượng hẹn hò Kiều Minh Tuấn từ năm 2009 nhưng phải cho đến năm 2017, hai người mới chính thức thừa nhận trước truyền thông và công chúng. Trong khoảng thời gian bên nhau, nam diễn viên 33 tuổi thường xuyên dành tặng cho người yêu những lời ngọt ngào, được nhắc nhớ nhiều nhất là câu: “Tôi yêu bà đến khi nào bà ra đi, tôi lo mồ yên mả đẹp. Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác, nếu thích”; hay: “Lúc trước, tôi từng nói đã chuẩn bị sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi và đút cho người lớn tuổi ăn”. Đến nay, khi đã ngoài 50 tuổi Cát Phượng vẫn chưa thể tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình.