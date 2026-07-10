Từ giảng đường đến chiến lược bán dẫn quốc gia: Sinh viên Ngoại thương thể hiện xuất sắc tại VBIZ 2 Competition 2026

Toàn thể ban giám khảo, các thầy cô và sinh viên chụp ảnh kỷ niệm Vòng Chung kết Cuộc thi Lập kế hoạch kinh doanh (VBIZ 2 Competition) năm 2026.

Sân chơi học thuật đặt sinh viên vào tâm điểm của bài toán bán dẫn quốc gia

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam liên tiếp ban hành các chính sách chiến lược cho ngành bán dẫn, từ Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 đến Nghị định về học bổng đào tạo nhân lực vi mạch, câu hỏi đặt ra cho thế hệ doanh nhân tương lai không chỉ là "làm gì với công nghệ" mà còn là "xây dựng chiến lược kinh doanh như thế nào trong ngành này". Với chủ đề "A Case Study in Business Strategy: The Semiconductor Industry - History and Beyond", VBIZ 2 Competition 2026 đã đặt sinh viên trực tiếp vào bài toán đó, nơi các đội thi đã nghiên cứu bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, phân tích cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất những chiến lược kinh doanh sáng tạo và khả thi dưới góc nhìn quốc tế.

Vòng Chung kết có sự tham dự của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo Viện VJCC. Về phía các tổ chức và doanh nghiệp, cuộc thi có sự hiện diện của ông Louis Cao Vũ Nhân - Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Kamisoft (Singapore) kiêm Giám đốc điều hành Mạng lưới Bán dẫn Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; TS. Bùi Tuấn Thành - đại diện Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Viết Hà Đức - đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Về phía các trường đại học đối tác, cuộc thi vinh dự có sự tham gia của GS. Moeru Matsunoo - Giáo sư Đại học Waseda, Giáo sư bổ nhiệm đặc biệt Đại học Kanto Gakuin (Nhật Bản), giảng viên phụ trách học phần VBIZ 2. Về phía Viện VJCC, có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền - Viện trưởng; TS. Funabashi Gaku - Cố vấn trưởng Dự án VJCC, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) kiêm Giáo sư Đại học Quốc tế Nhật Bản (IUJ); ThS. Trần Thị Kiều Minh - Phó Viện trưởng; TS. Hoàng Anh Duy - Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, cùng toàn thể giảng viên và sinh viên Chương trình JIB.

Thành phần Ban giám khảo từ các Doanh nghiệp, Trung tâm, các Trường đại học đối tác và Viện VJCC.

Các chiến lược bán dẫn qua lăng kính sinh viên Ngoại thương

Sau vòng sơ khảo, bốn đội xuất sắc nhất đã chính thức bước vào Vòng Chung kết với bốn góc tiếp cận đa dạng: chiến lược quốc gia cho thị trường bán dẫn Việt Nam, cảm biến AI vật lý trong môi trường khắc nghiệt, bài toán tái định vị Intel, và mô hình xưởng đúc tích hợp RISC-V & Chiplet. Trong thời gian 10 phút trình bày và 10 phút phản biện, các đội đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu, khả năng phân tích dữ liệu, xây dựng chiến lược và thuyết trình bảo vệ quan điểm. Hội đồng Ban giám khảo cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi phản biện chuyên sâu, mang đến góc nhìn thực tiễn và học thuật đa chiều, giúp các đội thi hoàn thiện tư duy chiến lược và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề kinh doanh.

Các đội thi trình bày đề xuất chiến lược ngành bán dẫn trước Hội đồng Ban giám khảo.

Các đội thi trao đổi trực tiếp với chuyên gia và doanh nghiệp trong phiên phản biện.

Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Ban Giám khảo đã công bố kết quả: giải nhất thuộc về Nhóm 11 với đề xuất "Integrated RISC-V & Chiplet Foundry". Giải nhì thuộc về Nhóm 5 với ý tưởng "Ruggedized Physical AI Sensors". Nhóm 2 và Nhóm 8 đồng đoạt giải ba, lần lượt với "The National Strategy for Vietnam's Semiconductor Market (2026–2035)" và "Make Intel Great Again".

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền trao giải nhất cho nhóm Quán quân với giải pháp Integrated Risc-V & Chiplet Foundry.

TS. Bùi Tuấn Thành và TS. Hoàng Anh Duy đã trao hoa và giấy chứng nhận cho đội đạt Giải Nhì với ý tưởng Ruggedized Physical AI Sensors.

Ông Nguyễn Viết Hà Đức và TS. Đinh Văn Hoàng đã trao hoa và giấy chứng nhận cho hai đội đạt Giải Ba với ý tưởng Make Intel Great Again và The National Strategy for Vietnam's Semiconductor Market (2026–2035).

Một hành trình khép lại, vô vàn cơ hội mới mở ra

Bên cạnh phần thi chính thức, sinh viên còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ tổng kết từ GS. Moeru Matsunoo về hành trình triển khai học phần VBIZ 2 trong năm học vừa qua. Những nhận xét của giáo sư không chỉ ghi nhận nỗ lực của các đội thi mà còn truyền cảm hứng để sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng tư duy toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo trong bối cảnh kinh doanh quốc tế ngày càng cạnh tranh.

Đáng chú ý, ông Louis Cao Vũ Nhân và ông Nguyễn Viết Hà Đức đã trực tiếp chia sẻ về cơ hội kết nối các nhóm dự án với các doanh nghiệp và tổ chức lớn trong hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam, tín hiệu cho thấy những ý tưởng được trình bày tại giảng đường hoàn toàn có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và hiện thực hóa ngoài thực tế.

Những chia sẻ tổng kết từ GS. Moeru Matsunoo về quá trình học tập, nghiên cứu và triển khai học phần V-BIZ 2.

Ông Louis Cao Vũ Nhân chúc mừng các thí sinh với những ý tưởng xuất sắc và đồng thời chia sẻ cơ hội kết nối các nhóm dự án đến với các doanh nghiệp lớn trong ngành bán dẫn.

VBIZ 2 Competition 2026 khép lại, nhưng với nhiều sinh viên, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Cuộc thi là cầu nối giữa thế hệ nhân lực trẻ với cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp, những người đang trực tiếp tham gia định hình tương lai của một ngành công nghiệp đầy tiềm năng mà Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng. Những dấu ấn đáng nhớ tại Cuộc thi tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn kết giữa học thuật và thực tiễn của Chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản tại Viện VJCC, Trường Đại học Ngoại thương, nơi sinh viên không chỉ vận dụng kiến thức trên giảng đường mà còn là cơ hội quý báu để tiếp cận doanh nghiệp, học hỏi từ các chuyên gia và chuẩn bị hành trang cho những chặng đường tiếp theo trong học tập và sự nghiệp.