Yoon Ji Sung: 'Tôi đã không ngờ mình sẽ nhận được nhiều sự chú ý như trước sau khi Wanna One tan rã'

Yoon chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây: "Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng, một khi các hoạt động của Wanna One kết thúc, tôi thậm chí sẽ không nhận được một phần mười sự chú ý và tình yêu thương mà tôi từng có trước đây. Vì đã lo lắng và dự đoán được kết quả đó, nên sau đó, tôi không cảm thấy trống rỗng hay hối tiếc. Tôi đã thực sự cố gắng hết sức mình".

Yoon lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng vào năm 2017 thông qua chương trình PRODUCE 101 mùa 2, nơi sự hài hước vui vẻ và phong cách nói chuyện lôi cuốn của anh nổi bật ngay từ khi xuất hiện trên màn ảnh. Sinh năm 1991, khi đó anh 27 tuổi và lớn tuổi hơn nhiều thí sinh khác, đã trải qua thời gian thực tập sinh kéo dài bảy năm, trước khi cuối cùng bước ra ánh đèn sân khấu.

Mặc dù tuổi tác lớn và ra mắt muộn, Yoon chưa bao giờ tỏ ra e ngại. Thay vào đó, anh đã làm cho bầu không khí trở nên sôi động hơn với sự hài hước và khả năng lãnh đạo vững vàng, cuối cùng giành vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng chung cuộc. Anh ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc 11 thành viên Wanna One và được giao vai trò trưởng nhóm. Mặc dù ban đầu gây chú ý bởi hình ảnh tươi sáng và sự nhanh trí, nhưng lý do khiến Yoon vẫn được yêu mến, ngay cả chín năm sau khi ra mắt, nằm ở những phẩm chất vượt xa hình ảnh trên truyền hình.

Thay vì chỉ được định nghĩa bởi hình ảnh trong PRODUCE 101 mùa 2, Yoon đã xây dựng được danh tiếng dựa trên sự chân thành. Anh được biết đến với công việc tình nguyện giúp đỡ những chú chó bị bỏ rơi, những hành động tử tế không ngừng nghỉ, tình cảm sâu sắc dành cho gia đình và sự trân trọng vô điều kiện dành cho người hâm mộ. Về học vấn, Yoon tốt nghiệp Khoa Nhạc kịch tại Trường Trung học Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia và Khoa Sân khấu và Điện ảnh tại Cao đẳng Myongji. Trong thời gian hoạt động cùng Wanna One, anh cũng theo học chương trình cao học ngành Nghệ thuật Biểu diễn tại ĐH Dongguk, cân bằng lịch trình hoạt động thần tượng với việc học tập. Anh tiết lộ rằng, trong giai đoạn quảng bá cuối cùng cho album Light, anh vẫn đều đặn tham gia các lớp học cao học song song với các hoạt động biểu diễn trên sân khấu: "Tôi ra mắt khá muộn. Trong bảy năm làm thực tập sinh, tôi luôn lo lắng rằng mình có thể sẽ không bao giờ trở thành ca sĩ. Vì cuộc sống không phải lúc nào cũng chắc chắn, nên tôi đã chuẩn bị cho việc học cao học ngay cả trước khi ra mắt. Đó là một trong những mục tiêu tôi đã lên kế hoạch. Ban đầu, tôi không thể tham gia vì bận quảng bá, nhưng đến giai đoạn sau của các hoạt động của Wanna One, tôi cảm thấy cuối cùng mình có thể toàn tâm toàn ý, vì vậy tôi quyết định nhập học”.

Sau khi Wanna One tan rã, Yoon nhập ngũ vào tháng 5/2019 và xuất ngũ vào tháng 12/2020. Sau đó, anh bắt đầu một chương mới với vai trò diễn viên, ra mắt phim truyền hình vào năm 2021 với bộ phim Let Me Be Your Knight. Năm ngoái, anh liên tiếp xuất hiện trong hai bộ phim Living with a Chaebol Only I Can See và Thundercloud Rainstorm, thể hiện những khía cạnh mới mẻ của bản thân qua các vai diễn trên màn ảnh lần đầu tiên sau 4 năm.

Thay vì chìm đắm trong quá khứ hay ám ảnh về tương lai, Yoon nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng biết ơn trong hiện tại: “Thay vì nhìn lại quá khứ hay cố gắng vẽ nên tương lai, tôi tập trung vào việc biết ơn những người ngay bên cạnh mình hiện tại và làm hết sức mình vì họ. Có rất nhiều người tài năng và hấp dẫn trên thế giới này. Trong số đó, việc có người chọn tôi, thích tôi và tiếp tục ủng hộ tôi là điều tôi không hề xem nhẹ”.

Anh cũng phân biệt rõ ràng giữa lòng biết ơn và nỗi nhớ: “Lòng biết ơn và nỗi nhớ là những cảm xúc khác nhau. Tôi vô cùng biết ơn những người đã theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày còn ở Wanna One cho đến nay, nhưng tôi không nhất thiết muốn quay lại thời điểm đó, cũng không hề nhớ nhung nó. Điều quan trọng nhất đối với tôi là giá trị của hiện tại, làm hết sức mình ở vị trí hiện tại”.

Là series BL đầu tiên độc quyền trên Wavve, "Thundercloud Rainstorm" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả Hàn Quốc, trở thành phim BL đầu tiên đạt vị trí thứ hai về lượng người xem trực tuyến. Bộ phim cũng gặt hái thành công trên toàn cầu. Phim đứng đầu bảng xếp hạng trong ba tuần liên tiếp trên nền tảng OTT Rakuten TV của Nhật Bản, và cũng đạt vị trí hàng đầu trên các nền tảng OTT iQiyi của Mỹ và châu Âu, nền tảng OTT GaGaUlala của Đông Nam Á và nền tảng OTT Friday của Đài Loan. Yoon Ji Sung và Jung Ji Woo vào vai Lee Il Jo và Seo Jeong Han, mang đến những màn trình diễn cảm xúc tinh tế và cốt truyện hấp dẫn. Hai diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình trau chuốt và sự ăn ý tự nhiên trong mỗi tập phim. Được thúc đẩy bởi sự nổi tiếng của bộ phim, Yoon Ji Sung và Jung Ji Woo sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Trung Quốc, vào ngày 17 - 18/1/2026.

Khi được hỏi, tại sao anh tin rằng, sự nổi tiếng của mình có thể giảm sút sau khi Wanna One tan rã, Yoon dừng lại một chút trước khi mỉm cười: “Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy điều đó sẽ xảy ra thôi. Đó là bản năng. Tôi nghĩ, các thành viên khác đều sẽ thành công, và quả thật, bây giờ họ đang làm rất tốt, điều đó khiến tôi tự hào. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không nghĩ mình sẽ được như vậy”. Sau đó, anh nói thêm với giọng ấm áp: “Tuy nhiên, nhờ có người hâm mộ, tôi đã có thể tiếp tục nỗ lực và sống cuộc sống như ngày hôm nay”.