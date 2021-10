'Cưng' fan phải như SEVENTEEN, đưa hẳn 26 file Audio rồi dạy fan sáng tác nhạc

SVVN - Trước thềm trở lại với mini album thứ 9 là "Attacca", các thành viên SEVENTEEN đã đăng tải link Google drive chứa 26 file audio của một đoạn trong ca khúc chủ đề để fan trổ tài biến tấu.

Góp mặt trên 'đường đua' K-pop tháng Mười gay cấn và khốc liệt, nhóm nhạc nam nhà Pledis Entertainment, SEVENTEEN sẽ trở lại với mini album thứ 9- Attacca gồm 7 bài hát và được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Hive Labels vào lúc 9h tối ngày 23/10 giờ địa phương. Đây là album nối tiếp của chuỗi dự án Power of Love trong năm 2021 của nhóm.

Song song với các hoạt động quảng bá quen thuộc, vào ngày 16/10, trên trang Twitter chính thức của nhóm đã xuất hiện một bài đăng với nội dung: “Chúng mình đã tự tạo ra âm nhạc của riêng mình. Giờ, đến lượt các bạn! Hãy tạo ra và chia sẻ âm nhạc của chính mình. Hãy tham gia cùng với SEVENTEEN”.

Kèm theo bài viết kêu gọi là đường link chứa 26 file audio bao gồm vocal, trống, piano, bass, synth, effects của một đoạn trong ca khúc chủ đề Rock with You được phát hành sắp tới. Bài viết được đăng tải với mục đích để các fan có thể biến tấu ra ca khúc bằng phiên bản của riêng mình. Sau đó, thành viên Seungkwan cũng đã đăng tiếp 'bài mẫu' do anh chàng thực hiện để fan tiện làm theo. Bài hát chủ đề Rock with You là một bài hát trên nền nhạc Rock với sự hòa quyện hấp dẫn của âm thanh Synth mạnh mẽ, tiếng guitar và nhịp điệu gốc hai bước nhảy như thể đang 'chạy'.

Phong cách quảng bá album độc đáo, có tính tương tác cao mà thần tượng dành cho người hâm mộ mà nhóm nhạc SEVENTEEN thực hiện đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo công chúng yêu nhạc Kpop.

Nhiều khán giả để lại bình luận rằng: “Fandom được idol rèn luyện cho ra nghề luôn rồi”, “Làm fan nhà này nhàn ghê. Riết rồi tưởng mình ra mắt thần tượng được luôn”, “Kiểu này ra mắt khỏi cần làm thực tập sinh gian khổ cũng có đầy đủ kỹ năng”, “Làm thử mới biết mấy anh làm nhạc vất vả thế nào”...

Được biết, đây không phải lần đầu tiên các thành viên và công ty của SEVENTEEN tạo ra hoạt động vui chơi độc đáo thế này. Trước đó, người hâm mộ của nhóm hay còn được gọi với tên là CARAT đã từng được thần tượng đăng bài hướng dẫn cách rap, đọc fanchant, dạy nhảy ca khúc của nhóm và thậm chí là cách đóng gói album.