Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình

SVVN - Lê Thành Đạt (sinh năm 2004), sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm 2, hệ chất lượng cao, chuyên ngành tiếng Anh Thương mại tại Trường Đại học Ngoại thương. Một số thành tích về học tập mà nam sinh đã đạt được bao gồm điểm GPA (điểm trung bình chung học kỳ hệ 4) kì 1 năm 2 là 4.0/4.0, 7.5 IELTS Overall, trúng tuyển vào các trường đại học top đầu như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngoài việc học tập, mình có tham gia vào các hoạt động ngoại khóa bên ngoài, mình cũng đã may mắn có cơ hội trở thành Voice Of The Week của chương trình IELTS FACE-OFF, thuộc Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Mình cũng đã từng giành được giải Quán Quân cuộc thi “Hành Trình IELTS Đáng Tự Hào” được tổ chức bởi British Council (Hội Đồng Anh), Top 11 Tedx FTU Hà Nội.

Một điều đặc biệt là vào năm nay, mình đã trở thành một Content Creator trên nền tảng Tiktok với hơn 11.000 followers, nội dung chủ yếu xoay quanh việc lan tỏa tinh thần học tiếng Anh, IELTS cũng như đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường phát triển bản thân. Ngoài việc học, mình cũng đã thử sức với công việc gia sư ở bên ngoài. Tất cả những trải nghiệm quý báu này đã giúp mình rất nhiều: không chỉ củng cố kiến thức về tiếng Anh mà còn cải thiện các kỹ năng mềm, có cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều người giỏi cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Một số khó khăn và cách vượt qua, bài học đúc kết

Quay lại thời điểm ôn thi đại học, mình có rất nhiều sự phân vân cũng như suy nghĩ khi đứng trước bước ngoặt lớn có thể thay đổi cuộc đời. Cuối cùng, mình đã quyết định chọn Ngoại thương làm bến đỗ, bởi đây chính là môi trường tuyệt vời có thể giúp mình hoàn thiện bản thân hơn về mọi mặt.

Trường không chỉ chú trọng vào kiến thức chuyên môn đơn thuần mà luôn tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội để trở nên năng động hơn, bằng việc tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, hay thậm chí có hơn 40 CLB đa dạng, bao gồm cả CLB chuyên môn và CLB sở thích.

Tuy nhiên, vào thời điểm đầu năm nhất khi mới vào trường, do “áp lực đồng trang lứa”, xung quanh có quá nhiều người giỏi mà mình đã cảm thấy mất hết tự tin vào bản thân, luôn trốn trong vùng an toàn, cuộc sống chỉ gói gọn trong việc học đơn thuần. Bản chất là một người khá rụt rè, hướng nội lúc đó cũng khiến mình càng chùn bước mà không chịu thử sức với những điều mới.

Sang đến năm 2, mình nhận ra rằng mọi thứ sẽ không bao giờ đổi khác nếu như con người ta không chịu thay đổi mình, bởi lẽ thế giới, nhất là trong thời đại ngày nay luôn biến chuyển không ngừng. Có câu nói rất hay mà mình đã cóp nhặt được trong một bài TED Talks: “Life begins at the end of your comfort zone”, tạm dịch là: “Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình”. Và quả thật, khi tự tin hơn, dám làm những điều mà mình chưa từng thử trước đó, mình đã cảm nhận được sự phát triển rõ rệt của bản thân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Sự thành công lớn nhất đối với mình không phải là thành tích trong các cuộc thi, những số điểm cao, mà đó chính là cơ hội được gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới, được thỏa sức vùng vẫy làm những gì mình muốn, và quan trọng nhất là có thêm niềm tin vào sức mạnh nội tại và giá trị của bản thân. Khi bạn hiểu rằng mỗi cá thể đều là riêng biệt, có những ưu và khuyết điểm riêng thì bạn mới có thể ngừng so sánh những điểm yếu của bản thân với ưu điểm của người khác và tập trung vào việc cố gắng, hoàn thiện mình mỗi ngày.

Người trẻ trong giai đoạn phát triển bản thân không thể tránh khỏi việc gặp khó khăn trong con đường tìm ra định hướng, đam mê thật sự của mình, dễ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến hay thành công của người khác mà đưa ra những quyết định không phù hợp, tự tạo áp lực không đáng có. Mình muốn gửi gắm với mọi người rằng: hãy cứ mạnh mẽ đi rồi sẽ đến, chắc chắn những điều tốt đẹp vẫn luôn đợi những ai dám can đảm, không ngừng bước tiếp về phía trước.

Lan tỏa giá trị tích cực đến mọi người

Chính vì những khó khăn và sự loay hoay mà mình đã từng gặp phải trong ngưỡng cửa chuyển giao từ cấp 3 lên đại học mà mình đã quyết định trở thành một Content Creator - nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, để có thể đồng hành cùng tất cả mọi người trên con đường học tập và phát triển bản thân.

Mình thường xuyên đăng tải những chia sẻ, kinh nghiệm cá nhân về cách ôn tập cho kì thi IELTS, các nguồn tài liệu tiếng Anh miễn phí để những bạn chưa đủ kinh phí theo học tại các trung tâm lớn cũng có thể hoàn toàn tự học tại nhà một cách khoa học, hiệu quả nhất. Mình thật sự rất vui và cảm động khi có một số cô chú lớn tuổi chia sẻ rằng nhờ có nội dung của mình mà họ đã dần lấy lại được cảm hứng để học tiếng Anh mỗi ngày, hay các em học sinh cấp 3 ở những vùng xa trung tâm, chưa có điều kiện theo học IELTS ở trung tâm lớn nói rằng mình đã giúp các em phần nào trong quá trình chuẩn bị cho kì thi đầy thử thách này.

Dù bản thân mình cũng có rất nhiều những khuyết điểm, cần phải học tập và trau dồi mỗi ngày nhưng mình cũng rất vui vì đã có thể lan tỏa chút ít cảm hứng học tiếng Anh và giúp mọi người biến việc học ngôn ngữ thành một phần trong cuộc sống, giúp nó trở nên thú vị chứ không chỉ là một môn học đơn thuần hay chỉ học vì điểm số.

Thông điệp của bản thân: sự hạnh phúc không quá xa vời, nó đến từ những hành động nhỏ mà bạn đối xử với mọi người xung quanh, đều góp phần lan toả để tạo nên một xã hội văn minh, tràn ngập yêu thương.

