Đánh giá cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ góc nhìn của thành viên ban giám khảo là Phó Giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội

SVVN - Thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (SIS), Đại học Quốc gia Hà Nội trò chuyện với PV Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong sau khi BGK đã chọn được 41 thí sinh vào vòng chung khảo.

Thưa PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo trong một cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, ông cảm nhận thế nào về vị trí này so với công việc quản lý, nghiên cứu và giảng dạy hàng ngày của ông?

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi: Giám khảo cuộc thi nào cũng là giám khảo, phải đánh giá theo đúng các tiêu chí và thang đo của cuộc thi để chọn ra những thí sinh xứng đáng nhất. Việc ngồi ghế nóng giám khảo trong một cuộc thi sắc đẹp là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Đây không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn đánh giá trí tuệ, tài năng và nhân cách của các thí sinh - những tiêu chí gắn liền với vai trò giáo dục. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam còn có sự theo dõi của công chúng, truyền thông, do đó việc chấm điểm phải công tâm, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn được một hoa hậu hội tụ đủ tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ và nhân cách, xứng đáng đại diện cho quốc gia. Tham gia BGK tôi hiểu hơn vì sao đây là cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam giữa muôn vàn cuộc thi khác.

Là giám khảo duy nhất đến từ khối đại học, học viện, ông cảm nhận như thế nào về việc lồng ghép 4 giá trị cốt lõi của cuộc thi: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến vào quá trình đánh giá và chọn lựa đại diện xứng đáng nhất cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại?

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi: Việc lồng ghép bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến có thể giúp công chúng hiểu toàn diện về thế hệ trẻ, về cách họ thể hiện nhan sắc và tư duy trong bối cảnh hiện đại.

Nhan sắc của cuộc thi không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp hình thể mà còn thể hiện qua thần thái, phong cách và sự tự tin của thí sinh. Một vẻ đẹp hài hòa, tự nhiên và phù hợp với chuẩn mực văn hóa Việt Nam luôn là yếu tố quan trọng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến sự hiểu biết, ứng xử và cách các thí sinh thể hiện niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc, đồng thời có khả năng hội nhập với thế giới. Tôi đánh giá cao những thí sinh có tư duy sắc sảo, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống thông minh và sự hiểu biết sâu rộng về các vấn đề xã hội.

Cuộc thi đang diễn ra và tôi đặc biệt quan tâm đến những dự án xã hội mà các thí sinh theo đuổi cũng như mong muốn của họ trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Có thể nói, việc cân bằng cả bốn yếu tố Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến giúp BGK chọn ra người đại diện xứng đáng nhất - một hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại, vừa duyên dáng, tài năng, vừa giàu lòng nhân ái và có khả năng tạo ra những ảnh hưởng tích cực. Đó cũng là lý do do thí sinh đạt giải Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức chưa bao giờ làm thất vọng người hâm mộ.

Được biết nhiều thí sinh năm nay là sinh viên giỏi, giao tiếp được 2-3 ngoại ngữ và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Dưới góc nhìn của một nhà giáo đã làm việc trong các môi trường quốc tế, ông nghĩ những yếu tố đó góp phần như thế nào trong việc tạo nên một hình mẫu Hoa hậu hội nhập toàn cầu?

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi: Tôi ấn tượng với dàn thí sinh chất lượng năm nay đến từ các cơ sở đào tạo uy tín như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa, Đại học Y, Đại học Dược,… Ngoài nhan sắc hình thể, các thí sinh có thành tích học tập tốt, khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Đây là nền tảng quan trọng giúp thí sinh trở thành hình mẫu hoa hậu hội nhập toàn cầu. Đã đến lúc, chúng ta cần một hoa hậu không chỉ đẹp mà còn hiểu biết sâu rộng về xã hội, văn hóa và các vấn đề quốc tế, có khả năng tư duy sắc bén, sự ham học hỏi và ý chí phấn đấu.

Lần này, tôi được phỏng vấn nhiều thí sinh nói 2 đến 3 ngoại ngữ, các bạn rất tự tin truyền tải thông điệp của mình một cách thuyết phục qua bài giới thiệu ngắn. Tôi tin những bạn như vậy tham gia cuộc thi cũng đã xứng đáng trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam. Cuộc thi lần này cũng cho tôi thấy sự trưởng thành và trách nhiệm của các bạn trẻ. Họ sống có mục tiêu, biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Nhiều bạn thể hiện sức truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với BGK, khiến chúng tôi khó lựa chọn ai có thể vào được vòng trong. Mỗi lần chúng tôi kết thúc ngày chấm thi đều vào khoảng 8 đến 9 giờ tối.

Với kinh nghiệm giảng dạy và hướng nghiệp cho nhiều sinh viên trong và ngoài nước, ông kỳ vọng điều gì ở một thí sinh Hoa Hậu Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi: Hoa hậu là danh hiệu duy nhất và chỉ mình bạn có được trong cuộc thi năm đó. Chính vì vậy, tôi có góc nhìn toàn diện và sâu sắc khi đánh giá một Hoa hậu Việt Nam. Cuộc thi không chỉ đơn thuần tìm kiếm một người đẹp mà còn kỳ vọng một hoa hậu có thể trở thành nguồn cảm hứng thực sự cho thế hệ Gen Z – thế hệ của những người trẻ tài năng, giàu hoài bão và không ngừng vươn lên trong xã hội hiện đại. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức không chỉ đẹp tự nhiên từ bên ngoài, mà còn đẹp từ trí tuệ và tâm hồn, không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có khí chất riêng, tạo nên dấu ấn cá nhân.

Thế hệ Gen Z ngày nay không còn chỉ ngưỡng mộ cái đẹp hoàn hảo mà đề cao vẻ đẹp cá tính, tự nhiên, phản ánh sự tự tin và bản lĩnh. Do vậy, chúng tôi tìm kiếm một hoa hậu có phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và thể hiện được năng lượng tích cực trong giao tiếp. Trong cuộc thi năm nay, tôi ấn tượng bởi hiểu biết sâu sắc về lịch sử, phong tục, nghệ thuật, và những giá trị văn hóa của vùng miền khi các bạn giới thiệu bản sắc riêng có với BGK.

Trong các vòng thi, bản thân tôi cũng đưa ra các câu hỏi tình huống để đánh giá thí sinh. Với tôi, trí tuệ không chỉ thể hiện qua điểm số mà còn qua cách phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp hợp lý. Tôi tin chắc rằng, khi nhan sắc đi cùng văn hóa, trí tuệ và sự cống hiến, một hoa hậu sẽ không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn để lại dấu ấn lâu dài trong lòng công chúng sau cuộc thi.

Nếu được nhắn gửi một điều gì đó đến 41 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung khảo, đặc biệt là các bạn sinh viên, ông sẽ chia sẻ điều gì?

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi: Được có mặt trong vòng chung khảo của Hoa hậu Việt Nam đã là một thành tựu đáng tự hào. Ngay cả khi ngồi bàn BGK cùng các Hoa hậu mà chính các em cũng toát mồ hôi nói không hiểu vì sao trước kia có thể vào được vòng chung khảo. Hành trình này không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, thử thách giới hạn và khám phá chính mình. Với tư cách là thành viên BGK năm nay, tôi muốn chia sẻ với các em một vài điều từ chính hành trình của mình – không phải trong lĩnh vực sắc đẹp, mà trong chính con đường học thuật và sự nghiệp.

Tôi từng chứng kiến nhiều sinh viên tài năng, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa những người thành công và những người chưa thành công chính là sự tự tin. Khi các em bước lên sân khấu, hãy nhớ rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở đôi mắt, nụ cười hay vóc dáng, mà còn ở sự quyết tâm, thần thái bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Không ai ngay từ đầu đã hoàn hảo, nhưng sự kiên trì, không ngừng học hỏi mới tạo nên dấu ấn của một cá nhân xuất sắc. Hãy tự tin rằng mỗi khoảnh khắc trên sân khấu là một cơ hội để các em thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. Đây có thể là lần đầu tiên các em tham gia một cuộc thi tầm cỡ như thế này. Cảm giác lo lắng, áp lực là điều không tránh khỏi. Nhưng thay vì để những suy nghĩ đó ngăn cản mình, các em hãy nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi, kết nối và trưởng thành.

Bản thân tôi, quá trình giảng dạy và nghiên cứu cũng từng đối mặt với những thử thách mà mình chưa từng trải qua. Nhưng điều khiến tôi luôn tiến về phía trước là tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách. Các em cũng vậy, hãy dũng cảm nắm bắt cơ hội, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc và tận hưởng hành trình này theo cách của riêng mình. Các em chính là đại diện cho lớp trẻ Việt Nam năng động, tri thức và bản lĩnh. Sau cuộc thi này, dù chiến thắng hay không, tôi mong các em được khán giả nhớ đến ở những gam màu khác nhau, tôi muốn thấy sự khác biệt của mỗi em sau cuộc thi, đặc biệt những đóng góp cho xã hội của các em sẽ tiếp tục được lan toả. Tôi tin rằng cuộc thi này sẽ là bệ phóng cho hành trình của chính các em. Chúc mừng các em đã dám thử, đã trưởng thành và đã tìm thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chúc các em thật nhiều may mắn và thành công!

Trân trọng cảm ơn ông!

Ảnh: NVCC