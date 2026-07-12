Đêm nghệ thuật khép lại chiến dịch chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu

SVO - Chương trình nghệ thuật đa phương tiện 'The flow of evolution' diễn ra tối 11/7 tại Hà Nội, khép lại gần một năm triển khai chiến dịch 'Nhấn kết nối - Bật thay đổi' của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, với thông điệp về sáng tạo, phát triển bền vững và vai trò của người trẻ.

Tối 11/7, gần 500 khách mời tham dự chương trình nghệ thuật đa phương tiện The flow of evolution tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đánh dấu điểm kết của chiến dịch "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" (Plug in to Evolution) do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam triển khai từ tháng 8/2025.

Đêm nghệ thuật khép lại chiến dịch chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn Cao Trung Hiếu, chương trình kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác và công nghệ sân khấu để kể câu chuyện về hành trình chuyển đổi hướng tới tương lai bền vững.

Lấy cảm hứng từ ba biểu tượng Gió - Nước - Mặt Trời, chương trình được chia thành ba chương, tái hiện quá trình thay đổi từ những ý tưởng đầu tiên, khả năng thích ứng trước biến động đến khát vọng kiến tạo tương lai xanh bằng tri thức và kỹ năng.

Lấy cảm hứng từ ba biểu tượng Gió - Nước - Mặt Trời, chương trình được chia thành ba chương.

Chương "Gió" mở màn với các tiết mục của Suboi, WEAN và marzuz. Chương "Nước" tiếp nối bằng phần trình diễn của nhóm nhảy Last Fire Crew. Khép lại là chương "Mặt Trời", với sự kết hợp giữa ca sĩ Hồng Nhung và Fustic. Studio, hòa quyện giữa âm nhạc, nghệ thuật thị giác và công nghệ. Các tiết mục múa đương đại của Arabesque Vietnam kết nối xuyên suốt ba chương, tạo nên mạch kể thống nhất.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, chiến dịch "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" phản ánh cam kết của EU trong việc đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu.

Gần 500 khách mời tham dự chương trình nghệ thuật đa phương tiện The flow of evolution.

Theo ông, EU đang đầu tư vào năng lượng sạch, hạ tầng bền vững và phát triển kỹ năng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh không chỉ được thúc đẩy bằng nguồn lực tài chính mà còn cần sức sáng tạo, trí tưởng tượng và tinh thần sẵn sàng thay đổi của con người.

"Điều khởi đầu như một ý tưởng sáng tạo đầy tham vọng nay đã trở thành hành trình chung kết nối nghệ sĩ, người trẻ, các đối tác và công chúng để cùng đối thoại về năng lượng sạch, phát triển bền vững và tương lai mà chúng ta mong muốn kiến tạo", ông Guerrier nói.

Theo Ban tổ chức, sau gần một năm triển khai, chiến dịch đã quy tụ 10 nghệ sĩ và 9 nhà sáng tạo nội dung, tổ chức 12 sự kiện và hoạt động sáng tạo trên nhiều địa phương, thu hút hơn 8.600 người tham gia trực tiếp và đạt khoảng 35 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số.

Bên cạnh chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đa phương tiện, chiến dịch còn triển khai nhiều hoạt động như triển lãm công cộng, Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU - Việt Nam, Tuần lễ Giáo dục Đại học châu Âu 2025 và các sản phẩm kể chuyện trên nền tảng số nhằm lan tỏa thông điệp về hành động vì khí hậu, phát triển kỹ năng và tăng trưởng xanh.

Các bạn trẻ tham dự chương trình.

Ra mắt từ tháng 8/2025, "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" là chiến dịch truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trong khuôn khổ chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu. Chiến dịch hướng đến nâng cao nhận thức về chuyển đổi xanh, phát triển kỹ năng và vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng một tương lai bền vững.