Thầy Hiệu trưởng trực tiếp đến lồng bát giác cổ vũ nữ sinh viên bảo vệ thành công đai vô địch LION Championship

SVO - Tối 11/7, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã có mặt trực tiếp tại LION Championship 33 để cổ vũ cho sinh viên Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Trong trận đấu tâm điểm với đối thủ duyên nợ Lò Thị Phung, Quỳnh Hoa đã thi đấu xuất sắc, đánh bại kẻ thách đấu Lò Thị Phung để bảo vệ thành công chiếc đai vô địch MMA hạng cân 52kg.

Tại sự kiện võ thuật LION Championship diễn ra tối 11/7, trận bảo vệ đai vô địch hạng cân 52kg nữ giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và người thách đấu Lò Thị Phung đã cống hiến cho khán giả những màn đổi đòn vô cùng kịch tính. Đáng chú ý, trên khán đài có sự xuất hiện đặc biệt của PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, cùng nhiều giảng viên của nhà trường đã đến tận nơi để tiếp lửa cho sinh viên của mình.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng (bên phải Quỳnh Hoa) cùng các giảng viên của TNUS đã động viên, tiếp lửa cho Quỳnh Hoa trước trận đấu.

Trước giờ thi đấu, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng đã gửi lời động viên tinh thần đến nữ võ sĩ trẻ: “Chúc Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa chiến thắng trong trận bảo vệ đai hạng 52kg. Thầy cô và các bạn sinh viên đã sẵn sàng cổ vũ cho em!”.

Trải qua các hiệp đấu căng thẳng, vượt qua những khoảnh khắc chấn thương sưng tấy, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để giành chiến thắng chung cuộc. Ngay sau trận đấu, cô nhận được ngập tràn lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè và người thân trên các nền tảng mạng xã hội.

Khoảnh khắc chiến thắng bảo vệ thành công đai vô địch LION Championship của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa.

Chia vui cùng học trò, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng tự hào chia sẻ trên trang cá nhân: “Chúc mừng Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, đã có trận đấu nghẹt thở bảo vệ đai vô địch trong trận thách đấu của võ sĩ Lò Thị Phung”.

Bên cạnh chiến thắng vang dội của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, phong trào thể thao thành tích cao tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tiếp tục ghi những dấu ấn đậm nét. Đặc biệt, sinh viên theo học ngành Quản lý Thể dục Thể thao của nhà trường đang liên tiếp gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu cấp quốc gia và khu vực.

Nổi bật trong số đó phải kể đến nữ sinh Hoàng Thị Huyền (sinh viên khóa K20). Gắn bó với bộ môn Taekwondo chuyên nghiệp, Huyền đã sở hữu một bảng thành tích vô cùng đáng nể: 3 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia (2022, 2023, 2024); giành Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2023; và Huy chương Bạc Taekwondo Quốc gia năm 2025. Đặc biệt, nữ sinh này còn xuất sắc mang về tấm Huy chương Đồng danh giá tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2024.

Cùng với đó, ở bộ môn Cử tạ, nam sinh Nguyễn Trương Huy (sinh viên khóa K23) cũng vừa thi đấu bùng nổ và giành tấm Huy chương Bạc ở hạng cân +110kg nam tại Giải vô địch Cử tạ trẻ quốc gia năm 2026. Những tấm huy chương danh giá liên tiếp được xướng tên không chỉ là trái ngọt từ sự nỗ lực bền bỉ của các cá nhân, mà còn khẳng định chất lượng và định hướng đào tạo đúng đắn của nhà trường trong việc phát triển toàn diện năng lực sinh viên.