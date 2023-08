FIFTY FIFTY bỗng chốc bị 'phản ứng dữ dội' khi đem ra so sánh với BTS, BLACKPINK, NewJeans

SVVN - Tập “Unanswered Questions” bị chỉ trích dữ dội vì so sánh FIFTY FIFTY với BTS, BLACKPINK và NewJeans. Người hâm mộ K-pop phản ứng 'cực căng' vì cho rằng tình tiết này đã “lôi kéo các nghệ sĩ khác vào cuộc”, tất cả đều nhằm bảo vệ FIFTY FIFTY.

Tập mới nhất của chương trình điều tra nổi tiếng Unanswered Questions của đài SBS được phát sóng trong sự mong đợi cao độ, khi nó xem xét sâu về tranh chấp gần đây của FIFTY FIFTY với công ty quản lý của họ, ATTRAKT.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát sóng, tập phim đã nhận được phản ứng dữ dội từ người xem vì đã “bảo vệ FIFTY FIFTY” và trong quá trình đó, “không tôn trọng các nghệ sĩ K-pop khác mà không có lý do”.

Trong nỗ lực giải thích thành công quốc tế của FIFTY FIFTY, Unanswered Questions đã so sánh thành tích của nhóm nhạc nữ tân binh với thành tích của các nhóm nhạc lớn nhất K-pop khác như BTS, BLACKPINK và NewJeans.

Thậm chí, một nhà báo Anh, Molly Raycraft, còn đưa ra nhận định trong chương trình: "Tôi biết NewJeans thực sự nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng họ lại có rất ít sức hút ở Vương quốc Anh, điều này nghe có vẻ đáng kinh ngạc đối với khán giả Hàn Quốc. Vì vậy, thực sự rất khó để tiếp cận thị trường Vương quốc Anh và thị trường châu Âu, điều này phản ánh mức độ khó khăn mà FIFTY FIFTY đã làm được và thành tích mà họ đã đạt được…".

Một cuộc phỏng vấn khác từ tập phim với nhà báo chuyên mục K-pop, Jeff Benjamin, cũng đề cập đến SM Entertainment, YG Entertainment, HYBE và JYP Entertainment. Phụ đề tiếng Hàn trích dẫn: “Các công ty quản lý như SM, YG, HYBE và JYP đã làm việc rất lâu để thiết lập mối quan hệ đối tác vững chắc với các công ty Mỹ. Nhưng FIFTY FIFTY đột nhiên xuất hiện, phá vỡ tiêu chuẩn về cách tạo ra các nhóm nhạc nữ quốc tế”.

Tại một thời điểm khác trong tập phim, BLACKPINK và ca khúc hợp tác của họ với Lady Gaga, có tên là Sour Candy, cũng bị đem ra so sánh với FIFTY FIFTY và phiên bản tiếng Anh của ca khúc hit Cupid của nhóm.

Unanswered Questions cũng đưa ra những điểm tương đồng giữa FIFTY FIFTY và BTS, đề cập đến việc cả hai nhóm “đến từ các công ty quản lý nhỏ hơn”. Tuy nhiên, khi làm như vậy, Unanswered Questions tuyên bố rằng BTS đã giành được đề cử cho EMMY chứ không phải GRAMMY.

Người dẫn chương trình Unanswered Questions, Kim Sang Joong: "Khi BTS, với tư cách là nhóm duy nhất của một công ty quản lý nhỏ, xuất hiện lần đầu trên bảng xếp hạng Billboard, giành được nhiều giải thưởng tại American Music Awards, giành được đề cử cho EMMY và được mệnh danh là 'Beatles' tiếp theo, người hâm mộ đã ăn mừng thành công của họ và tôn vinh thành tích của họ. BTS trở thành niềm tự hào của tất cả người dân Hàn Quốc với tư cách là biểu tượng Hallyu. Vì vậy, khi FIFTY FIFTY thống trị bảng xếp hạng Billboard với Cupid chỉ sáu tháng sau khi ra mắt, người hâm mộ cũng đã ủng hộ, hy vọng họ sẽ theo bước chân của BTS. Nhưng bây giờ khi cuộc chiến pháp lý của họ đang diễn ra sôi nổi, điều gì sẽ xảy ra với FIFTY FIFTY? Vụ án sẽ kết thúc như thế nào?...".

Tập phim đã vấp phải sự chỉ trích từ người xem, cũng như người hâm mộ BTS, BLACKPINK và NewJeans, vì "sự so sánh không đáng có" được thực hiện "vì mục đích thổi phồng FIFTY FIFTY": Có bao nhiêu nhóm nhạc thần tượng K-pop đã bị bất kính trong tập này để bảo vệ FIFTY FIFTY? Đây là sự điên rồ; Đây là… chương trình tồi tệ chỉ vì một tập phim. Những người được phỏng vấn thậm chí là ai? Tôi không thể tin rằng những so sánh đã được phát sóng; Nó không nên tập trung vào việc so sánh xem ai nổi tiếng hơn ở khu vực nào trên thế giới. Nó nên tập trung vào các chi tiết đằng sau tranh chấp pháp lý; Những câu hỏi chưa được trả lời đã bảo vệ nhóm nhạc nữ đến mức đáng ngờ đủ để khiến người xem đặt câu hỏi về ý định thực sự đằng sau tập phim...

Theo Thequoo: "Tập phim được cho là nói về tranh chấp pháp lý của FIFTY FIFTY với ban quản lý của họ. Vì vậy, không có cuộc phỏng vấn và so sánh nào về các nghệ sĩ K-pop khác có liên quan. Không ai hỏi FIFTY FIFTY nổi tiếng như thế nào ở Anh. Không ai cần sự khác biệt về thứ hạng giữa Sour Candy và Cupid. Điều người xem cần là phân tích sâu về những gì đã xảy ra giữa FIFTY FIFTY và ATTRAKT. Nhưng thay vào đó, chúng tôi có 60 phút bảo vệ nhóm nhạc nữ với độ dài đáng ngờ, điều đó khiến chúng tôi đặt câu hỏi về ý định thực sự đằng sau tập phim".

Khán giả Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ sự thất vọng trước Unanswered Questions vì “thiếu nghiên cứu và hiểu biết về thế giới K-Entertainment và K-Pop” trong tập phim để cung cấp cái nhìn sâu sắc thực sự: Tôi không hiểu tại sao tập này cứ kéo dài mãi về các thần tượng K-pop khác trong khi lẽ ra nó phải là về FIFTY FIFTY và tranh chấp của họ; Hãy nhớ rằng BTS cũng vậy, ban đầu họ không nhận được nhiều sự chú ý ngay sau khi ra mắt. ARMY biết các thành viên đã phải nỗ lực và cống hiến như thế nào để có được vị trí như ngày hôm nay. Vì vậy, tập phim này thậm chí còn nói về điều gì? Tại sao lại đưa BTS vào đây? Ồ, còn EMMY? Bạn nghiêm túc chứ? SBS không phân biệt được EMMY và GRAMMY sao?; Tôi không nghĩ Unanswered Questions có hiểu biết sâu xa nhất về tất cả các chi tiết đằng sau những gì đã xảy ra với FIFTY FIFTY và ATTRAKT; Nhưng không phải BTS đã trải qua nhiều thứ hơn FIFTY FIFTY từng làm sao?...