Hành trình dành hết cả thanh xuân theo đuổi nghệ thuật tới cùng của Hòa Minzy

SVO - Hòa Minzy không chỉ 'gây sốt' khi xác nhận góp mặt tại concert đỉnh nhất mùa Hè 2026, 'Thanh xuân', mà còn ghi dấu ấn với hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng sáng tạo.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.

Trong đó, sự góp mặt của Hòa Minzy được khán giả mong chờ. Liệu nữ ca sĩ sẽ mang đến những "bản hit" nào lên sân khấu của Concert Thanh xuân? Đặc biệt là "siêu hit" Bắc Bling, đã giúp Hòa Minzy thắng gần như các giải thưởng âm nhạc danh giá, sẽ được trình diễn với "diện mạo" mới như thế nào, cũng được khán giả quan tâm.

Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, Concert Thanh xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc. Bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chương trình mở ra không gian gặp gỡ của nhiều thế hệ, nơi thanh xuân được nhìn lại, được tiếp nối và được thắp sáng bằng năng lượng của hôm nay.

Thông điệp giàu ý nghĩa của concert gợi nhắc về hành trình thanh xuân theo đuổi nghệ thuật của Hòa Minzy. Từ năm học trung học phổ thông, cô gái Nguyễn Thị Hòa đã bắt đầu đi hát để kiếm thêm thu nhập trang trải học phí và tích lũy kinh nghiệm.

Bước ngoặt đến với Hòa Minzy vào năm 2014, khi cô trở thành Quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao. Từ giải thưởng này, nữ ca sĩ chính thức bước vào thị trường nhạc Việt một cách chuyên nghiệp. Dẫu vậy, con đường sự nghiệp của cô không hề "trải hoa hồng".

Sau "bản hit" Ăn gì đây kết hợp cùng rapper Mr.T (năm 2015), Hòa Minzy khá loay hoay tìm định hướng cho sự nghiệp. Chững lại cho đến năm 2018, cô trở lại với Rời bỏ, cùng lời chia sẻ, nếu không thành công thì sẽ rút lui khỏi showbiz. Nhưng may thay, bài hát này đã trở thành "bản hit", giúp thay đổi sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sau đó, Hòa Minzy liên tiếp 'tỏa sáng', gắt hái hàng loạt thành công với các "bản hit" như Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên (kết hợp cùng Tăng Duy Tân), Thị Mầu, Kén cá chọn canh... Tất cả những thành công này góp phần định hình phong cách âm nhạc đậm chất liệu văn hóa Việt của nữ ca sĩ.

​Và Bắc Bling là một điểm sáng trong sự nghiệp của Hòa Minzy, khi mang về cho cô hàng loạt giải thưởng âm nhạc uy tín. Mới đây, Hòa Minzy còn được vinh danh ở hạng mục "Special award: Vietnamese popular music" tại Music awards Japan 2026, với ca khúc Bắc Bling. Ngoài ra, cô còn "bỏ túi" các giải thưởng tại Cống hiến, hạng mục "Nữ ca sĩ của năm", 7 giải Làn sóng Xanh, Mai Vàng - "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" và "MV của năm", Tinh hoa Việt - "Ca sĩ của năm" và "MV của năm"...

​Một trong những dự án "khủng" mà Hòa Minzy vừa tổ chức thành công hồi đầu năm 2026 chính là fancon Bắc Bling. Đây như một liveshow kể lại hành trình 12 năm làm nghề đầy thăng trầm của giọng ca tài năng này. Với sự sáng tạo và bền bỉ, Hòa Minzy không chỉ dành hết thanh xuân cho âm nhạc, mà chính cô cũng trở thành thanh xuân của nhiều khán giả trẻ hiện tại.

Bên cạnh âm nhạc, Hòa Minzy từng được vinh danh ở giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng uy tín của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh các cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực.

Nữ ca sĩ còn nhận bằng khen và cúp Tình nguyện Quốc gia 2025, cho những đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện trong suốt sự nghiệp. Với những thành tựu ấn tượng trong cả thanh xuân như thế, Hòa Minzy chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn trong thời gian sắp tới.