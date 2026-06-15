Điều gì khiến Lisa trông khác lạ sau lễ khai mạc World Cup?

Ngày 12/6, Lisa đã xuất hiên trên sân khấu tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, nơi cô trình diễn ca khúc Goals, một bài hát trong album chính thức của giải đấu. Cùng đứng trên sân khấu với 'ngôi sao' nhạc pop người Brazil, Anitta và nghệ sĩ người Nigeria, Rema, Lisa đã mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ, thu hút người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Sau sự kiện, hình ảnh và video từ buổi lễ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến. Nhiều người xem khen ngợi phong thái tự tin và vẻ ngoài ấn tượng của Lisa, trong khi một số người bắt đầu bàn luận về việc ngoại hình của cô có vẻ khác biệt so với những lần xuất hiện trước công chúng.

Một số người cho rằng, các đường nét trên khuôn mặt của cô trông sắc sảo và rõ nét hơn, dẫn đến nhiều suy đoán về lý do đằng sau sự thay đổi này. Những người khác chỉ ra rằng, các yếu tố như trang điểm, ánh sáng, góc máy quay, lựa chọn kiểu tóc hoặc những thay đổi tự nhiên về ngoại hình đều có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của một người trong ảnh và video.

Cũng như nhiều người nổi tiếng khác, các cuộc thảo luận trực tuyến về ngoại hình của Lisa đã tạo ra nhiều ý kiến ​​trái chiều. Tuy nhiên, không có thông tin xác thực nào khẳng định cô đã thực hiện bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào, và không thể đưa ra kết luận đáng tin cậy về ngoại hình của một người chỉ dựa trên ảnh hoặc video.

Giữa những lời bàn tán trên mạng, màn trình diễn của Lisa được ca ngợi rộng rãi và đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp toàn cầu của cô.

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