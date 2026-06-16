AHOF 'thắp sáng' mùa Hè này

Ngày 16/6, công ty quản lý F&F Entertainment của AHOF chia sẻ: “AHOF sẽ phát hành mini album thứ ba vào ngày 8/7, đánh dấu sự trở lại sau 8 tháng”.
Album sắp tới là sự trở lại đầu tiên của AHOF sau khoảng 8 tháng kể từ khi phát hành mini album thứ hai The Passage vào tháng 11/2025. Trước đó, vào ngày 12/6, AHOF đã phát hành đĩa đơn trước khi ra mắt Sugar High. Hiện tại, AHOF đang tham gia tour diễn đầu tiên THE FIRST SPARK.
AHOF được thành lập thông qua chương trình Universe League của đài SBS và ra mắt vào ngày 1/7/2025. Chỉ tám ngày sau khi ra mắt, họ đã đạt được vị trí số một đầu tiên trên một chương trình âm nhạc truyền hình mặt đất với bài hát đầu tay Rendezvous trên chương trình Music Bank của đài KBS 2TV.