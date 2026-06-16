AHOF 'thắp sáng' mùa Hè này

Ngày 16/6, công ty quản lý F&F Entertainment của AHOF chia sẻ: “AHOF sẽ phát hành mini album thứ ba vào ngày 8/7, đánh dấu sự trở lại sau 8 tháng”.

Album sắp tới là sự trở lại đầu tiên của AHOF sau khoảng 8 tháng kể từ khi phát hành mini album thứ hai The Passage vào tháng 11/2025. Trước đó, vào ngày 12/6, AHOF đã phát hành đĩa đơn trước khi ra mắt Sugar High. Hiện tại, AHOF đang tham gia tour diễn đầu tiên THE FIRST SPARK.

​AHOF được thành lập thông qua chương trình Universe League của đài SBS và ra mắt vào ngày 1/7/2025. Chỉ tám ngày sau khi ra mắt, họ đã đạt được vị trí số một đầu tiên trên một chương trình âm nhạc truyền hình mặt đất với bài hát đầu tay Rendezvous trên chương trình Music Bank của đài KBS 2TV.

AHOF đã chứng minh tiềm năng toàn cầu đáng gờm giữa sự ủng hộ và tình yêu bùng nổ từ người hâm mộ toàn cầu. Theo thông báo ngày 15/6 của trang xếp hạng nghệ sĩ hàng tuần ‘Fan & Star’, AHOF tự hào đứng vị trí số 6 trên bảng xếp hạng ‘Weekly Music’, nơi các nghệ sĩ K-pop hàng đầu cạnh tranh khốc liệt để giành vị trí chỉ trong vòng năm tuần kể từ khi phát hành nhạc. Thu hút sự chú ý như những tân binh nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc ngay từ khi ra mắt, họ đã thành công giữ vững vị trí hàng đầu bằng cách thể hiện sự hiện diện không gì sánh được giữa các nghệ sĩ tiền bối nổi tiếng. Thành tích này mang ý nghĩa đặc biệt vì nó phản ánh đầy đủ những lá phiếu chân thành của người hâm mộ trên toàn thế giới. Nó là minh chứng rõ ràng cho sự gắn kết vững chắc và sức mạnh đáng gờm của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu ủng hộ AHOF (Nine). Với những màn trình diễn đầy năng lượng và tiềm năng vô hạn, cùng kỹ năng vượt trội so với một nhóm nhạc tân binh, họ đã chinh phục trái tim người hâm mộ toàn cầu, một lần nữa khẳng định vị thế của mình là thế hệ ngôi sao K-pop tiếp theo. Với sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu, ngoài Hàn Quốc, ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu hiện đang tập trung sự chú ý vào những câu chuyện trưởng thành và sự nghiệp rực rỡ mà AHOF (Nine) sẽ xây dựng trong tương lai.

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