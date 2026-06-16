Seulgi của Red Velvet 'biến mất'

Thành viên Seulgi của nhóm Red Velvet sẽ tạm thời ngừng đăng tải nội dung trên YouTube sau sự ra đi gần đây của người em họ, Sujin.Theo đó, nhóm sản xuất kênh YouTube, Hi Seulgi của Seulgi đã thông báo rằng kênh sẽ tạm ngừng đăng tải video trong hai tuần: “Chúng tôi sẽ tạm nghỉ ngắn hạn vào ngày 19 và 26/6. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của các bạn và sẽ trở lại với nội dung mới vào tháng Bảy”.

Mặc dù không có lý do cụ thể nào được đề cập trong thông báo, nhưng việc tạm nghỉ diễn ra ngay sau sự ra đi đột ngột của Sujin, người được người hâm mộ biết đến rộng rãi là em họ của Seulgi và cũng là một YouTuber được nhiều người biết đến.

Trước đó, một thành viên trong gia đình đã chia sẻ tin buồn qua kênh YouTube của Sujin, tiết lộ rằng cô đã qua đời trong một tai nạn đột ngột.

Tin tức này đã 'gây sốc' cho người hâm mộ và những người theo dõi, bởi Sujin vẫn hoạt động tích cực trên mạng cho đến thời điểm không lâu trước khi qua đời. Cô ấy gần đây đã đăng tải nội dung có sự xuất hiện của Seulgi và tiếp tục tương tác với người đăng ký, khiến sự mất mát này càng bất ngờ hơn đối với nhiều người.

Seulgi trước đây đã nhiều lần thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho em họ của mình, và người hâm mộ đã bày tỏ lời chia buồn và sự hỗ trợ dành cho cả hai gia đình trong thời gian khó khăn này.

Những lời tưởng nhớ và tri ân tiếp tục được gửi đến trên mạng xã hội, khi người hâm mộ tưởng nhớ Sujin và động viên Seulgi trong thời gian cô tạm ngừng các hoạt động sáng tạo nội dung.