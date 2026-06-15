'Đệ nhất mỹ nhân mạng' khoe vóc dáng 'không góc chết' ở tuổi 40

Mới đây, Trương Hinh Dư đã đăng tải một loạt ảnh vô cùng quyến rũ và thu hút trên mạng xã hội. Mặc một chiếc áo bó sát màu xám, kết hợp với quần jeans bó màu tím đen và một chiếc mũ rơm, khuôn mặt xinh đẹp của cô trông rạng rỡ và quyến rũ, đôi mắt đẹp đượm vẻ u sầu, làn da hồng hào, lông mày rậm, đôi mắt to và đôi môi đỏ mọng, cô ôm một con ngựa đen trong vòng tay, để lộ khéo vòng eo thon gọn, khoe trọn vóc dáng gợi cảm.

Để có được vóc dáng tuyệt đẹp này là cả một quá trình tập luyện không ngừng nghỉ của Trương Hinh Dư. Những bức ảnh tập luyện gần đây của cô cũng 'gây sốt' trên mạng xã hội. Cao 1m70 và nặng 53kg, cô ấy thực sự có thể thực hiện động tác nâng hông với tạ 100kg. Đây không phải là điều bình thường bởi hầu hết mọi người đã được coi là ấn tượng nếu có thể nâng được 40kg, nhưng cô ấy đã làm được gấp đôi con số đó.

Trang Sohu đưa tin rằng cô ấy đã giảm tỷ lệ mỡ cơ thể từ 32% xuống 18%, cơ bụng săn chắc và tỷ lệ eo hông chính xác ở mức vàng 0,7. Ngay cả khi kiệt sức vì quay phim đến mức nôn mửa, cô ấy vẫn kiên trì tập luyện và thậm chí còn tự chữa vết thương ở móng tay. Sự "tự kỷ luật như sói" này khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Chị ấy ngầu quá!". Điều ấn tượng hơn nữa là cô ấy không bao giờ dựa vào chế độ ăn kiêng. Ngay cả mái tóc rối bù sau khi tập luyện trong những bức ảnh tập thể dục không trang điểm cũng toát lên sức mạnh thực sự.

Triết lý tập luyện của cô ấy vô cùng thực tế. Một bức ảnh cô ấy ăn lẩu với chú thích: "Bạn cần ăn uống đầy đủ để có năng lượng giảm cân" đã lan truyền chóng mặt. Tạp chí Harper's Bazaar đã tiết lộ chế độ ăn của cô: giàu protein + carbohydrate chất lượng + rau củ, và cô ấy ngay lập tức bổ sung thêm bài tập vào ngày hôm sau khi ăn lẩu. Bài tập của cô kết hợp các bài tập nâng hông, plank và pilates thành một "bài tập cân bằng".

Các chuyên gia y học thể thao giải thích rằng mật độ cơ bắp gấp 1,1 lần mật độ mỡ. Sau khi tăng cơ và giảm mỡ, cô ấy trông thon gọn hơn, nhưng sức mạnh thực sự của cô ấy vượt xa sức mạnh của phụ nữ bình thường. Trong khi bạn đang đau khổ vì con số trên cân ở phòng tập, sức mạnh thực sự là sử dụng bài tập nâng hông với tạ 45kg để nói với cả thế giới: "Sức mạnh của phụ nữ không bao giờ nên được định nghĩa bởi cân nặng".

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