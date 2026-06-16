Cặp đôi màn ảnh Trâm Anh và Ma Ran Đô tái hiện đầy cảm xúc câu chuyện âm nhạc của S.T Sơn Thạch

SVO - 'Ngược hướng' là ca khúc do Kilian sáng tác và Only C đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đánh dấu một bước chuyển mình khi trở lại đường đua âm nhạc của S.T Sơn Thạch.

Là dự án được S.T Sơn Thạch đầu tư nhiều tâm huyết, ca khúc Ngược hướng khai thác những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua giai điệu pop nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. Nam ca sĩ chia sẻ, anh đã nhiều lần không kìm được cảm xúc khi nhận thấy câu chuyện của chính mình trong bài hát.

Ngược hướng cũng đánh dấu sự tiến bộ rõ nét trong giọng hát của nam ca sĩ, thể hiện rõ nét qua màn kết hợp cùng bộ đôi indie Lam và Minh Tốc. Chia sẻ về màn kết hợp lần này, S.T Sơn Thạch cho biết, anh vốn yêu thích màu sắc âm nhạc indie của Minh Tốc và Lam từ lâu. Vì vậy, khi có cơ hội đồng hành cùng bộ đôi trong Ngược hướng, nam ca sĩ bày tỏ sự phấn khích và kỳ vọng sự kết hợp mới mẻ này sẽ nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Minh Tốc và Lam bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu hợp tác cùng S.T Sơn Thạch trong dự án này. Trong quá trình làm việc, bộ đôi chia sẻ rằng, S.T luôn thể hiện sự nghiêm túc và đầu tư trong từng sản phẩm âm nhạc, đồng thời gây ấn tượng bởi sự thân thiện, gần gũi và vai trò như một người anh lớn trong hành trình làm nghề.

Sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật và có cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn, nam ca sĩ đã chủ động ngỏ lời hợp tác với đạo diễn Chung Chí Công sau khi ấn tượng với cách kể chuyện cùng những thước phim trong dự án Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Khác với những sản phẩm trước đây, S.T Sơn Thạch lựa chọn không xuất hiện xuyên suốt MV mà lùi về phía sau, trở thành người kể chuyện bằng âm nhạc. Theo nam ca sĩ, đây là cách để câu chuyện và thông điệp của sản phẩm được truyền tải trọn vẹn hơn.

Để hiện thực hóa điều đó, S.T đã đặt trọn niềm tin vào Trâm Anh và Ma Ran Đô. Đây là cặp đôi màn ảnh từng ghi dấu ấn với khán giả qua Tử chiến trên không.

Trâm Anh và Ma Ran Đô đã lột tả trọn vẹn cảm xúc chân thật của nhân vật qua những lát cắt được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh sáng tạo, tạo nên một chuyện tình vừa đẹp, vừa day dứt trong trạng thái “ngược hướng” và những lần bỏ lỡ.