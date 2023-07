Hãy xây dựng cho mình những thói quen tốt, học cách suy nghĩ tích cực và không ngừng học hỏi

SVVN - Thái Thị Khánh Huyền, sinh viên năm ba, hiện đang học song bằng chuyên ngành Quản lý kinh tế - Khoa Kinh tế và chuyên ngành Luật Kinh tế - Khoa Luật trường Đại học Thương mại. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất hiếu học Nghệ An, Khánh Huyền rất may mắn và tự hào khi được kết nạp Đảng khi đang còn là sinh viên năm hai và được xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Thật may mắn khi mình được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình và người thân. Bố mẹ là công chức nhà nước nên mình cũng đam mê màu áo xanh của công an, bộ đội nhưng lại bén duyên với ngành kinh tế. Lúc đầu khi nghe tin mình không đậu nguyện vọng 1, dường như mọi thứ sụp đổ, mình đã khóc rất nhiều và không có ý định học trường mình hiện tại đang theo học - một trường đại học lớn ở Hà Nội mà thi lại. Nhưng gia đình luôn bên cạnh động viên, an ủi mình, bố bảo “thử một môi trường mới xem như thế nào, nếu không hợp thì bảo lưu thi lại lúc đó cũng chưa muộn con ạ”.

Mình vốn là một cô gái nhút nhát lại là một sinh viên từ tỉnh lẻ lên thành phố học nên biết bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu thứ mới lạ, chưa bắt nhịp được với cuộc sống thủ đô xô bồ. Nhớ cái lúc nhập học nhút nhát, không dám bắt chuyện với ai, nhưng thật may mắn khi các thầy cô Khoa Kinh tế đã trao mình cơ hội được làm Bí thư lớp hành chính. Từ đấy, mình mới bắt đầu có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với thầy cô, anh chị và các hoạt động Đoàn - Hội.

Trong cuộc gặp mặt bí thư các khóa, ấn tượng đầu tiên với mình là cô Ngô Ngân Hà - người luôn dẫn dắt và đồng hành cùng mình qua các chương trình. Cô đã tâm sự các thành tích và những bước ngoặt của các anh chị đi trước khi tham gia Đoàn. Lúc đấy, mình thấy thật ngưỡng mộ và ước gì mình cũng được như thế. Khi cô bảo muốn tìm đầu mối để làm cầu nối trao đổi công việc giữa cô và các lớp thì chỉ có duy nhất một bạn giơ tay, và mình cũng nhát lắm, mình sợ nói trước đám đông nhưng cũng chính cô là người tiếp thêm động lực cho mình.

Khi đó, mình chỉ nghĩ bản thân hãy thử sức một lần, vì bên cạnh luôn có cô và mọi người đồng hành và giúp đỡ. Mới lên đại học mình cắt Amydal nên giọng còn yếu và phải nói ít, nói nhỏ nhẹ để tránh ảnh hưởng dây thanh quản. Một phần vì nhút nhát, một phần vì không muốn nói nên lúc đấy mình như tự kỷ chỉ có lên trường học rồi về cũng không làm quen bạn bè. Trước đó, mình cũng tự tìm hiểu xem ở Khoa có các CLB, hội, nhóm như thế nào để mình tham gia.

Sau đó, những gian nan bắt đầu ập đến, khi ổn định lớp, mình bắt đầu được cô giao cho triển khai công việc của Đoàn. Vì mình sợ đám đông không dám cầm mic, cũng như nói giọng Nghệ An nên mọi người không nghe được và bị cả lớp cười ồ lên. Sau khi về nhà mình đã tủi thân và khóc, nghĩ không hợp với chức vụ này và sợ không hoàn thành được công việc được giao.

Có lẽ, mình may mắn khi đã đăng ký, vượt qua vòng phỏng vấn và trở thành cộng tác viên của Hội Sinh viên. Mình cũng đã vượt qua được vòng Teambuilding để trở thành cán bộ Hội, gặp và làm quen với các anh chị, các bạn, được nghe mọi người tâm sự, chia sẻ thêm nhiều điều nên cảm thấy dần thích môi trường này.

Mình gặp được một chị đồng hương, chị đã dạy mình nói để dễ nghe hơn và chỉ cho mình những thứ cần thiết. Từ đó, bản thân nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cũng nhờ Hội Sinh viên giúp mình có thêm nhiều mối quan hệ chất lượng và đáng ngưỡng mộ.

Mình dần tham gia nhiều chương trình và hoạt động hơn. Người ta thường bảo lên đại học “nhàn” nhưng không, mình vừa học vừa tham gia ngoại khóa. Đáng nhớ nhất là Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và cũng là 60 năm thành lập Khoa nên rất nhiều hoạt động: Xếp chữ “FP 60”, Hội trại. Tuy là mới lên ở Hà Nội nhưng mình đã tra Google map để mua những thứ cho Hội trại và cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Sau đó là sự kiện “Phố sách sinh viên 2021”. Được sự tin tưởng của Liên chi Hội Sinh viên mình được làm leader cuộc thi xếp sách với chủ đề “Hà Nội trong tôi”. Với sự nhiệt tình, nỗ lực hết mình giữa các thành viên của Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kinh tế và Tài chính - Ngân hàng đã giành giải Nhất cuộc thi. Mình đã mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động hơn không chỉ trong trường mà cả ngoài trường, dám nói trước đám đông hơn, và mình cũng nhận thuyết trình một số môn trên lớp học.

Học được một kỳ thì mình đi học quân sự tại cơ sở 2 Hà Nam. Rời xa Hà Nội xô bồ về nơi đây mình cảm nhận được những sự bình yên và thật may mắn khi có thầy Quốc Anh tiếp tục đồng hành cùng mình ở môi trường mới này. Mình có tâm sự với thầy và nhớ mãi câu nói của thầy: “Em phải nhìn vào điểm mạnh và phát triển nó đừng nhìn vào điểm yếu của mình mà nhấn chìm bản thân em xuống.”

Năm nhất, bố mẹ không muốn cho mình đi làm thêm vì làm thêm sợ mình bị lừa và bị dòng tiền chi phối mà ảnh hưởng đến việc học. Tuy bố mẹ không giàu nhưng bố mẹ không để mình phải thua kém ai cả, luôn dành những thứ tốt đẹp cho mình. Mặc dù như vậy, nhưng hè năm nhất mình quyết định trốn bố mẹ để đi làm thêm để xem môi trường như thế nào và mong muốn được học hỏi thêm nhiều kỹ năng mềm khác.

Nhưng vào năm thứ 2, do dịch COVID - 19 nên mình về nhà với gia đình học tập, làm việc đều qua màn hình điện tử, khi đó cuộc sống mình trở nên xáo trộn. Mình bắt đầu suy nghĩ về tương lai, nghi ngờ bản thân không biết mình đang chọn đúng đường không, có phù hợp với ngành mình đang học không? Cảm thấy mọi thứ không còn theo ý mình nữa khiến mình cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc ngay lúc này. Mình không phải là một đứa mau nước mắt đâu, nhưng khi suy nghĩ về vấn đề này nhiều đêm đã nằm khóc, cảm thấy bất lực, thấy bản thân “kém cỏi’, “vô dụng”.

Năm thứ 3, khi bạn bè đang ở nhà vì dịch thì mình nói dối bố mẹ lên Hà Nội để tham gia hoạt động nhưng thật ra mình đi làm. Vì mình không muốn bố mẹ chu cấp hàng tháng cho mình nữa, muốn tiêu những đồng tiền mình làm ra để biết quý trọng mồ hôi công sức của bố mẹ làm ra. Mình có kinh doanh mỹ phẩm từ cấp 3 nhưng lớp 12 mình dừng lại để ôn thi THPTQG, lên đại học mình bán lại và tự chủ kinh tế từ năm thứ hai. Nhiều lúc bản thân áp lực vì việc học, vì deadline quá nhiều, vì dịch bệnh kinh tế khó khăn nên mình không bán được hàng, mình đã phải cố gắng nhiều hơn, và còn làm online buổi đêm ở nhà đến 12h, ngủ ít hơn.

Rồi mọi chuyện cũng qua, dần dần mọi thứ dường như đi vào quỹ đạo, mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Có những lúc gặp chuyện không theo ý, mình muốn bỏ giữa chừng nhưng nghĩ lại những năm tháng ấy mình vượt qua được, mấy chuyện cỏn con như này là gì.

Để học tốt một ngành đã khó, việc học song bằng lại còn khó hơn, mình phải cần bằng cả việc học và các hoạt động, nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng mình luôn nghĩ rằng ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua nên vẫn cố gắng vượt qua.

Khi được tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nắm giữ các chức vụ chủ chốt, bản thân mình phải cố gắng, phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Mình sống có nguyên tắc, kỷ luật, biết quản lý thời gian biểu và luôn đặt mục tiêu cho bản thân. Tình yêu mãnh liệt đối với Đoàn - Hội đã giúp mình tìm được những người bạn tốt về cả kiến thức, kỹ năng, cùng chí hướng và mục tiêu để phát triển. Cũng chính vì thế mà mình có cơ hội được gặp gỡ, kết nối, giao lưu và học hỏi với các anh chị, bạn bè là cán bộ Đoàn - Hội trường bạn. Đặc biệt, Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế luôn tạo điều kiện, vào tháng 3/2022 mình đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là cột mốc đáng nhớ, phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khoá. Mình rất biết ơn các thầy cô luôn ưu ái, tạo cơ hội, nhiệt tình, sẵn sàng bên cạnh động viên và giúp đỡ mình để mình có được như ngày hôm nay.

Mình thích màu xanh – màu của hi vọng nên mình luôn tích cực tham gia tình nguyện như: chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình “Phụ nữ là để yêu thương” tặng các bác, các cô lao công nhân ngày 8/3 do Đội tình nguyện Khoa tổ chức. Chương trình “Xuân Yêu Thương”, chương trình “Hoạt động tình nguyện tại Làng trẻ em Hữu nghị Việt Nam”, Phát bánh trung thu cho những người vô gia cư do Đội SVTN Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trường Đại học Thương mại tổ chức. Hay chuyến đi “Hướng về Kỳ Sơn” của Câu lạc bộ Thiện nguyện Diễn Phú. Mình cũng thấu hiểu để cảm thông và chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh. Mình muốn góp một phần bé nhỏ để chung tay giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn, tạo ra những giá trị tích cực và lan toả nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng, góp phần cho xã hội thêm nhân văn.

Đến bây giờ, dù chưa có gì quá nổi bật nhưng mình đã dám bước qua khỏi vùng an toàn của bản thân. Và dám nói rằng, mình không cảm thấy hối hận vì đã chọn ngành này, không chỉ các thầy cô trong khoa mà thầy cô trường mình luôn nhiệt tình, rất tâm lý và Gen Z luôn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu sinh viên.

“Bạn sinh ra là một nguyên bản – Đừng chết đi như một bản sao” – Đó là một câu nói nổi tiếng của tác giả John Mason, truyền tải triết lý sống sâu sắc: mỗi người chúng ta cần gìn giữ và phát triển những bản sắc của riêng mình trong suốt hành trình cuộc sống, đừng sống giống như một cái bóng của người khác. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới trở nên tràn đầy ý nghĩa.

Là một thanh niên sinh ra và lớn lên trong gia đình là Đảng viên luôn được nhắc nhở “không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, phẩm chất chính trị và có lối sống lành mạnh” đã in sâu trong tâm trí mình. Tuổi trẻ ngắn lắm, mình cứ làm những gì mình thích, dám vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân để chạm tới những thứ mình đam mê. “Khó khăn chứ không phải tận cùng” mình hãy đương đầu với nó và vượt qua chứ đừng dừng lại..

Chúc cho tất cả các bạn luôn thành công trên con đường mình đã chọn.

Thành tích Khánh Huyền đã đạt được: *Chức vụ, đơn vị công tác: - Bí thư lớp K56F2 – Khoa Kinh tế; - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM trường Đại học Thương mại; - Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn khoa Kinh tế; - Liên chi Hội phó Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kinh tế; - Phó chủ nhiệm CLB Nhà kinh tế trẻ - YEC; - CTV Ban Đoàn Kết Thành đoàn Hà Nội; - Thành viên Đội tình nguyện Khoa Kinh tế, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Đại học Thương mại; *Thành tích trong học tập và công tác Đoàn - Hội: - Được xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; - GPA: 3.61/4.00 ĐRL: 98/100; - Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại “Sinh viên Xuất sắc trong học tập và rèn luyện” 2 năm liên tiếp; - Đạt học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021; - Giải Nhất Cuộc thi ngoại ngữ “Speakout” và “Speakout season 2”; - Giải Nhất Cuộc thi “Phố sách sinh viên 2021”; - Có sản phẩm Nghiên cứu khoa học năm học 2021- 2022, 2022-2023; - Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường 2 năm liên tiếp; - Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên” 2 năm liên tiếp 2020-2021; 2021-2022; - Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại “Cán bộ Đoàn tiêu biểu 2022”; - Giấy khen Hội Sinh viên trường Đại học Thương mại “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022”; - Giấy chứng nhận “Đã tham gia Festival Thanh niên Đông Nam Á và các hoạt động hưởng ứng SEA Games 31” cấp Thành phố 2022; - Ban Tổ chức chương trình “Speakout season2”, “Green up 2023 - Đổi giấy lấy cây”, “Triển lãm Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Thương mại”, “Sinh viên 5 tốt - Tại sao không?”, Webinar “Break your limits”,...