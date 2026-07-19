Hơn 500 triệu đồng công trình thanh niên tiếp sức vùng biên Mẫu Sơn

SVO - Hưởng ứng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong hai ngày 17 - 18/7, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư phối hợp với Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Chiến dịch ‘Kỳ nghỉ Hồng’ năm 2026, với chủ đề ‘Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương’ tại xã Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Chiến dịch quy tụ đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (đơn vị chủ trì), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn Thanh niên T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đoàn Thanh niên T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Thanh niên Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Mẫu Sơn, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Anh Phan Huy Thành - Phó Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu tại chương trình.

Đoàn cũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, trao tặng 100 cờ Đảng và 100 cờ Tổ quốc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khẳng định ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế vùng biên

Với tổng nguồn lực hơn 500 triệu đồng, chiến dịch triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân vùng biên.

Ban tổ chức đã trao tặng 1.000 gói hạt giống cây trồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bàn giao 5.000 cây giống lâm nghiệp nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc, phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương.

Ban tổ chức trao nguồn lực tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc", với 70 bóng đèn năng lượng Mặt trời được lắp đặt trên tuyến đường dài 3,5 km, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện diện mạo nông thôn và xây dựng cảnh quan vùng biên.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, đoàn công tác trao tặng khu sân chơi cộng đồng trị giá 30 triệu đồng cho thiếu nhi; 200 thùng sữa dành cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; một tủ sách trị giá 10 triệu đồng và hệ thống máy lọc nước sạch trị giá 30 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của người dân địa phương.

Song song đó, chương trình tổ chức khám mắt, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, giúp người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Chung tay xây dựng vùng biên xanh, bền vững

Hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh, đoàn viên, thanh niên đã cùng người dân trồng mới 5.000 cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng vùng biên xanh, sạch, đẹp.

Các bạn trẻ tham gia trồng cây xanh tại chương trình.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, chương trình giao lưu văn hóa, đêm lửa trại giữa đại ngàn Mẫu Sơn đã tạo không gian gắn kết đoàn viên, thanh niên với người dân địa phương, bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Thông qua những công trình thiết thực, Chiến dịch "Kỳ nghỉ Hồng" năm 2026 không chỉ mang đến các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân vùng biên mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.