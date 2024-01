Hương Giang bắt tay 'ông trùm truyền hình thực tế' Dược sĩ Tiến làm 'chấn động' showbiz Việt

SVVN - Bộ đôi đình đám Hương Giang và Dược sĩ Tiến vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi cùng trở thành nhà sản xuất của 'Miss Universe Vietnam'.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen 'chấn động' khi Hoa hậu Hương Giang và 'ông trùm truyền hình thực tế' Dược sĩ Tiến sẽ trở thành nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam. Cú bắt tay cùng nhau của dàn nghệ sĩ đình đám này hứa hẹn mang đến 'cú nổ' lớn cho cuộc đua nhan sắc Việt Nam.

Trước đó, cả hai tên tuổi này đã 'làm mưa làm gió' năm 2023 với chương trình thực tế The new mentor. Như chia sẻ của đại diện cuộc thi Hoa hậu hấp dẫn nhất nhì hành tinh thì lý do hợp tác cùng Hương Giang và Dược sĩ Tiến vì mong muốn đem đến nhiều mới mẻ cho Miss Universe Vietnam.

Hương Giang cho rằng, bản thân từng tham dự cuộc thi Hoa hậu chuẩn quốc tế tại Thái Lan, rồi trở thành chủ nhân vương miện danh giá. Ngoài ra, cô còn có nhiều kinh nghiệm làm nghệ thuật ở các lĩnh vực giải trí nên hy vọng sẽ góp phần làm nên thành công cho cuộc thi nhan sắc này.

Dược sĩ Tiến cho biết thêm, sức hút của Miss Universe trên thế giới và tại Việt Nam là một trong các yếu tố để anh hợp tác cùng cuộc thi này. Mong muốn mang đến sự hoành tráng và đầu tư cho cuộc thi, anh bày tỏ quan điểm, thay vì tự bỏ tiền tạo thêm một cuộc thi Hoa hậu khác giữa sự bão hòa hiện tại thì sẽ dồn sức cho Miss Universe Vietnam.

Đại diện cuộc thi chia sẻ, sự trẻ trung và tư duy tốt chính là điều quyết định chọn bộ đôi này để hợp tác sản xuất. Hoa hậu Hương Giang cũng mong muốn nâng tầm nhan sắc Việt sánh với các nước trong khu vực khi cùng Dược sĩ Tiến hợp tác với tổ chức cuộc thi.

Cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam đang có nhiều ý kiến xoay quanh thông tin này. Đa phần đều ủng hộ Hương Giang và Dược sĩ Tiến trở thành nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam, vì cả hai đều là bảo chứng thành công của nhiều dự án trong làng giải trí Việt.

Hương Giang nói, trước tình hình nhiều cuộc thi Hoa hậu diễn ra hiện tại, việc tổ chức thêm một cuộc thi nhan sắc mới là điều không khả quan. “Với tôi, danh xưng nào không quan trọng bằng việc mình làm sao để mang lại cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn”, cô nói.

Sau năm đầu tiên, bản quyền Miss Universe Vietnam về với tổ chức mới, dù vẫn có nhiều tranh cãi về đương kim Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng dân mạng vẫn đặt nhiều niềm tin vào mùa thi 2024. Ngay cả Hương Giang cũng chia sẻ, những sự việc tiêu cực, ồn ào của trước đây đều không phải là mối bận tâm. Người đẹp muốn hướng đến tương lai với những mục tiêu rõ ràng trong năm mới.