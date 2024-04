Khát vọng cống hiến hết mình cho nền khoa học nước nhà của nam sinh Bách khoa

SVVN - Từ vùng đất nắng gió Bình Thuận, Phan Phạm Đức Minh mang theo ước mơ khoa học đến với giảng đường Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM. Là sinh viên năm tư khoa Kỹ thuật Hóa học, Minh miệt mài rèn luyện kiến thức và kỹ năng, ấp ủ hoài bão cống hiến cho nền khoa học nước nhà.

Nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học

Sinh ra tại mảnh đất nắng gió Bình Thuận, Đức Minh mang trong mình cái chân chất, mộc mạc của người con xứ biển. Là con cả trong một gia đình trung lưu, ngay từ khi còn nhỏ, Minh đã được bố mẹ định hướng và tạo điều kiện để theo đuổi con đường học vấn.

Chàng trai 2002 sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với những môn khoa học tự nhiên từ thuở thiếu thời. Niềm yêu thích với hóa học thôi thúc Minh mơ ước trở thành một kỹ sư, nhà khoa học trong tương lai. Năm 2020, Minh thi đỗ ngôi Trường Đại học Bách khoa TP.HCM danh giá, tại đây, chàng trai trẻ như cá gặp nước, tha hồ vùng vẫy trong môi trường học tập năng động, nghiên cứu sáng tạo. Nhờ sự dìu dắt của thầy cô, sự hỗ trợ của bạn bè, chàng trai genZ mạnh dạn bước chân vào con đường nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, tham gia vào các phòng thí nghiệm chuyên ngành để khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân.

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu dưới mái trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đức Minh đã gặt hái cho mình nhiều thành tựu, tiêu biểu có thể kể tới: cùng đồng đội thực hiện nghiên cứu và đăng thành công các công trình liên quan đến “Hiệu chỉnh và tổng hợp vật liệu xúc tác quang ứng dụng trong quang hóa tổng hợp hóa chất H2O2” trên các tạp chí chuyên ngành Q1 quốc tế của các nhà xuất bản (American Chemical Society, Wiley, Royal Society of Chemistry) (1 bài đứng tên đầu và 8 bài là đồng tác giả); tham gia tập huấn tại Trường hè Khoa học Việt Nam (VSSS’10) và đạt giải ba trong cuộc thi “SCIENCE-A-THON” do trường hè tổ chức; một trong 35 nhóm trong khu vực thành công trình bày ý tưởng nghiên cứu tại hội nghị U.S.-ASEAN Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp ĐHQG TP.HCM,...

Hành trình chinh phục thành công của Minh không trải đầy hoa hồng. Khi mới bước chân vào lĩnh vực nghiên NCKH, chàng trai trẻ đã gặp vô vàn khó khăn. Việc làm quen với thực hiện công trình NCKH và sắp xếp thời gian hợp lý khiến chàng trai genZ lúng túng. Thêm vào đó, những thất bại liên tiếp, những kết quả không như dự đoán, những đề tài buộc phải hủy bỏ vì không khả thi cùng với sự kiệt sức sau một ngày dài học tập và nghiên cứu khiến Minh nhiều lần nản lòng và tự chất vấn bản thân về mục tiêu và định hướng của mình.

Tuy nhiên, không gục ngã trước khó khăn, chàng trai chọn cách nhìn nhận lại bản thân, sửa đổi những sai lầm và tiếp tục tiến bước. Những thử thách giúp Minh thay đổi tư duy, cách tiếp cận vấn đề và hoàn thiện bản thân từng ngày, giúp cậu bạn khẳng định lại mục tiêu và định hướng của mình trên con đường NCKH.

“Nỗ lực và cố gắng ngày qua ngày với một quyết tâm sắt đá. Cuối cùng, mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng khi mình đã gặt hái được những thành quả nho nhỏ trong NCKH, học tập, hoạt động cộng đồng”, Minh cho hay.

Trải lòng về một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình NCKH, Minh chia sẻ: "Có lần, khi đang thực hiện một công trình NCKH, mình đã hoàn thành tới 70% khối lượng công việc. Tuy nhiên, do một sơ suất nhỏ, gần như toàn bộ kết quả thực nghiệm trước đó đều không thể sử dụng được. Lúc đó, mình buộc phải hủy bỏ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu”.

Đối mặt với khó khăn, Minh chọn cách bình tĩnh phân tích vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân sai sót và lên kế hoạch thực hiện lại một cách cẩn thận. Đồng thời, chàng trai cũng không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

"Bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng mình đã hoàn thành công trình NCKH một cách tốt nhất. Kỷ niệm này đã cho mình một bài học vô cùng quý giá: dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, cũng không được nản lòng mà hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết. Có như vậy, chúng ta mới có thể đạt được thành công."

Động lực lớn nhất thúc đẩy Minh trên hành trình NCKH chính là tình yêu và trách nhiệm dành cho gia đình và cộng đồng. Với Minh, gia đình là chỗ dựa vững chắc, luôn tiếp thêm sức mạnh cho cậu mỗi khi gặp khó khăn. Cộng đồng là mục đích cuối cùng mà con đường NCKH của Minh hướng tới, nơi chàng trai mong muốn được đóng góp những kiến thức và giá trị của mình cho sự phát triển chung của khoa học và đất nước.

3 từ khóa chinh phục giấc mơ NCKH

“Không bỏ cuộc”, “Đổi mới” và “Phát triển bản thân mỗi ngày” là 3 từ khóa mà Minh muốn chia sẻ đến cho những bạn trẻ mới tham gia vào con đường NCKH.

Với Minh, NCKH là một hành trình đầy gian nan, thử thách, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu không có tinh thần "không bỏ cuộc", bạn sẽ dễ dàng gục ngã trước những khó khăn và thất bại.

Khoa học và công nghệ luôn thay đổi từng giây, từng phút. Do đó, "đổi mới" và “phát triển bản thân mỗi ngày” là yếu tố then chốt giúp các bạn trẻ bắt kịp xu hướng, tiếp thu kiến thức mới, áp dụng sáng tạo vào nghiên cứu. “Hãy luôn giữ cho mình một tư duy cởi mở, sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mới và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân”, chàng trai Bình Thuận cho biết.

Đối với Minh, học hành là việc cả đời, vì thế sau khi tốt nghiệp, cậu bạn sẽ tiếp tục con đường học tập và nghiên cứu. “Mình sẽ thử sức mình ở môi trường học thuật nước ngoài để thử thách bản thân và học hỏi thêm những kiến thức, kinh nghiệm và tư duy mới. Phát triển bản thân hết mức và kết nối với mọi người để có thể cùng nhau đóng góp cho khoa học, cộng đồng và Việt Nam”, Minh bày tỏ.

