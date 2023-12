Nữ Đảng viên trẻ nhiệt huyết trong công tác Đoàn, nỗ lực nghiên cứu khoa học chinh phục ước mơ chuyên gia kinh tế

Chức vụ, thành tích trong học tập và tham gia ngoại khóa của Thanh Huyền Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXVI;

Chủ nhiệm CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học YES – NEU nhiệm kỳ 2021-2022 và 2022-2023;

Phó Bí thư Chi đoàn Kinh tế Quốc tế CLC 62A;

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành tích: Học bổng khuyến khích học tập (dành cho top 10% sinh viên có điểm cao nhất chuyên ngành) trường Đại học Kinh tế Quốc dân 6 học kỳ liên tiếp;

Nhận học bổng Đồng hành Tập đoàn Vingroup 2023;

Đạt 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân” năm 2023;

Đạt giải Ba cấp viện AEP, giải Khuyến khích cấp trường giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân” năm 2022;

Giải Nhì cuộc thi NEU Research Challenge 2022 - Cuộc thi Phân tích Báo cáo tài chính bằng Tiếng Anh (CFA);

Đồng tác giả bài nghiên cứu “Effects of certain economic factors on CO2 emissions: A study in ASEAN region countries” được chấp nhận đăng trong Hội thảo Khoa học Quốc tế CIEMB lần thứ 6;

Đồng tác giả bài nghiên cứu “Knowledge management: A systematic review” được chấp nhận đăng trong Hội thảo ICECH lần thứ 11;

Đồng tác giả bài báo “Women’s leadership and SMEs’ CSR performance: Family versus nonfamily firms” công bố trên Tạp chí Cogent Business & Management;

Nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện năm học 2022-2023;

Giải thưởng 26/3 cho TOP 20 Cán bộ Đoàn tiêu biểu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023;

Giấy khen của Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho “Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm học 2021-2022 và 2022-2023;

Đại sứ truyền thông Chương trình CE Hackathon 2023 – Circular Economy; TECHSTART Competition 2023;

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt cấp trường” năm học 2021 – 2022;

Trưởng Ban tổ chức các chương trình của CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học YES; tham gia và hỗ trợ nhiều sự kiện, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện;...