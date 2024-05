Không nhất định phải tốt hơn người khác nhưng nhất định phải tốt hơn bản thân mình trước đây

SVVN - Lê Thị Thu Thảo (sinh năm 2004) quê Quảng Trị, đang là sinh viên năm 2, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Là một GenZ, cô bạn luôn không ngừng học hỏi cố gắng thay đổi và phát triển bản thân để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình, theo đuổi những ước mơ hoài bão của bản thân, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng lan tỏa yêu thương trao đi những giá trị tốt đẹp.

Đối với mình, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là được sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa, không để lại bất kỳ nuối tiếc nào. Thay vì chỉ quan tâm đến những thành tích bằng cấp, mình lại trân trọng những kỷ niệm kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã nhận được trên hành trình trưởng thành. Mỗi chặng đường đi qua là một dấu mốc quan trọng giúp mình nhìn nhận bản thân và rút ra bài học cho những bước đi tiếp theo. Nhìn lại hành trình tuổi trẻ, mình cảm thấy vô cùng biết ơn những cơ hội và trải nghiệm mà mình đã có được.

Với môi trường học tập vô cùng năng động và thân thiện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã nuôi dưỡng tâm hồn con người mình trưởng thành như ngày hôm nay. Trong 2 năm vừa rồi, mình vừa học tập vừa tham gia cuộc thi, các hoạt động tình nguyện, văn hóa nghệ thuật với sở trường ca hát múa nhảy và có cơ hội làm công việc ưa thích như: Gia sư, sáng tạo nội dung,…

Mình đã quyết định tham gia các hoạt động phong trào không chỉ trong học tập mà còn về ngoại khóa để trau dồi những kiến thức hữu ích cho việc phát triển bản thân. Đầu năm nhất, mình quyết định tham gia ISEC - Câu lạc bộ Kỹ năng Tiếng Anh IUH và FCTEC - Câu lạc bộ Tiếng Anh Tri thức khoa Thương mại Du lịch và đạt danh hiệu thành viên xuất sắc của cả 2 câu lạc bộ trong thời gian qua với rất nhiều hoạt động, sự kiện đáng nhớ.

Từ một cô bé nhút nhát được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy cô, anh chị, bạn bè, đặc biệt nguồn động lực lớn nhất của mình đó chính là sự ủng hộ động viên nhiệt tình từ gia đình mà mình đã tự tin hơn, năng động hơn và học được rất nhiều kỹ năng khác như kĩ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện, MC. Và cũng từ đó, mình đã bén duyên với rất nhiều cuộc thi trong và ngoài trường.

Với niềm đam mê Tiếng Anh, mình đã dám thử thách và vượt qua giới hạn bản thân khi tham gia cuộc thi Ngoại ngữ và may mắn lọt vào Top 10 cuộc thi Nextop Speaker 2023 - Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh do Khoa Ngoại ngữ tổ chức. Và gần đây, một cơ duyên nào đó đã đưa mình đến với cuộc thi dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng lần 6/ 2024 ( EPICS) cùng với những anh chị bạn bè của mình và thật bất ngờ nhóm mình đã may mắn đạt được giải nhất tại vòng Chung kết.

Có thể nói đây là một cột mốc lớn đáng nhớ của nhóm mình và đó là kết quả sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực của nhóm. Qua cuộc thi, mình học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích và nó sẽ là bước đệm cho mình tham gia những cuộc thi tiếp theo và là cơ hội để phát triển bản thân sau này. Không chỉ dừng lại ở đó nhóm mình đang cải tiến, hoàn thiện dự án hơn và đang tiếp tục tham gia các cuộc thi khởi nghiệp khác ở ngoài trường.

Với sự tò mò, học hỏi, trau dồi để phát triển bản thân hơn, mình luôn tìm hiểu những kiến thức cũng như trải nghiệm thực tế về chuyên ngành Thương mại Điện tử. Bên cạnh đó, mình đã thử sức tham gia “Cuộc thi Người tiêu dùng trẻ trong Thương mại Điện tử năm 2024” cùng với đội nhóm và cũng rất may mắn là được vào Top 5 vòng Chung kết và đạt được giải thưởng nhất định.

Mặc dù thành tích gặt hái được chưa nhiều nhưng trong mình luôn mang ngọn lửa nhiệt huyết và khát khao phát triển bản thân không ngừng và mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để trau dồi kiến thức kỹ năng. Những thành quả ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực giúp lực giúp cá nhân mình tiếp tục cống hiến và hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Bên cạnh tham gia các cuộc thi mình còn thử sức bản thân với một vai trò mới đó là MC song ngữ trong các sự kiện của câu lạc bộ Tiếng Anh mà mình đang tham gia như International Connection, Halloween và hỗ trợ làm MC song ngữ ở địa phương mình đó là chương trình ngày tết quê mình chào đón nhà bảo trợ từ nước ngoài năm 2024.

Mình cứ cho bản thân làm những điều mà trước đây mình chưa bao giờ làm để khám phá bản thân, tô vẽ thêm cho cuộc sống trở nên đa sắc màu hơn. Và cũng nhờ bén duyên tham gia câu lạc bộ, mình có cơ hội được tỏa sáng trên trên sân khấu thể hiện niềm đam mê Tiếng Anh và một chút tài năng ca hát qua các cuộc thi và giao lưu Tiếng Anh ở ngoài trường như là ENGNET tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, English Camp tại Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Kinh tế Tài chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh. Và gần đây, mình cảm thấy rất may mắn và tự hào khi cùng các bạn trong câu lạc bộ ISEC đạt giải nhất cuộc thi “Shining Contest” tại English Camp 2024. Vừa được giao lưu học hỏi vừa có giải mang về mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đó sẽ là kỷ niệm đẹp mà mình sẽ nhớ mãi với câu lạc bộ.

Ngoài ra, mình còn có một sở thích đó là tham gia các hoạt động tình nguyện. Mặc dù Tiếng Anh của mình không xuất sắc nhưng mình muốn được cống hiến những gì mà mình có. Mình đã tham gia làm trợ giảng tình nguyện lớp học Tiếng Việt 2 tháng cho các bạn sinh viên nước ngoài ở trường của mình. Trong quá trình trợ giảng, mình cũng học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích và văn hóa từ nhiều đất nước cũng như giao lưu kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế, các bạn ấy rất quý mến mình vì mình đã giúp đỡ các bạn ấy học Tiếng Việt.

Và bên cạnh đó với phương châm sống của mình là “Cho đi là còn mãi” thì mình còn có sở thích đó là tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một hoạt động tình nguyện mà mình cảm thấy rất ý nghĩa đối với mình đó là “Xuân Tình Nguyện 2024”. Mình nhớ mình cùng các bạn trong câu lạc bộ mua giá sỉ các dụng cụ học tập, kẹp tóc để bán và quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em mồ côi tại “Mái ấm Ngôi sao Trẻ em Sơn Kỳ” quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là những việc làm nhỏ nhưng xuất phát từ sự tự nguyện và yêu thương.

Song song với việc tham gia các hoạt động, mình luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học tập - là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai giúp mình trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống. Do đó, mình luôn đặt việc học lên hàng đầu, dành thời gian, tâm huyết để học tập một cách nghiêm túc và hiệu quả để sau này có một công việc tốt giúp đỡ gia đình và xã hội.

Cuộc sống không chỉ đầy hoa hồng mà còn ẩn chứa vô vàn chông gai, thử thách. Trên hành trình trưởng thành, không ít lần mình đối mặt với những khó khăn, áp lực. Và những áp lực đó chính là cân bằng giữa việc học tập công việc và các hoạt động ngoại khóa. Áp lực về tài chính, bài vở, deadline cùng khối lượng công việc đồ sộ khiến mình có những đêm mất ngủ trăn trở, tính cách giải quyết.

Tuy nhiên, thay vì chùn bước, mình chọn đối mặt và tìm kiếm giải pháp. Mình lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc, sắp xếp thời gian hợp lý đảm bảo hoàn thành tốt tất cả. Song song đó mình cũng dành thời gian các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng mềm và mở rộng mối quan hệ.

Có thể nói, quá trình phát triển bản thân không hề dễ dàng nhưng mình luôn nỗ lực và dần dần hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mặc dù chưa thể đạt được sự cân bằng hoàn hảo nhưng mình tự hào vì đã cố gắng hết sức, không ngừng tiến bộ và trên hành trình đầy thách thức này mình luôn nhận được sự yêu thương động viên và ủng hộ từ gia đình. Có thể nói, từ nhỏ lớn lên trong một vùng nông thôn ở tỉnh thì mình đã quen với cuộc sống vất vả từ đồng áng, nương rẫy và cũng trải nghiệm làm thêm khi còn đi học trong những năm tháng học ở cấp 3. Nhưng không vì thế mà mình lơ là việc học, 3 năm học ở cấp 3 mình luôn là học sinh giỏi nhóm đầu trong lớp chọn khối Xã hội và tham gia nhiệt tình các phong trào, cuộc thi trong và ngoài trường được thầy cô và bạn bè quý mến.

Vậy nên bây giờ có gặp khó khăn thì khi nhìn lại những hình ảnh này mình rất biết ơn vì những khó khăn đó đã tạo nên con người mình ngày hôm nay và nó chính là động lực giúp mình vượt qua những thử thách để tiếp tục bước tiếp về phía trước. Mỗi lần thử sức là một cơ hội để khám phá giới hạn bản thân bứt phá khỏi vùng an toàn và hoàn thiện bản thân hơn. Trong những khoảnh khắc khó khăn tưởng chừng như gục ngã mình luôn tự nhủ bản thân phải cố “gắng thêm chút nữa” may mắn sẽ mỉm cười với những ai không ngừng nỗ lực là kim chỉ nam dẫn dắt mình trên con đường chinh phục ước mơ.

Là một thành viên của thế hệ GenZ, mình luôn ấp ủ ước mơ về một tuổi trẻ rực rỡ tràn đầy nhiệt huyết và những trải nghiệm đáng nhớ. Và hiện tại, mình vẫn đang là cô bé sinh viên năm hai bình thường, vẫn đang cố gắng học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn.

Mình tin rằng, tất cả chúng ta không sớm cũng muộn ai rồi cũng sẽ tỏa sáng trên con đường của mình chọn mà thôi, chỉ cần mình luôn tin vào bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin theo đuổi đam mê, dù là thành công hay thất bại đều giúp bản thân trưởng thành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy cố gắng kiên trì phấn đấu từng ngày thì chắc chắn cánh cửa đến với ước mơ kia sẽ mở ra đầy hào quang và lấp lánh.

Thành tích tiêu biểu của Thu Thảo: · Giải nhất chung kết cuộc thi dự án Kỹ thuật phục vụ cộng đồng (EPICS) lần 6/2024 Thành phố Hồ Chí Minh; · Giải nhất cuộc thi “Shining Contest tại English Camp 2024 Thành phố Hồ Chí Minh; · Top 10 chung kết cuộc thi Next Top Speaker 2023 cuộc thi hùng biện Tiếng Anh khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; · Top 5 chung kết cuộc thi “Người tiêu dùng trẻ trong Thương mại Điện tử năm 2024 cấp Thành phố; · GPA: 3.7/4; · Giấy khen thành viên xuất sắc của câu lạc bộ Tiếng Anh Tri thức khoa Thương mại du lịch và giấy khen thành viên xuất sắc của câu lạc bộ Kỹ năng Tiếng Anh IUH; · Giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Xuân tình nguyện 2024.

(Ảnh: NVCC)