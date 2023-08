Không phải Lim Ji Yeon, đây mới là người 'sánh đôi' nhận 'tin vui' cùng Lee Do Hyun

SVVN - Lee Do Hyun và BIBI (Kim Hyung Seo) được vinh danh là cặp đôi ngôi sao Hallyu thế hệ tiếp theo tại "Newsis Hallyu Expo lần thứ 5", được thực hiện và trao bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Mặc dù phạm vi hoạt động và sức hút khác nhau, nhưng cả hai có một điểm chung là thể hiện được tiềm năng rộng lớn mà hiếm có ngôi sao nào làm được trong thế giới văn hóa đại chúng.

Lee Do Hyun là một diễn viên như bước ra từ truyện tranh. Vai diễn nào anh ấy cũng thấm một cách tự nhiên. Ngay cả với bộ phim ra mắt Đời sống ngục tù (Prison Playbook) năm 2017, Lee Do Hyun đảm nhận vai Lee Jun Ho (do Jeong Kyung Ho thủ vai) khi còn trẻ đã cho thấy kỹ năng diễn xuất không giống như một tân binh. Kể từ đó, Lee Do Hyun đã làm nên tên tuổi của mình khi liên tiếp xuất hiện trong Hotel Del Luna (2019), 18 Again của JTBC, Sweet Home (2020) của Netflix, Youth in May của KBS 2TV và Melancholia của tvN ' (2021). Đặc biệt, cách Lee Do Hyun diễn cặp với Kim Ha Neul, Lim Soo Jeong và Song Hye Kyo để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả về một chàng trai trẻ đầy sự quyến rũ thuần khiết và tươi mới.

Đặc biệt, Hotel Del Luna và Sweet Home đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài, góp phần lan rộng làn sóng Hàn Quốc. Nếu trong Hotel Del Luna, Lee Do Hyun gây ấn tượng với một "Go Cheongmyeong" thể hiện tình yêu trong sáng bằng diễn xuất trìu mến và chân thành thì Sweet Home là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên lọt vào Top 10 Netflix của Hoa Kỳ tại thời điểm phát hành. Nó đứng đầu tại 11 quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc, và vươn lên vị trí thứ ba trong hạng mục chương trình truyền hình toàn cầu của Netflix. Trong phim, Lee Do Hyun đã nhận được những đánh giá tích cực khi đóng vai Lee Eun Hyeok, người lãnh đạo và phụ trách sự an toàn của nhóm sinh tồn trong một thảm họa do quái vật gây ra. Anh đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Sáng tạo Học viện Châu Á (AACA) tổ chức tại Singapore, vào tháng 12/2021.

Lee Do Hyun như được tiếp thêm đôi cánh với The Glory (2022 - 2023) của Netflix và Bad Mother (2023) của JTBC. The Glory 'gây sốt' khi vươn lên dẫn đầu hạng mục phim truyền hình Netflix toàn cầu. Trong Bad Mother, Lee Do Hyun đã thể hiện diễn xuất ấn tượng bằng cách hóa thân thành Choi Kang Ho, một công tố viên trở nên thông minh từ năm 7 tuổi nhờ một tai nạn. Gần đây, Lee Do Hyun đã bắt đầu chuẩn bị để đi nghĩa vụ quân sự, và thế giới phim truyền hình lẫn điện ảnh đang chờ anh ấy xuất ngũ.

BIBI (nghệ danh của Kim Hyung Seo) lại như một bảng màu với nhiều loại sơn khác nhau. Cô là một ca sĩ, kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc. Năm 2017, cô ký hợp đồng với Feel Ghood Music, sau khi Yoon Mi Rae phát hiện ra các bài hát tự sản xuất của cô trên SoundCloud. Năm 2019, BIBI được biết đến khi giành giải Á quân trong chương trình giải trí âm nhạc truyền hình SBS The Fan và ra mắt với đĩa đơn BINU cùng năm.

BIBI không chỉ có kỹ năng ca hát mà còn có khả năng viết lời, sáng tác và sản xuất. BIBI theo đuổi âm nhạc một cách tự do và độc đáo. Âm nhạc của cô ấy thuộc nhiều thể loại như R&B, soul, hip hop, và ballad. Thay vì tập trung sáng tác những điều đẹp đẽ thì ngược lại, cô thích theo đuổi phong cách âm nhạc với những nỗi buồn và nỗi đau xen kẽ việc bị xa lánh, ẩn giấu mình khỏi thế giới.

BIBI đã từng xuất hiện trong các lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới như Coachella và HITC Festival. Đĩa đơn The Weekend phát hành năm 2021 đã lọt vào Top 20 trên bảng xếp hạng radio của Mỹ, lập kỷ lục hiếm có đối với một nữ ca sĩ solo Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Năm ngoái, thông qua các hoạt động của Lowlife Princess: Noir, album dài đầu tiên của người tự xưng là người kể chuyện, tài năng âm nhạc của BIBI một lần nữa đã được công nhận. BIBI đã chứng minh khả năng diễn xuất thông qua kể chuyện bằng cách thực hiện một số video âm nhạc có nhân vật chính là Oh Geum Ji.

Đặc biệt, thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ đang hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực như giải trí, quảng cáo, điện ảnh, cũng như âm nhạc. Trước đó, BIBI đã ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim Whispering Corridors 6: The Humming (Hành lang thì thầm 6: Tiếng ồn ào, 2021). Vào tháng Năm, lần đầu tiên, BIBI được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 76, với tư cách diễn viên trong bộ phim được trình chiếu tại LHP, Hopeless, hay còn gọi là Hwaran (đạo diễn Kim Chang Hoon) đóng cùng Song Joong Ki và Hong Sa Bin. Hwaran dự kiến ​​sẽ được phát hành trong năm nay.

Newsis Hallyu Expo được tổ chức tại đại lễ đường của Cung điện Chosun ở Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul từ 5:00 chiều ngày 23/8.