Kim So Hyun trở lại và 'phá đảo' sóng truyền hình thứ Hai, thứ Ba

SVVN - Nữ diễn viên Kim So Hyun đã nâng cao mức độ hóa thân vào vai diễn trong 'My lovely Liar' (Thợ săn nói dối) với kỹ năng diễn xuất ở một đẳng cấp khác.

Bộ phim truyền hình mới được phát sóng trên tvN vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần, lúc 20h50, My lovely liar (Thợ săn nói dối) là một bộ phim tình cảm lãng mạn giữa 'thợ săn nói dối' Mok Sol Hee (Kim So Hyun) - người vì khả năng nghe được lời nói dối mà không tin ai và một nhạc sĩ thiên tài giấu kín thân phận tên Kim Do Ha (Hwang Min Hyun).