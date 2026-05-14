Liệu Lim Ji Yeon có xuất hiện trong phiên bản hiện đại của câu chuyện 'Hoàng tử và người ăn mày'?

Tuệ Nghi
SVO - Nữ diễn viên Lim Ji Yeon có thể sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình sắp tới 'Alike' (tên tạm thời).

Đáp lại thông tin này, một đại diện từ công ty quản lý Artist Company của cô cho biết: “Lim Ji Yeon đã nhận được lời mời tham gia bộ phim Alike và hiện đang xem xét”.

Alike là một phiên bản hiện đại của câu chuyện Hoàng tử và người ăn mày. Phim kể về một người tìm việc vất vả, sau khi cuối cùng cũng có được việc làm, lại bị sa thải và thậm chí bị bỏ tù thay cho người thừa kế của chủ công ty chỉ vì họ trông giống nhau. Sau khi được thả, cô hợp tác với những người “yếu thế” khác để lật đổ “ông vua”.

Lim Ji Yeon đang đàm phán để vào vai Lee Eun Seok, một người phụ nữ bình thường nhưng dễ mến với tính cách vui vẻ, dễ thương và hài hước. Cô là một người dân thường yêu thương gia đình, giữ lời hứa và tin rằng những gì mình muốn phải được đạt được thông qua sự chăm chỉ và nỗ lực. Tuy nhiên, ngay khi ai đó tùy tiện chà đạp lên giá trị của mồ hôi, nước mắt và công sức mà cô đã bỏ ra, một mặt 'nóng bỏng' và 'tàn nhẫn' tiềm ẩn bên trong cô sẽ trỗi dậy.

Lim Ji Yeon đã khẳng định mình là một nữ diễn viên đáng tin cậy thông qua những màn trình diễn xuất sắc trong nhiều dự án khác nhau như The Glory, Lies Hidden in My Garden, The Tale of Lady Ok... và bộ phim truyền hình đang phát sóng My Royal Nemesis.

